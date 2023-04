Pastrňák s Noskem dvěma body táhli Boston za rekordem

New York - Útočníci David Pastrňák a Tomáš Nosek dvěma body přispěli k výhře hokejistů Bostonu 5:2 nad Washingtonem a pomohli k překonání bodového rekordu NHL. Gólman Vítek Vaněček se podílel 36 zákroky na vítězství New Jersey 6:2 nad Buffalem. Ještě o dva úspěšné zásahy více zaznamenal Petr Mrázek při výhře Chicaga 5:2 nad Pittsburghem.

Fotogalerie

První třetina souboje Bostonu s Washingtonem branku nenabídla. Ve druhém dějství už se diváci v TD Garden dočkali a dvakrát u toho byl Pastrňák. Ve 29. minutě nápaditou nahrávkou vybídl ke skórování Brada Marchanda a o šest minut později jeho střelu do branky dorazil Tyler Bertuzzi.

Pastrňák v 81 zápasech nasbíral 111 bodů a zápas před koncem základní části ztrácí jediný zápis na Nikitu Kučerova z Tampy Bay, třetího nejproduktivnějšího hráče NHL. "David má skvělý výběr místa a dokáže otevírat prostory pro spoluhráče. Pavel (Zacha) nás zase jistí z pozice centra. Já se jim snažím pomoci svou hrou a myslím, že to zatím funguje výborně," řekl Bertuzzi, který na začátku března přišel z Detroitu.

Úvod třetí třetiny patřil Noskovi. Bojovník ze čtvrté lajny v čase 44:13 zvýšil na 3:1 a ve 48. minutě nahrávkou pomohl k rychlé odpovědi na kontaktní gól Capitals. Pardubický odchovanec vylepšil svou sezonní bilanci na 18 bodů za sedm branek a 11 asistencí a na jediný bod se přiblížil k výkonu z minulého ročníku, který pro něj byl druhý nejvydařenější v zámořské kariéře.

Třicetiletý útočník zároveň zaznamenal 100. bod v NHL. "Je to příjemné, nestává se to často. Užil jsem si ten moment po vstřelené brance, ale teď už je to za mnou a soustředím se na další zápasy," řekl Nosek novinářům.

Boston vyhrál posedmé za sebou a jako první tým v historii získal v základní části 133 bodů. Dosavadní rekord držel Montreal, jenž v sezoně 1976/77 získal o bod méně. Tehdy se však nehrála prodloužení a sezona měla jen 80 zápasů.

"Pokud nedojdeme až k poháru, rekord bude v podstatě bezcenný. S postupem času ho nejspíš ocením více, teď mu ale nepřipisuji žádný větší význam," uvedl Nosek.

New Jersey díky skvěle chytajícímu Vaněčkovi porazilo Buffalo 6:2 a jako třetí tým v sezoně se dostalo přes 110 bodů. Český brankář ke spolehlivému výkonu přidal asistenci u poslední branky Devils a s třemi gólovými nahrávkami je nejproduktivnějším brankářem ligy.

Buffalo ztratilo možnost postoupit do play off, kam se nedostalo už 12 sezon. Žádný tým v lize nečeká na postup déle. "Vynaložili jsme spoustu úsilí a celou sezonu jsme o postup bojovali. Bohužel se to nepovedlo. Takový je život. Musíme si z toho vzít ponaučení do dalších let. Negativní zkušenosti nás formují," řekl trenér Buffala Don Granato.

Mrázek kryl 38 střel Pittsburghu a dovedl Chicago k vítězství 5:2. Penguins stejně jako Buffalo ztratili důležité body v boji o play off. Zápas před koncem základní části zůstávají devátí a na osmé New York Islanders ztrácejí bod. Výsledky těchto dvou úterních zápasů posunuly do play off Floridu.

Přes devadesátiprocentní úspěšnost zákroků se dostal také Lukáš Dostál. Ani jeho 33 zásahů však Anaheimu nestačilo k výhře nad Vancouverem. Ducks podlehli 2:3 a na dvoubodový zisk čekají již 12 duelů.

Výhru Canucks dvěma body řídil Elias Pettersson, jenž jako jedenáctý hráč v sezoně překonal stobodovou metu. Petterson je teprve šestým hokejistou Vancouveru, kterému se to povedlo. Všech šest stobodových hráčů v historii Canucks je z Evropy. V 90. letech hranici překonali ruští útočníci Pavel Bure a Alexandr Mogilnyj. V novém tisíciletí se to daří výhradně Švédům. Petterson navázal na Markuse Näslunda a bratry Henrika a Daniela Sedinovy.

V Západní konferenci si play off zajistili hokejisté Winnipegu, kteří vyhráli 3:1 na ledě Minnesoty. V boji o první příčku se díky výhře nad Coloradem 2:1 v prodloužení udržel Edmonton. Oilers ztrácí na vedoucí Vegas dva body a k ovládnutí konference potřebují v závěrečném kole porazit San Jose a zároveň spoléhat na to, že Golden Knights neuhrají ani bod se Seattlem.

Na první výhru v NHL stále čeká český obránce David Jiříček. Šestka posledního draftu ve svém čtvrtém utkání odehrála přes 20 minut a zaznamenala jeden kladný bod ve statistice plus/minus. Columbus i přes to podlehl Philadelphii 3:4 v prodloužení.

Statistika úterních zápasů NHL:

Boston - Washington 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Branky: 29. Marchand (Pastrňák), 35. Bertuzzi (Pastrňák), 45. Nosek, 48. Hathaway (Nosek), 59. DeBrusk - 36. Jensen, 48. Wilson. Střely na branku: 44:27. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Nosek, 3. Pastrňák (všichni Boston).

Tampa Bay - Toronto 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Branky: 14. Killorn, 26. Perbix, 54. Sergačjov - 13. W. Nylander, 17. L. Schenn, 37. Järnkrok, 53. O'Reilly. Střely na branku: 48:24. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander, 2. Woll (oba Toronto), 3. Sergačjov (Tampa Bay).

New Jersey - Buffalo 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

Branky: 48. a 58. Tatar, 12. J. Boqvist, 22. Siegenthaler, 30. Wood, 59. J. Hughes (Vaněček) - 27. J. Skinner, 54. Samuelsson. Střely na branku: 30:38. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 38 střel a úspěšnost zákroků měl 94,7 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Tatar, 2. Vaněček, 3. Wood (všichni New Jersey).

Philadelphia - Columbus 4:3 v prodl. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 21. a 65. Tippett, 15. Farabee, 16. J. van Riemsdyk - 10. L. Foudy, 13. Fix-Wolansky, 46. Kuraly. Střely na branku: 39:31. Diváci: 19.719. Hvězdy zápasu: 1. Tippett, 2. Provorov, 3. Farabee (všichni Columbus).

Anaheim - Vancouver 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Branky: 18. McTavish, 36. Helleson - 13. Boeser, 17. Kuzmenko, 42. J. Miller. Střely na branku: 35:36. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 58 minut a 45 sekund, inkasoval tři branky z 36 střel a úspěšnost zákroků měl 91,7 procenta. Diváci: 14.803. Hvězdy zápasu: 1. Demko (Vancouver), 2. Zegras, 3. Helleson (oba Anaheim).

Carolina - Detroit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 3. Noesen, 8. Martinook, 30. Burns, 60. Kotkaniemi - 26. Hägg. Střely na branku: 28:21. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Martinook, 3. Noesen (všichni Carolina).

Minnesota - Winnipeg 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky: 42. Kaprizov - 4. Lowry, 14. Scheifele, 55. Appleton. Střely na branku: 34:20. Diváci: 19.199. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Lowry (oba Winnipeg), 3. Kaprizov (Minnesota).

Colorado - Edmonton 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 5. Meyers - 6. Ekholm, 62. Bouchard. Střely na branku: 29:40. Diváci: 18.135. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard, 2. Ekholm (Edmonton), 3. Georgijev (Colorado).

Vegas - Seattle 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 6. a 22. Amadio, 35. R. Smith, 44. Marchessault - 10. Gourde. Střely na branku: 37:21. Diváci: 18.377. Hvězdy zápasu: 1. Amadio, 2. R. Smith, 3. W. Karlsson (všichni Vegas).

Pittsburgh - Chicago 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

Branky: 46. Malkin, 60. Heinen - 29. Murphy, 51. B. Robinson, 51. Athanasiou, 59. T. Johnson, 60. Entwistle. Střely na branku: 40:27. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval dvě branky z 40 střel a úspěšnost zásahů měl 95 proent. Diváci: 18.435. Hvězdy zápasu: 1. Athanasiou, 2. Mrázek (oba Chicago), 3. Malkin (Pittsburgh).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. p-Boston 81 64 5 12 300:173 133 2. x-Toronto 81 49 11 21 276:220 109 3. x-Tampa Bay 81 45 6 30 278:254 96 4. x-Florida 81 42 8 31 286:267 92 5. Buffalo 80 40 7 33 287:295 87 6. Ottawa 81 39 7 35 258:267 85 7. Detroit 81 35 10 36 240:274 80 8. Montreal 80 31 6 43 226:298 68

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 81 51 9 21 260:209 111 2. x-New Jersey 81 51 8 22 286:222 110 3. x-NY Rangers 81 47 13 21 275:216 107 4. NY Islanders 81 41 9 31 239:220 91 5. Pittsburgh 81 40 10 31 260:261 90 6. Washington 81 35 9 37 251:260 79 7. Philadelphia 81 30 13 38 217:273 73 8. Columbus 80 24 9 47 209:323 57

Západní konference,

Centrální divize:

1. x-Colorado 80 49 7 24 272:221 105 2. x-Dallas 80 45 14 21 279:216 104 3. x-Minnesota 81 46 10 25 243:221 102 4. x-Winnipeg 81 46 3 32 245:221 95 5. Nashville 80 41 8 31 222:231 90 6. St. Louis 80 37 7 36 261:295 81 7. Arizona 81 28 13 40 224:294 69 8. Chicago 81 26 6 49 200:296 58

Pacifická divize:

1. x-Vegas 81 50 9 22 269:228 109 2. x-Edmonton 81 49 9 23 320:258 107 3. x-Los Angeles 81 46 10 25 275:254 102 4. x-Seattle 81 46 8 27 288:253 100 5. Calgary 81 37 17 27 257:251 91 6. Vancouver 81 37 7 37 271:294 81 7. San Jose 80 22 16 42 231:313 60 8. Anaheim 81 23 12 46 206:333 58

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "p" zisk Prezidentské trofeje.

Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 81 152 (64+88) 2. Draisaitl (Edmonton) 79 125 (51+74) 3. Kučerov (Tampa Bay) 81 112 (30+82) 4. Pastrňák (Boston) 81 111 (60+51) 5. M. Tkachuk (Florida) 78 108 (40+68) 6. MacKinnon (Colorado) 69 107 (39+68) 7. J. Robertson (Dallas) 80 106 (46+60) 8. Nugent-Hopkins (Edmonton) 81 103 (37+66) 9. Rantanen (Colorado) 80 102 (54+48) 10. E. Pettersson (San Jose) 79 101 (38+63) 56. Nečas (Carolina) 81 71 (28+43) 88. Hertl (San Jose) 77 62 (22+40) 101. Zacha (Boston) 81 57 (21+36) 107. Krejčí (Boston) 70 56 (16+40) 154. Chytil (NY Rangers) 73 45 (22+23) 156. D. Kubalík (Detroit) 80 45 (20+25) 200. Hronek (Vancouver) 64 39 (9+30) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 64 branek, 2. Pastrňák (Boston) 60, 3. Rantanen (Colorado) 54, 4. Draisaitl (Edmonton) 51, 5. Point (Tampa Bay) 49, 6. T. Thompson (Buffalo), J. Robertson (Dallas) oba 46, 8. J. Hughes (New Jersey) 43, 9. Ovečkin (Washington), Scheifele (Winnipeg) oba 42, ...55. Nečas (Carolina) 28, 92. Chytil (NY Rangers), Hertl (San Jose) oba 22.