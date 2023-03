Pastrňák rozhodl v NHL prodloužení, skórovali i Vrána, Kubalík a Hertl

New York - Hokejisté Bostonu porazili díky gólu Davida Pastrňáka Columbus 2:1 v prodloužení a zajistili si Prezidentský pohár za vítězství v základní části NHL. Jakub Vrána překonal Petra Mrázka při výhře St. Louis 5:3 v Chicagu, Dominik Kubalík přispěl gólem k vítězství Detroitu 3:2 nad Carolinou a Tomáš Hertl se podílel brankou na triumfu San Jose 4:3 v prodloužení nad Vegas. Českému útočníkovi připravil gól Martin Kaut.

Vítek Vaněček kryl 24 střel a dovedl New Jersey k vítězství 2:1 nad New York Rangers. Anaheimu nestačilo 35 zákroků Lukáš Dostála, Ducks prohráli v Seattlu 1:4.

Boston prohrával od deváté minuty brankou Jacka Roslovice a skóre otočil po českých akcích. Pavel Zacha v polovině utkání předložil z pravé strany puk na hranici brankoviště Tyleru Bertuzzimu, který vyrovnal. Prodloužení rozhodl Pastrňák, jenž dostal přihrávku do jízdy, vybruslil zprava před branku a bekhendem zasunul kotouč do prázdné. Havířovský rodák zaznamenal 99. bod v sezoně (53+46) a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Druhou asistenci si u vítězné trefy připsal Tomáš Nosek.

Boston díky 58. výhře v ročníku vytvořil nový klubový rekord a Prezidentský pohár získal počtvrté v historii. "Hráčům jsem říkal, že můžou být hrdí na to, co dokázali," uvedl trenér Jim Montgomery. "Dosud je to kouzelná sezona. Všichni ale víme, že nejtěžší část je ještě před námi," doplnil.

Před vyrovnávacím gólem Bostonu se poprvé v NHL porval na ledě Jakub Lauko. Český útočník si s Billym Sweezeym vyměnili ve vyrovnané rvačce pár úderů, než je rozhodčí oddělili.

"Moc jsem v první třetině nehrál, protože bylo spousta přesilových her a oslabení. Na začátku druhé jsem cítil, že jsme trochu ospalí. Nabídla se příležitost kluky nakopnout a dostat lidi do varu, tak jsem se do toho vrhl. Chvíli po bitce jsme skórovali, tak si myslím, že se to vyplatilo. Jsem šťastný, že jsme vyhráli," řekl Lauko.

Vrána otevřel skóre ve 25. minutě, kdy na hranici brankoviště usměrnil za Mrázkova záda přihrávku Brandona Saada. Pražský rodák vstřelil devátý gól ve třináctém startu za St. Louis a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Předčili jej pouze Jordan Kyrou, autor branky na 4:2, a Saad (1+1). Mrázek kryl 21 z 25 střel, poslední branku sledoval ze střídačky při risku Chicaga bez gólmana a v posledních osmi startech nevychytal výhru. Blackhawks prohráli posedmé v řadě.

Třetí hvězdou se stal i Vaněček, který si připsal třicátou výhru v sezoně. Této mety dosáhl v dresu New Jersey naposledy Martin Brodeur v ročníku 2011/12. Základ úspěchu položili Devils v úvodní třetině, v níž se prosadili Erik Haula a Timo Meier. Vaněčka překonal jen Chris Kreider, jenž skóroval ve 34. minutě v přesilové hře z hranice brankoviště.

"Jdu zápas po zápasu a jsem za třicátou výhru nesmírně šťastný. Musím ale smeknout před spoluhráči. Vždy hrají přede mnou opravdu dobře, je to i výsledek jejich práce. Mají na tom velkou zásluhu," uvedl Vaněček. "Mohli by mu (Vaněčkovi) postavit sochu vedle té Brodeurovy. V utkáních, jaké bylo tohle, je nutné, aby vás gólman podržel. Bránili jsme dobře, ale vytáhl několik skvělých zákroků, když to bylo potřeba," řekl kouč New Jersey Lindy Ruff.

Kubalík se prosadil už po 59 sekundách hry. Plzeňský rodák vedl po levé straně rychlý protiútok a z kruhu k bližší tyči vstřelil dvacátý gól v sezoně. Carolina otočila na začátku druhé třetiny skóre trefou Brenta Burnse a Jaccoba Slavina. V přesilové hře ale vyrovnal Dylan Larkin a zápas rozhodl Jake Walman 3,2 sekundy před koncem.

"Kdybyste nám před sezonou řekli, že (Kubalík) dá dvacet gólů, brali bychom to s nadšením. Je to dobrá posila," uvedl trenér Detroitu Derek Lalonde o hráči, který přišel před sezonou do týmu po třech letech strávených v Chicagu. Český útočník je po Larkinovi druhým nejlepším střelcem týmu v ročníku.

San Jose ztratilo dvoubrankový náskok, ale ve 32. minutě opět vedlo po české spolupráci. Kaut v přečíslení tři na dva přihrál puk před branku Hertlovi, který usměrnil puk do sítě a upravil na 3:2. Vegas vyrovnal v 51. minutě, ale Logan Couture zařídil domácím v prodloužení vítězství ze sólového úniku. Golden Knights si i přes prohru zajistili jako první tým v Západní konferenci účast v play off.

Dostál chytal popáté v řadě s úspěšností zásahů nad 90,5 procenta. Nerozhodil jej ani špatný start, inkasoval dvakrát v úvodních jedenácti minutách od Jadena Schwartze a Mattyho Benierse. V závěru druhé třetiny snížil Brock McGinn, ale Seattlu vrátil v 56. minutě dvougólové vedení Daniel Sprong. Zbývající gól padl do prázdné branky z hokejky Alexe Wennberga.

Matthew Tkachuk řídil ve čtvrtečním programu čtyřmi body (3+1) výhru Floridy 5:2 v Montrealu. Loňský vítěz základní části ale stále ztrácí ve Východní konferenci jeden bod na postupovou osmičku. Poslední místo drží Pittsburgh, který zdolal Nashville 2:0.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

Boston - Columbus 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 31. Bertuzzi (Zacha), 61. Pastrňák (Nosek) - 9. Roslovic. Střely na branku: 31:26. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Ullmark, 3. Bertuzzi (všichni Boston).

Montreal - Florida 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Branky: 2. Farrell, 59. Harvey-Pinard - 24., 26. a 60. M. Tkachuk, 5. a 51. Lundell. Střely na branku: 20:30. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Lundell (oba Florida), 3. Farrell (Montreal).

New Jersey - NY Rangers 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Branky: 6. Haula, 18. Meier - 34. Kreider. Střely na branku: 31:25. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval jeden gól z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 96 procenta. Diváci: 16.669. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. Haula, 3. Vaněček (všichni New Jersey).

Ottawa - Philadelphia 5:4 v prodl. (1:0, 2:1, 1:3 - 1:0)

Branky: 11. Watson, 28. Stützle, 37. Pinto, 43. Giroux, 62. DeBrincat - 23. DeAngelo, 46. York, 50. Cates, 58. Tippett. Střely na branku: 46:11. Diváci: 17.518. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Giroux (oba Ottawa), 3. DeAngelo (Philadelphia).

Pittsburgh - Nashville 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 35. Zucker, 54. Guentzel. Střely na branku: 45:28. Diváci: 17.482. Hvězdy zápasu: 1. Jarry, 2. Zucker, 3. Guentzel (všichni Pittsburgh).

Tampa Bay - Washington 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Branky: 45. a 57. Maroon, 10. Killorn, 20. Stamkos, 59. Černák - 37. C. Smith. Střely na branku: 34:31. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Maroon, 2. Stamkos, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).

Detroit - Carolina 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky: 1. Kubalík, 28. Larkin, 60. Walman - 21. Burns, 25. Slavin. Střely na branku: 22:33. Diváci: 19.183. Hvězdy zápasu: 1. Walman, 2. Nedeljkovic, 3. Larkin (všichni Detroit).

Chicago - St. Louis 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Branky: 31. Athanasiou, 41. T. Johnson, 51. Katchouk - 25. Vrána, 33. Brown, 34. Toropčenko, 50. Kyrou, 59. Saad. Střely na branku: 33:29. Petr Mrázek odchytal za Chicago 57:31 minuty, inkasoval čtyři branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 16.465. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Saad, 3. Vrána (všichni St. Louis).

Edmonton - Los Angeles 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 20. E. Kane, 44. McDavid. Střely na branku: 37:43. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Skinner, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Korpisalo (Los Angeles).

Seattle - Anaheim 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Branky: 8. Schwartz, 11. Beniers, 56. Sprong, 58. Wennberg - 39. McGinn. Střely na branku: 39:19. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 59:55 minuty, inkasoval tři góly z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 92,1 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Beniers, 2. Schwartz, 3. Sprong (všichni Seattle).

San Jose - Vegas 4:3 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 5. Ferraro, 15. Lindblom, 32. Hertl (Kaut), 61. Couture - 17. Hague, 22. Barbašev, 51. Amadio. Střely na branku: 25:26. Diváci: 15.232. Hvězdy zápasu: 1. Couture, 2. Thrun, 3. Ferraro (všichni San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. p-Boston 75 58 5 12 278:160 121 2. x-Toronto 74 44 10 20 253:206 98 3. Tampa Bay 76 44 6 26 262:231 94 4. Florida 76 38 7 31 265:260 83 5. Ottawa 75 37 5 33 241:244 79 6. Buffalo 73 35 7 31 261:271 77 7. Detroit 74 33 9 32 219:244 75 8. Montreal 76 30 6 40 219:281 66

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 74 47 9 18 243:195 103 2. x-New Jersey 75 47 8 20 259:207 102 3. x-NY Rangers 75 44 10 21 254:202 98 4. NY Islanders 76 39 9 28 226:207 87 5. Pittsburgh 75 37 10 28 241:243 84 6. Washington 76 34 9 33 238:238 77 7. Philadelphia 74 29 13 32 202:243 71 8. Columbus 74 23 8 43 199:293 54

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 75 44 9 22 228:201 97 2. Dallas 74 40 14 20 255:205 94 3. Colorado 74 44 6 24 247:205 94 4. Winnipeg 75 41 3 31 221:212 85 5. Nashville 74 37 8 29 206:219 82 6. St. Louis 75 35 6 34 247:276 76 7. Arizona 75 27 13 35 211:262 67 8. Chicago 75 24 6 45 183:271 54

Pacifická divize:

1. x-Vegas 75 46 7 22 249:216 99 2. Edmonton 76 44 9 23 300:254 97 3. Los Angeles 75 43 10 22 259:240 96 4. Seattle 74 41 8 25 258:237 90 5. Calgary 75 34 15 26 237:232 83 6. Vancouver 74 34 6 34 255:273 74 7. San Jose 75 21 15 39 216:289 57 8. Anaheim 75 23 10 42 191:306 56

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "p" zisk Prezidentské trofeje.

Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 76 144 (61+83) 2. Draisaitl (Edmonton) 74 117 (47+70) 3. Kučerov (Tampa Bay) 76 104 (28+76) 4. M. Tkachuk (Florida) 73 101 (38+63) 5. Pastrňák (Boston) 75 99 (53+46) 6. Nugent-Hopkins (Edmonton) 76 96 (35+61) 7. E. Pettersson (Vancouver) 72 95 (35+60) 8. MacKinnon (Colorado) 63 95 (32+63) 9. Marner (Toronto) 74 95 (28+67) 10. J. Robertson (Dallas) 74 91 (41+50) 47. Nečas (Carolina) 74 68 (27+41) 80. Hertl (San Jose) 72 59 (21+38) 96. Krejčí (Boston) 69 55 (16+39) 118. Zacha (Boston) 75 50 (18+32) 143. D. Kubalík (Detroit) 73 43 (20+23) 160. Chytil (NY Rangers) 67 42 (22+20) 177. Hronek (Vancouver) 64 39 (9+30) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 61 branek, 2. Pastrňák (Boston) 53, 3. Rantanen (Colorado) 48, 4. Draisaitl (Edmonton), Point (Tampa Bay) oba 47, 6. T. Thompson (Buffalo) 44, 7. Ovečkin (Washington) 42, 8. J. Robertson (Dallas) 41, 9. J. Hughes (New Jersey) 40, 10. Kaprizov (Minnesota) 39, ...53. Nečas (Carolina) 27, 83. Chytil (NY Rangers) 22, 93. Hertl (San Jose) 21.