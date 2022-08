Pastrňák se těší na opětovnou spolupráci s Krejčím, novou smlouvu zatím neřeší

Praha - Hokejový útočník David Pastrňák se před novou sezonou NHL těší na obnovení spolupráce s Davidem Krejčím, který se po roce v extraligové Olomouci vrací do Bostonu. Je také rád, že se může na příští ročník připravovat naplno bez zdravotních potíží. Novou smlouvu s Bruins zatím neřeší, ačkoliv z té současné mu zbývá poslední rok.

"Krejča se po roce vrací, ale myslím, že jak jsem viděl i na nároďáku, je to pořád stejný hráč, který do toho umí šlápnout," řekl Pastrňák po čtvrtečním vyhlášení ankety Zlatá hokejka, v níž mu těsně uniklo šesté vítězství v řadě. Ondřej Palát ho předčil o čtyři body.

Vedle šestatřicetiletého Krejčího si působení v Bruins protáhne i další hvězdný centr Patrice Bergeron. Ještě o rok starší kapitán Bostonu zvažoval konec kariéry, ale nakonec se rozhodl pokračovat. Nadcházející sezona bude dost možná poslední šancí současného jádra Bruins, které táhlo mužstvo řadu let, na zisk Stanleyova poháru.

O tom, že to Patrňákovi s Krejčím i po odmlce na ledě funguje, nejlépe vypovídala jejich souhra na mistrovství světa v Tampere. "Na tu naši spolupráci v příští sezoně už se moc těším. To samé Bergeron. Oni dva s Marchandem tvoří to jádro. V roce 2011 vyhráli Stanley Cup, v roce 2019 s námi byli ve finále," připomněl Pastrňák.

"Nevím, jaké další plány má Boston, ale jsou to dva naši nejlepší centři, kteří jsou v klubu deset až patnáct let. Máme nového trenéra (Jim Montgomery), soustředíme se teď pouze na tu nadcházející sezonu a uvidíme, jak to dopadne a co bude potom dál," dodal šestadvacetiletý kanonýr.

Věří, že Bruins mají na to zabojovat o kýžený Stanley Cup. "Poslední sezona byla náročná a dlouhá. Měli jsme nějaká zranění a chytli jsme velice kvalitní tým Caroliny, s nímž to byla vlastně rvačka jen o domácí zápasy, které vyhrával domácí tým. Bohužel jsme na ně nestačili, což bylo samozřejmě zklamání. Ale myslím, že jsme měli dobrou sezonu, udělali jsme sto bodů. Ta konference je ohromně nabitá a každý rok bude těžké udělat play off," řekl Pastrňák.

Dobře si uvědomuje, jak neúprosně čas utíká. "Půjdu už do deváté sezony a Stanley Cupu jsem byl zatím blízko jen jednou. Ten čas vážně letí, takže to mrzí každý rok, ale bylo super náplastí, že se podařilo dosáhnout alespoň na tu bronzovou placku na mistrovství světa s nároďákem," uvedl Pastrňák.

Sám bude jedna o další budoucnosti v NHL, neboť současná šestiletá smlouva s celkovým příjmem 40 milionů dolarů mu po sezoně vyprší. "Teď na to moc času nebylo. Boston potřeboval vyřešit nějaké podpisy, mou prioritou je teď příprava na nový ročník. Mám smlouvu ještě na rok, takže tohle teď vůbec neřeším," řekl Pastrňák.

V Česku má jako obvykle náročný program, i proto, že se rád zapojuje do různých charitativních akcí. "Těch akcí přibývá a je jich hodně, ale jsou pro dobrou věc. Vždycky pomáháme, jak můžeme, je to pro nás maličkost, i když zabere nějaký čas. Ale těma pár hodinami pomůžeme hrozně moc lidem."

Na dálku drží palce hokejové dvacítce, která v Edmontonu usiluje o medaili. "Měl jsem velkou radost z výsledku, který se klukům podařilo udělat ve čtvrtfinále proti Americe. Doufám, že stejně dobře se jim podaří připravit i na Kanadu," přál si Pastrňák.