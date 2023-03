Pastrňák prožil večer milníků a vysloužil si pochvalu spoluhráčů i trenéra

Raleigh (USA) - Večer plný velkých milníků a osobních rekordů prožil v nedělním utkání NHL útočník David Pastrňák. Výhru Bostonu nad ledě Caroliny 4:3 po samostatných nájezdech podpořil dvěma góly a stal se teprve šestým hráčem v bohaté klubové historii, jemuž se podařilo dá 50 branek v jedné sezoně. Zároveň se přehoupl přes hranici 600 bodů v kariéře a vysloužil si ocenění spoluhráčů i kouče Jima Montgomeryho.

Šestadvacetiletý Pastrňák se hodně snažil už v sobotním domácím duelu proti Tampě Bay (2:1), přes pět střel na branku však neuspěl. Nakonec ale nemusel čekat dlouho. Na ledě PNC Areny se v páté minutě dostal za obranu Hurricanes a se štěstím překonal dánského gólmana Frederika Andersena. V tu chvíli se stal prvním hráčem Bruins od sezony 1993/94, jemuž se podařilo nastřílet za jeden ročník alespoň 50 branek.

Jubilejním gólem zakulatil i svůj bodový součet v základní části NHL. Na 600 bodů potřeboval 583 utkání. Rychlejší byli v barvách Bostonu pouze velikáni Bobby Orr (461 zápasů) a Ray Bourque (569). "Je to pro mě rozhodně něco mimořádného. A vedla k tomu dlouhá cesta. Vše je o to lepší, že jsme vyhráli," řekl Pastrňák novinářům po sedmé výhře lídra soutěže za sebou.

Přes padesátigólovou metu se před ním z českých hráčů dostali pouze Milan Hejduk a třikrát Jaromír Jágr, jenž drží české maximum s 62 góly. V historii Bruins navázal na Phila Esposita, jenž se podobně zaskvěl hned pětkrát, Cama Neelyho (3x), Kena Hodge, Ricka Middletona a Johnnyho Bucyka.

"Už jsem byl jednou před pár lety blízko," připomněl havířovský rodák 48 gólů z dlouhodobé fáze sezony 2019/20. "Ale nikdy nevíte, co se stane. Tehdy jsem měl ještě pořád hodně zápasů před sebou a najednou přišel covid," konstatoval Pastrňák. Základní část sezony byla tehdy zkrácena a jeho útok na hranici extratřídy vzal za své. Tentokrát se dočkal. "Obrovské poděkování patří všem spoluhráčům a rodině. Je to vážně něco. A je to ještě lepší, když se o to mohu podělat s klukama z týmu, které tady máme," dodal Pastrňák.

Zatímco obvykle ničí brankáře skvělou střelou a baví diváky nápaditým zakončením, jubilejní branky dosáhl i dílem náhody. Domácí bek Brent Burns, který ho stíhal, Pastrňáka lehce rozhodil, český hráč ztratil nad pukem kontrolu, ten přesto doklouzal mezi Andersenovými betony za čáru.

"Tak to v hokeji chodí. V sobotu jsem měl pár dobrých šancí, ale puk jsem do branky nedostal. A dneska? Ztracený puk a skončil v brance. I takový je hokej. A já to samozřejmě beru. Ale nebyl v tom úmysl. Nejsem Nikita Kučerov, vážně nevím, jak se tohle dělá záměrně," připomněl Pastrňák hvězdného ruského útočníka, jenž občas podobnou fintu při zakončení v souboji tváří v tvář s gólmanem zkusí a několikrát již uspěl.

Na zteč vyslal Pastrňáka produktivní bek Charlie McAvoy. "Jsem rád, že teď budu v rekordních knihách jako součást toho všeho. První padesátigólová sezona... Mám z Davida opravdu velkou radost. Zaslouží si to. Vážně tvrdě pracuje a je to naprosto neuvěřitelný hokejista. Je úžasné, co dokázal. Pro nás všechny znamená hrozně moc jako člověk. A samozřejmě i tím, že je hráčem Boston Bruins. Takhle skvělý milník si naprosto zasloužil," ocenil McAvoy.

Pastrňák přidal ve druhé třetině ještě jeden zásah, když se prosadil ranou z první v početní výhodě a zařídil Bruins vedení 2:1. Byl to pro něj 100. přesilovkový gól. V tomto ohledu je teprve sedmým hráčem historie Bruins. Současně zaznamenal 53. zápas s alespoň dvěma brankami. Ještě jedno vícególové vystoupení a na šestém místě klubových tabulek vyrovná Patrice Bergerona, současného kapitána mužstva.

Bergeron v neděli týmu chyběl, stejně jako další z dlouholetých tahounů Brad Marchand. Pastrňák naplno ukazuje, že do pozice lídra již dozrál. "Učil jsem se mnoho let od Davida Krejčího a Tuukky Raska. Každý den. Když tady pak nebyli, tak člověk zjistil, že se musí sám trochu posouvat - nejen na ledě, ale i mimo něj. Je to věc, které chcete sami dosáhnout," podotkl Pastrňák, který má na kontě 601 bodů za 291 gólů a 310 asistencí.

"Pro mě to znamená, že jsem především šťastný za to, že máme takového hráče v týmu. A budeme ho tady mít ještě dalších osm let," připomněl kouč Montgomery Pastrňákův nedávno uzavřený nový kontrakt. "Je to vážně úžasný talent. Nemohu to dostatečně vyjádřit. Bergeron a Marchand jsou doma, sami jste mohli vidět, jaké má vůdcovské schopnosti. Hrál celou dobu přesně tak, jak se má hrát," dodal Montgomery.

Výhra nad Hurricanes rozhodla, že Bruins zakončí sezonu s kladnou bilancí proti všem soupeřům z ligy. Něco takového dokázal Boston naposledy v roce 1969 a celkově jen osmkrát za 98 let dlouhou historii. Novým rekordem je pak 27 venkovních výher. A základní část ještě neskončila. "Je to úchvatné, když si vezmete všechny ty skvělé týmy, které Bruins měli," podotkl Montgomery.