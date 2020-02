Pastrňák rozhodl o výhře Bostonu, Kubalík skóroval dvakrát

New York - Český hokejový útočník David Pastrňák rozhodl 43. gólem v sezoně po přihrávce Davida Krejčího o vítězství Bostonu ve středečním utkání NHL v Edmontonu 2:1 v prodloužení a v tabulce střelců se dotáhl na vedoucího Austona Matthewse z Toronta. Třiadvacetiletý rodák z Havířova si připsal i asistencí a drží se s 84 body na druhém místě produktivity o 11 bodů za Leonem Draisaitlem, který vyšel ve vzájemném souboji naprázdno.

Dvakrát skóroval Dominik Kubalík z Chicaga, který si s 25 góly upevnil pozici nejlepšího kanonýra mezi nováčky NHL, ale k vítězství nepomohl. Blackhawks podlehli doma New York Rangers 3:6 a připsali si sedmou prohru z posledních osmi zápasů. Za hosty vstřelil branku Filip Chytil a přerušil tak šestizápasový gólový půst. Prosadil se také Radek Faksa, jenž pomohl Dallasu gólem k výhře 3:2 nad Arizonou.

Lídr NHL Boston zvítězil počtvrté v řadě a soutěž vede o tři body před Tampou Bay. Vítězný gól vstřelil Pastrňák v čase 61:14, když využil samostatný únik, do kterého ho vyslal přihrávkou z obranného pásma Krejčí. "Torey Krug výborně ubránil dva na jednoho, David Krejčí získal puk a vyslal mě do úniku. Gólman mi zkusil vypíchnout puk holí a já se trefil mezi jeho nohy," popsal rozhodující moment Pastrňák, který se podílel i na vedoucí brance Patrice Bergerona v deváté minutě.

Nejproduktivnější hráč ligy Draisaitl se neprosadil po pěti zápasech, ve kterých zapsal 12 bodů, a Edmonton prohrál druhý z pěti zápasů bez zraněného Connora McDavida. "Věděli jsme, že kvůli zraněním Edmonton nasadí spoustu hráčů z nižší soutěže, proto jsme byli připraveni na houževnatého soupeře," prohlásil Pastrňák.

"V této hale je to vždycky tvrdá bitva a je dobře, že jsme ji dnes hlavně díky ubráněným přesilovkám a Tuukkovi (brankáři Raskovi) zvládli," dodal český kanonýr, který mohl rozhodnout zápas ještě před nastavením, ale v 57. minutě trefil tyč.

Kubalík se mezi nováčky vzdálil druhému Švédovi Victoru Olofssonovi z Buffala na šest branek. Mezi českými kanonýry ho na druhém místě dělí dva góly od třetího Jakuba Vrány z Washingtonu. Skóre zápasu v Chicagu ale otevřel ve druhé minutě po povedeném průniku Chytil, který se bodově prosadil po pěti zápasech.

O vyrovnání se na začátku druhé třetiny postaral střelou bez přípravy Kubalík. Čtyřiadvacetiletý plzeňský rodák si v gólově bohaté třetí třetině připsal ještě jednu trefu, když po individuální akci snížil na 2:3. V sedmigólovém závěrečném dějství se pětkrát prosadili hostující Rangers a z Chicaga si odvezli výhru.

"Byl to kolaps, podívejte se na jejich góly. Dostali se do spousty šancí a pětkrát se prosadili. Abych zabránil jejich gólům, musel bych předvést extra zákrok, ale to se mi nepovedlo. Byla to špatná třetina," komentoval třetí část brankář Chicaga Robin Lehner.

Faksa v 37. minutě v přesilové hře získal Dallasu vedení 2:1. Arizona v utkání dvakrát vyrovnala, ale v čase 51:38 rozhodl zápas ve prospěch Stars Jamie Oleksiak. "Měl jsem dost času na ose hřiště a viděl jsem, že je před brankou dost spoluhráčů, tak jsem vystřelil a doufal, že se puk od někoho odrazí a skončí v bráně. Nakonec to byl čistý průstřel. Je příjemné se zase prosadit," uvedl Oleksiak.

Dallas potvrdil, že na Coyotes v domácím prostředí umí, porazil je už potřinácté v řadě. Velký podíl na výhře měl brankář Ben Bishop, který kryl 39 střel. Stars se díky dvěma bodům dotáhli na St. Louis v čele Západní konference.

Z výhry se při debutu v NHL radoval útočník Martin Kaut z Colorada, které zdolalo New York Islanders 3:1. Pardubický odchovanec se představil na pravém křídle třetí formace Avalanche po boku Pierra-Édouarda Bellemarea a Matta Nieta. Na ledě strávil sedm minut a 47 sekund. V 37. minutě byl dokonce blízko premiérového gólu, ale jeho teč pouze lízla tyčku branky Islanders.

Gólman Pavel Francouz k vítězství Colorada přispěl 27 úspěšnými zákroky. O čisté konto přišel 134 sekund před koncem, kdy jej překonal Brock Nelson. Islanders uzavřeli nepovedenou čtyřzápasovou venkovní sérii, v níž při skóre 2:11 nezískali ani bod.

Statistika středečních zápasů NHL:

--------

Chicago - NY Rangers 3:6 (0:1, 1:0, 2:5)

Branky: 23. a 47. D. Kubalík, 52. Caggiula - 2. Chytil, 43. Bučněvič, 45. R. Strome, 49. Kreider, 50. Panarin, 54. Zibanejad. Střely na branku: 40:41. Diváci: 21.573. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Kreider (oba Rangers), 3. D. Kubalík (Chicago).

Edmonton - Boston 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 44. Gagner - 9. Bergeron (Pastrňák), 62. Pastrňák (Krejčí). Střely na branku: 29:34. Diváci: 17.804. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith, 2. Bear (oba Edmonton), 3. Pastrňák (Boston).

Dallas - Arizona 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky: 3. Perry, 37. Faksa, 52. Oleksiak - 33. T. Hall, 39. Fischer. Střely na branku: 33:41. Diváci: 18.227. Hvězdy zápasu: 1. Bishop, 2. Perry (oba Dallas), 3. Hill (Arizona).

Anaheim - Florida 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 17. M. Jones - 20. Barkov, 31. Trocheck, 35. Saarela, 58. Weegar. Střely na branku: 36:32. Diváci: 15.716. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij (Florida), 2. M. Jones (Anaheim), 3. Saarela (Florida).

Colorado - NY Islanders 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 10. Donskoi, 21. Burakovsky, 48. Landeskog - 58. B. Nelson. Střely na branku: 29:28. Diváci: 18.011. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval jednou z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 96,4 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. Donskoi, 3. Francouz (všichni Colorado).

Vancouver - Minnesota 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 42. a 45. J. T. Miller, 22. Beagle - 56. a rozhodující sam. nájezd Galchenyuk, 2. Fiala, 34. Kunin. Střely na branku: 34:28. Diváci: 18.871. Hvězdy zápasu: 1. J. T. Miller, 2. Q. Hughes (oba Vancouver) 3. Zuccarello (Minnesota).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 61 38 12 11 201:147 88 2. Tampa Bay 60 40 5 15 215:159 85 3. Toronto 61 31 8 22 213:204 70 4. Florida 60 32 6 22 210:202 70 5. Montreal 62 27 8 27 187:192 62 6. Buffalo 60 27 8 25 175:190 62 7. Ottawa 60 21 11 28 163:204 53 8. Detroit 62 15 4 43 127:232 34

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 58 37 6 15 196:154 80 2. Washington 59 37 5 17 208:180 79 3. Philadelphia 60 33 7 20 198:178 73 4. Carolina 59 34 4 21 193:164 72 5. NY Islanders 59 33 6 20 168:162 72 6. Columbus 61 30 12 19 156:155 72 7. NY Rangers 59 31 4 24 195:184 66 8. New Jersey 59 22 10 27 162:207 54

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 60 33 10 17 190:172 76 2. Dallas 60 35 6 19 164:153 76 3. Colorado 59 34 7 18 209:165 75 4. Winnipeg 61 31 5 25 185:184 67 5. Nashville 59 29 7 23 190:191 65 6. Minnesota 59 28 7 24 180:190 63 7. Chicago 60 26 8 26 179:194 60

Pacifická divize:

1. Edmonton 60 32 7 21 191:185 71 2. Vancouver 60 32 6 22 194:184 70 3. Vegas 61 31 8 22 192:185 70 4. Arizona 63 30 8 25 174:170 68 5. Calgary 61 31 6 24 180:190 68 6. San Jose 59 26 4 29 155:194 56 7. Anaheim 60 24 7 29 156:190 55 8. Los Angeles 60 21 5 34 148:193 47

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 60 95 (34+61) 2. Pastrňák (Boston) 61 84 (43+41) 3. MacKinnon (Colorado) 59 84 (33+51) 4. McDavid (Edmonton) 55 81 (30+51) 5. Panarin (NY Rangers) 58 79 (30+49) 6. Eichel (Buffalo) 59 75 (33+42) 7. P. Kane (Chicago) 60 75 (27+48) 8. Marchand (Boston) 61 75 (23+52) 9. Kučerov (Tampa Bay) 58 73 (29+44) 10. Matthews (Toronto) 61 72 (43+29) 11. Huberdeau (Florida) 60 72 (21+51) 12. J. Carlson (Washington) 59 70 (15+55) 13. Stamkos (Tampa Bay) 54 62 (27+35) 14. Connor (Winnipeg) 61 61 (29+32) 15. Scheifele (Winnipeg) 61 61 (23+38) 16. Marner (Toronto) 50 60 (15+45) 17. J.T. Miller (Vancouver) 60 59 (24+35) 18. E. Pettersson (Vancouver) 59 58 (24+34) 19. Malkin (Pittsburgh) 44 58 (18+40) 20. Barkov (Florida) 57 58 (18+40) 45. Vrána (Washington) 59 49 (23+26) 70. Voráček (Philadelphia) 60 45 (12+33) 94. Krejčí (Boston) 52 40 (13+27) 105. D. Kubalík (Chicago) 58 38 (25+13) 116. Palát (Tampa Bay) 59 37 (14+23) 127. Hertl (San Jose) 48 36 (16+20) 163. Nečas (Carolina) 55 32 (15+17) 195. Hronek (Detroit) 59 29 (9+20)

Další čeští hokejisté:

Zacha (New Jersey) 55 25 (6+19) O. Kaše (Anaheim) 49 23 (7+16) Simon (Pittsburgh) 58 22 (7+15) Chytil (NY Rangers) 50 21 (13+8) Faksa (Dallas) 57 20 (11+9) Kempný (Washington) 49 17 (3+14) Zadina (Detroit) 28 15 (8+7) Gudas (Washington) 58 15 (2+13) Kämpf (Chicago) 60 14 (7+7) Frolík (Buffalo) 53 12 (6+6) Nosek (Vegas) 57 11 (6+5) Rutta (Tampa Bay) 33 7 (1+6) Šimek (San Jose) 37 7 (1+6) Frk (Los Angeles) 7 5 (4+1) Chlapík (Ottawa) 30 5 (2+3) Hájek (NY Rangers) 28 5 (0+5) Polák (Dallas) 36 4 (0+4) Sobotka (Buffalo) 16 3 (1+2) D. Kaše (Philadelphia) 6 1 (1+0) Rittich (Calgary) 43 1 (0+1) M. Kaut (Colorado) 1 0 (0+0) Radil (San Jose) 14 0 (0+0) Francouz (Colorado) 24 0 (0+0) Mrázek (Carolina) 37 0 (0+0)

Brankáři:

Pavel Francouz (Colorado) odchytal v 24 zápasech 1303:38 minuty, inkasoval 53 branek, má průměr 2,44 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 92,3 procenta.

David Rittich (Calgary) odchytal v 43 zápasech 2494:11 minuty, inkasoval 122 branek, má průměr 2,93, úspěšnost 90,7 a dvakrát udržel čisté konto.

Petr Mrázek (Carolina) odchytal v 37 zápasech 2177:29 minut, inkasoval 97 branek, má průměr 2,67, úspěšnost 90,5 a třikrát udržel čisté konto.

Střelci:

1. Pastrňák (Boston), Matthews (Toronto) oba 43 branek, 3. Ovečkin (Washington) 40, 4. Aho (Carolina), Draisaitl (Edmonton) oba 34, 6. Eichel (Buffalo), MacKinnon (Colorado) oba 33, 8. McDavid (Edmonton), Panarin (NY Rangers) oba 30, 10. Kučerov (Tampa Bay), Connor (Winnipeg) oba 29, ...19. D. Kubalík (Chicago) 25, 28. Vrána (Washington) 23.