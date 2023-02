Pastrňák s Krejčím si v NHL připsali dva body, skórovali Kaut, Zadina a Hronek

New York - David Pastrňák a David Krejčí přispěli v NHL shodně gólem a přihrávkou k výhře hokejistů Bostonu 6:5 na ledě Seattlu. Vítězství podpořil asistencí i Pavel Zacha. Martin Kaut skóroval poprvé od výměny z Colorada do San Jose. Gólem, na který mu přihrál Tomáš Hertl, jen zmírnil porážku 2:6 s Nashvillem. Na výhře Detroitu 4:1 nad New Yorkem Rangers se jednou trefou podíleli Filip Zadina a Filip Hronek, jemuž asistoval Dominik Kubalík.

New Jersey zdolalo Los Angeles 4:3 v prodloužení i díky 19 zákrokům Vítka Vaněčka, který si připsal navíc asistenci u vítězné branky. Druhý den po sobě chytal Daniel Vladař a zastavil 25 střel Vegas, ale nezabránil porážce Calgary 3:4 v prodloužení.

Boston prohrával 0:1 a 1:2, ale vyrovnal po akcích českých hráčů. Po přihrávkách Pastrňáka a Zachy se nejdříve prosadil ve 12. minutě z levého kruhu Krejčí. Na začátku druhé třetiny udeřil Pastrňák po elegantním sólu. Nejproduktivnější český hráč v soutěži převzal na červené čáře u levého mantinelu puk od Krejčího a zajel do útočného pásma, kde oklamal kličkou Adama Larssona. Povedeným manévrem se dostal před branku a celý průnik zakončil 42. gólem v sezoně.

Boston ještě v prostřední třetině vedl trefami Brada Marchanda a Patrice Bergerona 3:2 a 4:3. Seattle ale vždy brzy kontroval a v 56. minutě jej přiblížil Jaden Schwartz k výhře trefou na 5:4. Za 29 sekund ale vyrovnal Branden Carlo a v čase 58:22 rozhodl Jake DeBrusk o výhře lídra NHL.

Kaut, který nastoupil za San Jose podruhé, se radoval z druhého gólu v sezoně v úvodu třetí třetiny. Hertl zatáhl puk do útočného pásma, přihrál svému krajanovi na pravou stranu, který střelou k bližší tyči snížil na 2:4. Nashville ale žádné drama nepřipustil. Jeho výhru řídili dvougóloví střelci Mikael Granlund a Nino Niederreiter.

Zadina rychle odpověděl na vyrovnávací branku Rangers a upravil ve 28. minutě svým druhým gólem v sezoně na 2:1. Český útočník, jehož minule nahradil v sestavě Jakub Vrána, překonal Jaroslava Haláka střelou z levého kruhu nad lapačku. Hronek přidal na začátku poslední třetiny čtvrtý gól týmu, když se prosadil v přesilové hře střelou zápěstím od modré čáry.

New Jersey prohrávalo po úvodní třetině 0:2 a ještě v poslední minutě 2:3. Při risku bez gólmana ale Jack Hughes poslal zápas do prodloužení, které rozhodl svou druhou trefou v zápase Dawson Mercer. Vaněček si připsal asistenci za přihrávku Dougiemu Hamiltonovi, který s Mercerem vyšachoval obranu Los Angeles.

Vladař o den dříve vychytal výhru 6:3 na ledě Arizony a ve Vegas držel čisté konto až do 35. minuty, v níž ho překonal v přesilové hře Jack Eichel z levého kruhu a snížil na 1:2. Calgary odskočilo ještě v prostřední třetině do dvougólového trháku, ale domácí zápas otočili. Kontaktní gól dal z rychlého protiútoku Zach Whitecloud, po závaru před brankou vyrovnal William Carrier a prodloužení ukončil z dorážky Alex Pietrangelo.

Výsledky NHL:

Columbus - Minnesota 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Branky: 4. Duhaime, 9. Kaprizov. Střely na branku: 30:25. Diváci: 17.997. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. Fleury (oba Minnesota), 3. Korpisalo (Columbus).

Detroit - NY Rangers 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky: 16. Copp, 29. Zadina, 39. Rasmussen, 45. Hronek (Kubalík) - 27. Trocheck. Střely na branku: 23:31. Diváci: 19.116. Hvězdy zápasu: 1. Copp, 2. Husso, 3. Rasmussen (všichni Detroit).

New Jersey - Los Angeles 4:3 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 - 1:0)

Branky: 43. a 63. Mercer (na druhou Vaněček), 37. Tatar, 60. Hischier - 8. Kopitar, 12. Arvidsson, 56. Durzi. Střely na branku: 32:22. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval tři branky z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 86,4 procenta. Diváci: 15.397. Hvězdy zápasu: 1. Mercer, 2. Tatar, 3. Hischier (všichni New Jersey).

Pittsburgh - Edmonton 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)

Branky: 2. a 59. Letang - 14. a 57. McDavid, 18. Draisaitl, 27. Yamamoto, 28. Shore, 36. Foegele, 39. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 24:44. Diváci: 18.400. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Letang (Pittsburgh).

Tampa Bay - Buffalo 5:6 v prodl. (1:1, 1:3, 3:1 - 0:1)

Branky: 3. Stamkos, 33. Hedman, 46. Point, 49. Cirelli, 55. Colton - 30., 33. a 47. Tage Thompson, 12. Girgensons, 34. Quinn, 62. Ljubuškin. Střely na branku: 41:23. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Tage Thompson (Buffalo), 2. Point (Tampa Bay), 3. Dahlin (Buffalo).

Washington - Anaheim 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Branky: 12. Oshie, 30. Jensen - 28. Lundeström, 30. Terry, 43. Silfverberg, 59. Grant. Střely na branku: 43:21. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Fowler (oba Anaheim), 3. Oshie (Washington).

St. Louis - Vancouver 2:3 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Branky. 16. Toropčenko, 27. Tucker - 50. J.T. Miller, 60. Kuzmenko, 65. E. Pettersson. Střely na branku: 22:41. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. E. Petterson, 2. J.T. Miller (oba Vancouver), 3. Binnington (St. Louis).

Vegas - Calgary 4:3 v prodl. (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Branky: 35. Eichel, 46. Whitecloud, 53. Carrier, 61. Pietrangelo - 14. Pelletier, 22. Huberdeau, 37. Backlund. Střely na branku: 29:28. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval čtyři branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 86,2 procenta. Diváci: 17.609. Hvězdy zápasu: 1. Pietrangelo, 2. Carrier, 3. Whitecloud (všichni Vegas).

Seattle - Boston 5:6 (1:1, 3:3, 1:2)

Branky: 1. Beniers, 22. Dunn, 30. Oleksiak, 39. Gourde, 56. Schwartz - 12. Krejčí (Zacha, Pastrňák), 23. Pastrňák (Krejčí), 29. Marchand, 38. Bergeron, 57. Carlo, 59. DeBrusk. Střely na branku: 41:33. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron (Boston), 2. Beniers, 3. Gourde (oba Seattle).

San Jose - Nashville 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Branky: 29. Sturm, 41. Kaut (Hertl) - 7. a 51. Niederreiter, 22. a 34. Granlund, 40. Trenin, 54. Novak. Střely na branku: 24:31. Diváci: 11.320. Hvězdy zápasu: 1. Granlund, 2. Duchene, 3. Tomasino (všichni Nashville).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 57 44 5 8 216:123 93 2. Toronto 58 35 8 15 200:156 78 3. Tampa Bay 57 36 4 17 206:169 76 4. Detroit 57 28 8 21 179:181 64 5. Florida 60 29 6 25 209:210 64 6. Buffalo 56 29 4 23 210:198 62 7. Ottawa 56 27 4 25 172:179 58 8. Montreal 57 24 4 29 156:207 52

Metropolitní divize:

1. Carolina 56 38 8 10 192:148 84 2. New Jersey 58 38 5 15 201:157 81 3. NY Rangers 58 33 9 16 193:160 75 4. NY Islanders 61 30 7 24 177:171 67 5. Pittsburgh 57 27 9 21 182:185 63 6. Washington 60 28 6 26 178:177 62 7. Philadelphia 59 23 10 26 159:190 56 8. Columbus 58 18 5 35 146:214 41

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 58 30 12 16 188:152 72 2. Winnipeg 58 35 1 22 181:150 71 3. Minnesota 58 32 5 21 171:162 69 4. Colorado 55 31 5 19 173:155 67 5. Nashville 56 28 6 22 163:169 62 6. St. Louis 58 26 4 28 178:212 56 7. Arizona 58 20 9 29 158:205 49 8. Chicago 57 20 5 32 143:206 45

Pacifická divize:

1. Vegas 58 35 5 18 190:163 75 2. Edmonton 59 32 8 19 225:195 72 3. Los Angeles 59 32 8 19 200:199 72 4. Seattle 58 32 6 20 202:184 70 5. Calgary 59 27 12 20 189:183 66 6. Vancouver 58 23 5 30 198:233 51 7. San Jose 59 18 11 30 176:219 47 8. Anaheim 59 18 7 34 149:248 43 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 59 109 (46+63) 2. Draisaitl (Edmonton) 57 87 (35+52) 3. Kučerov (Tampa Bay) 57 81 (21+60) 4. Pastrňák (Boston) 57 79 (42+37) 5. M. Tkachuk (Florida) 57 78 (28+50) 6. E. Karlsson (San Jose) 58 76 (18+58) 7. T. Thompson (Buffalo) 56 75 (39+36) 8. E. Pettersson (Vancouver) 56 75 (28+47) 9. J. Hughes (New Jersey) 54 72 (35+37) 10. J. Robertson (Dallas) 58 72 (35+37) 58. Nečas (Carolina) 56 51 (22+29) 79. Hertl (San Jose) 55 47 (15+32) 83. Krejčí (Boston) 52 46 (13+33) 119. Zacha (Boston) 57 39 (13+26) 130 D. Kubalík (Detroit) 56 37 (16+21) 136. Hronek (Detroit) 57 37 (9+28) 142. Chytil (NY Rangers) 50 35 (19+16) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 46 branek, 2. Pastrňák (Boston) 42, 3. T. Thompson (Buffalo) 39, 4. Rantanen (Colorado) 36, 5. J. Hughes (New Jersey), Draisaitl (Edmonton), Horvat (NY Islanders), J. Robertson (Dallas) všichni 35, 9. Point (Tampa Bay), Kaprizov (Minnesota), Scheifele (Winnipeg) všichni 34, ...48. Nečas (Carolina) 22, 68. Chytil (NY Rangers) 19, 99. D. Kubalík (Detroit) 16.