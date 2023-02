Pastrňák se Zachou řídili obrat Bostonu. Palát připravil vítězný gól Devils

Utkání NHL Columbus - New Jersey. Na snímku zleva Kirill Marchenko a český útočník Ondřej Palát v Columbusu 14. února 2023.

Utkání NHL Columbus - New Jersey. Na snímku zleva Kirill Marchenko a český útočník Ondřej Palát v Columbusu 14. února 2023. ČTK/AP/Paul Vernon

New York - Hokejoví útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha gólem a nahrávkou pomohli Bostonu k výhře nad Dallasem 3:2 v prodloužení. David Krejčí v utkání jednou asistoval. Ondřej Palát v úterním programu NHL připravil vítěznou branku New Jersey v duelu s Columbusem.

Fotogalerie

Duel lídrů obou konferencí nabídl vyrovnanou bitvu, kterou muselo rozhodnout až prodloužení. Hostující Boston poslal v 11. minutě do vedení Taylor Hall, jenž zakončil individuální akci Hampuse Lindholma. Druhou asistenci u Hallovy branky zaznamenal Krejčí, který si vylepšil svou bilanci na 43 bodů.

Dallas ještě v první polovině zápasu skóre otočil, ve třetí třetině ale Boston díky Zachovi srovnal. Český útočník se dostal k puku po souhře Pastrňáka s Brandonem Carlem a střelou do horního rohu branky poslal zápas do prodloužení.

V tom si s Pastrňákem prohodili role. Český kanonýr se po kombinaci se Zachou a Charliem McAvoyem dostal k puku na vrcholku levého kruhu pro vhazování a svým 39. gólem v sezoně rozhodl o výhře Bostonu 3:2. Zacha se po vydařeném večeru dostal na hranici 37 bodů a překonal svůj osobní rekord z minulé sezony.

New Jersey zdolalo Columbus 3:2 a vyhrálo čtvrtý z posledních pěti duelů. Devils proti nejhoršímu týmu NHL rozhodli v čase 59:58, kdy se po Palátově asistenci prosadil obránce Ryan Graves. Český forvard bodoval počtvrté za sebou a v dresu New Jersey získal čtrnáctý bod. Brankář Vítek Vaněček se pod výhru Devils podepsal 31 zákroky.

Z vítězství se radoval také gólman Winnipegu David Rittich, jenž 27 zásahy pomohl svému týmu k výhře 3:2 po samostatných nájezdech. Jihlavský rodák vylepšil svou bilanci na devět výher z 13 zápasů, Jets i díky jeho příspěvku drží v Západní konferenci druhé místo s dvouobovou ztrátou na vedoucí Dallas.

NHL:

Montreal - Chicago 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky: 9. J. Barron, 46. Armia, 51. Savard, 52. Dvorak. Střely na branku: 31:22. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Drouin, 2. Savard, 3. Matheson (všichni Montreal).

Washington - Carolina 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky: 20. Oshie, 27. Snively - 15. Burns, 23. Stastny, 32. Noesen. Střely na branku: 36:30. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Noesen (Carolina), 2. Snively (Washington), 3. Andersen (Carolina).

Columbus - New Jersey 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 20. J. Gaudreau, 25. A. Boqvist - 11. Šarangovič, 21. Bratt, 60. Graves (Palát). Střely na branku: 33:32. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval dva góly z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 93,9 procenta. Diváci: 15.840. Hvězdy zápasu: 1. Graves (New Jersey), 2. Boquist (Columbus), 3. Vaněček (New Jersey).

NY Islanders - Ottawa 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 26. Pulock, 48. Nelson - 38. a rozhodující sam. nájezd Stützle, 44. B. Tkachuk. Střely na branku: 48:34. Diváci: 15.134. Hvězdy zápasu: 1. Mandolese, 2. Stützle, 3. B. Tkachuk (všichni Ottawa).

Winnipeg - Seattle 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 28. Wheeler, 50. Dubois, rozhodující sam. nájezd Scheifele - 34. Hayden, 40. McCann. Střely na branku: 40:29. David Rittich odchytal za Winnipeg celý zápas, inkasoval dva góly z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 93,1 procenta. Diváci: 14.237. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer (Seattle), 2. Lowry, 3. Morrissey (oba Winnipeg).

Dallas - Boston 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 14. Hintz, 25. J. Robertson - 11. Hall (Krejčí), 51. Zacha (Pastrňák), 64. Pastrňák (Zacha). Střely na branku: 31:37. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark (Boston), 2. Oettinger, 3. J. Robertson (oba Dallas).

Colorado - Tampa Bay 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 1. Lehkonen, 27. MacKinnon, 43. Malgin - 34. Kučerov, 41. Cirelli, 45. Naměstnikov, rozhodující sam. nájezd Stamkos. Střely na branku: 46:35. Diváci: 18.072. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Kučerov (oba Tampy Bay), 3. Byram (Colorado).

St. Louis - Florida 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Branky: 12. a 21. B. Schenn, 33. Leddy, 50. O'Reilly, 50. Kyrou, 58. Barbašev - 39. Luostarinen, 54. Verhaeghe. Střely na branku: 28:36. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Binnington, 3. Barabašev (všichni St. Louis).

San Jose - Pittsburgh 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 56. Meier - 32. a 60. Guentzel, 6. Rakell. Střely na branku: 39:28. Diváci: 13.534. Hvězdy zápasu: 1. DeSmith, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Dell (San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 53 40 5 8 196:115 85 2. Tampa Bay 53 35 2 16 191:156 72 3. Toronto 54 32 8 14 181:145 72 4. Florida 57 27 6 24 196:197 60 5. Buffalo 52 26 4 22 190:182 56 6. Detroit 52 24 8 20 160:169 56 7. Ottawa 53 26 3 24 161:170 55 8. Montreal 54 23 4 27 148:194 50

Metropolitní divize:

1. Carolina 53 35 8 10 178:144 78 2. New Jersey 53 35 5 13 184:141 75 3. NY Rangers 53 31 8 14 178:141 70 4. Pittsburgh 53 27 9 17 172:164 63 5. Washington 56 28 6 22 171:160 62 6. NY Islanders 57 27 7 23 164:158 61 7. Philadelphia 55 22 10 23 149:171 54 8. Columbus 54 16 4 34 137:207 36

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 55 30 11 14 183:142 71 2. Winnipeg 54 34 1 19 173:140 69 3. Colorado 52 28 5 19 160:147 61 4. Minnesota 53 28 5 20 159:154 61 5. Nashville 51 25 6 20 142:151 56 6. St. Louis 53 25 3 25 168:192 53 7. Arizona 54 18 8 28 146:191 44 8. Chicago 52 16 5 31 125:190 37

Pacifická divize:

1. Vegas 54 32 4 18 177:152 68 2. Los Angeles 55 30 7 18 184:185 67 3. Seattle 54 30 6 18 187:170 66 4. Edmonton 54 30 5 19 201:175 65 5. Calgary 54 25 11 18 172:165 61 6. Vancouver 54 21 4 29 181:218 46 7. San Jose 55 17 11 27 167:207 45 8. Anaheim 54 17 6 31 135:223 40