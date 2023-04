Pastrňák rozhodl v NHL prodloužení, Gudas přihrál na gól a porval se

New York - David Pastrňák rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře Bostonu 2:1 nad Torontem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Radko Gudas přispěl asistencí k vítězství Floridy 7:2 nad Ottawou a navíc se v utkání porval. Vítek Vaněček zastavil 16 střel a dovedl New Jersey k výhře 8:1 nad Columbusem.

Toronto vedlo od 32. minuty brankou Sama Laffertyho, za Boston vyrovnal Charlie Coyle v čase 51:32. V prodloužení domácí nevyužili přesilovou hru, ale pár sekund po jejím vypršení se prosadil Pastrňák střelou bez přípravy zpoza levého kruhu. Havířovský rodák vstřelil 57. branku sezony, přičemž v posledních 11 utkáních si udržuje průměr gól na zápas.

Pastrňák zařídil Bostonu, jemuž chyběl David Krejčí kvůli problémům v dolní části těla, 61. výhru v ročníku. Lídr NHL může v příštím utkání vyrovnat rekord soutěže v počtu vítězství v základní části, ve které mu schází odehrát ještě čtyři duely.

Florida rozhodla zápas v prostřední části, ve které odskočila z 2:0 na 7:1. Gudas si připsal druhou asistenci u šesté branky, kterou střelil z úniku Nick Cousins. Český obránce nenechal za stavu 3:1 bez povšimnutí ledovou spršku Patrice Browna na brankáře Alexe Lyona a ve rvačce měl nad hostujícím provokatérem navrch. Rozhodčí udělili v utkání celkem 166 trestných minut.

Hlavními strůjci výhry Floridy byli Lyon, který zneškodnil 56 střel, a obránce Brandon Montour (1+3). Panthers zůstávají ve Východní konferenci sedmí, ale na první nepostupovou příčku do play off mají náskok stále jen jednoho bodu, protože ve čtvrtek zvítězili New York Islanders i Pittsburgh.

Vaněček inkasoval jediný gól ve 32. minutě, když jej z dorážky překonal Joona Luoto a snížil na 1:3. Více ale český brankář nepovolil a New Jersey v rozmezí 37. až 50. minuty dalšími pěti trefami zvýraznilo výhru. O polovinu gólů se postaral Jack Hughes (2+2) a zdatně mu sekundoval Timo Meier (2+1).

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

Boston - Toronto 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 52. Coyle, 63. Pastrňák - 32. Lafferty. Střely na branku: 33:32. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Swayman (oba Boston), 3. Samsonov (Toronto).

Detroit - Buffalo 6:7 po sam. nájezdech (2:3, 2:1, 2:2 - 0:0)

Branky: 11. Czarnik, 16. Larkin, 37. Chiasson, 37. Edvinsson, 49. Berggren, 59. Perron - 20. a 45. Cozens, 5. Tage Thompson, 18. Jokiharju, 22. Girgensons, 44. Greenway, rozhodující sam. nájezd Tuch. Střely na branku: 32:36. Diváci: 19.367. Hvězdy zápasu: 1. Cozens, 2. Power (oba Buffalo), 3. Raymond (Detroit).

Florida - Ottawa 7:2 (2:0, 5:1, 0:1)

Branky: 15. a 22. Barkov, 8. Montour, 28. Reinhart, 30. Luostarinen, 36. Cousins (Gudas), 37. Forsling - 25. Giroux, 57. Greig. Střely na branku: 30:58. Diváci: 16.675. Hvězdy zápasu: 1. Montour, 2. Lyon, 3. Barkov (všichni Florida).

Montreal - Washington 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

Branky: 28., 32. a 57. Armia, 24. Suzuki, 30. Gallagher, 60. Hoffman - 6. D. Strome, 55. Bäckström. Střely na branku: 32:26. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Armia, 2. Matheson, 3. Suzuki (všichni Montreal).

New Jersey - Columbus 8:1 (1:0, 3:1, 4:0)

Branky: 12. a 23. J. Hughes, 37. a 45. Meier, 22. Tatar, 43. Haula, 47. Severson, 50. Graves - 32. Luoto. Střely na branku: 36:17. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval jeden gól ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 94,1 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Meier, 3. Marino (všichni New Jersey).

Pittsburgh - Minnesota 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky: 16. Letang, 31. Rakell, 43. Zucker, 54. Carter - 48. Johansson. Střely na branku: 31:28. Diváci: 18.417. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. Rakell, 3. Jarry (všichni Pittsburgh).

NY Islanders - Tampa Bay 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)

Branky: 24. Pelech, 30. Nelson, 31. Palmieri, 40. Pulock, 56. Holmström, 60. Horvat - 37. Kučerov. Střely na branku: 42:31. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Pulock, 3. Horvat (všichni NY Islanders).

Nashville - Carolina 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky: 8. Jankowski, 11. McCarron, 58. Fabbro. Střely na branku: 23:33. Diváci: 17.762. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Jankowski, 3. Stastney (všichni Nashville).

St. Louis - NY Rangers 3:2 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 28. Toropčenko, 31. Pitlick, 62. Kapanen - 42. Tarasenko, 58. Trocheck. Střely na branku: 22:24. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Pitlick, 2. Kapanen (oba St. Louis), 3. Tarasenko (NY Rangers).

Dallas - Philadelphia 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Branky: 20. a 31. Robertson, 22. Pavelski, 29. C. Miller - 34. Hayes. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Robertson, 3. C. Miller (všichni Dallas).

Vancouver - Chicago 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 17. Kuzmenko, 24. Kravcov, 60. J.T. Miller. Střely na branku: 29:33. Diváci: 18.945. Hvězdy zápasu: 1. Demko, 2. Hirose, 3. Kravcov (všichni Vancouver).

Vegas - Los Angeles 5:2 (4:0, 1:2, 0:0)

Branky: 3. Kessel, 4. Barbašev, 7. Stephenson, 12. Roy, 22. Marchessault - 32. Kopitar, 35. Gavrikov. Střely na branku: 37:32. Diváci: 18.404. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Stephenson, 3. Pietrangelo (všichni Vegas).

San Jose - Colorado 2:6 (1:1, 1:4, 0:1)

Branky: 16. E. Karlsson, 29. Lorentz - 17., 23. a 29. Rantanen, 36. a 44. Meyers, 28. MacKinnon. Střely na branku: 23:31. Diváci: 12.772. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. MacKinnon, 3. Nieto (všichni Colorado).

Seattle - Arizona 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky: 20. McCann, 21. Dunn, 26. Eberle, 44. Beniers - 32. Hayton, 60. Dauphin. Střely na branku: 33:29. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval čtyři branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 87,9 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Eberle, 2. McCann, 3. Beniers (všichni Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. p-Boston 78 61 5 12 288:167 127 2. x-Toronto 78 46 11 21 263:215 103 3. x-Tampa Bay 79 45 6 28 271:243 96 4. Florida 79 41 7 31 281:263 89 5. Buffalo 77 38 7 32 278:284 83 6. Ottawa 79 37 7 35 248:261 81 7. Detroit 78 35 10 33 237:259 80 8. Montreal 79 31 6 42 225:291 68

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 78 50 9 19 251:201 109 2. x-New Jersey 79 50 8 21 279:218 108 3. x-NY Rangers 79 46 12 21 269:213 104 4. NY Islanders 79 40 9 30 233:215 89 5. Pittsburgh 79 39 10 30 253:255 88 6. Washington 78 34 9 35 242:249 77 7. Philadelphia 78 29 13 36 210:261 71 8. Columbus 78 24 8 46 206:315 56

Západní konference,

Centrální divize:

1. x-Colorado 77 47 6 24 262:212 100 2. x-Dallas 78 43 14 21 271:214 100 3. x-Minnesota 78 44 10 24 233:213 98 4. Winnipeg 78 43 3 32 234:218 89 5. Nashville 78 40 8 30 219:227 88 6. St. Louis 79 37 7 35 258:290 81 7. Arizona 79 27 13 39 218:286 67 8. Chicago 78 25 6 47 190:283 56

Pacifická divize:

1. x-Vegas 79 49 8 22 264:225 106 2. x-Edmonton 79 47 9 23 312:256 103 3. x-Los Angeles 79 45 10 24 269:250 100 4. x-Seattle 78 44 8 26 276:245 96 5. Calgary 79 37 15 27 253:245 89 6. Vancouver 78 35 7 36 265:287 77 7. San Jose 78 22 16 40 228:301 60 8. Anaheim 78 23 10 45 196:320 56

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "p" zisk Prezidentské trofeje.