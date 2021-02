Pastrňák přihrál v NHL na dva góly Bostonu při výhře nad Rangers

New York - Hokejista David Pastrňák stejně jako v pátek přihrál v NHL na dvě branky Bostonu v utkání na ledě New York Rangers. Bruins oplatili soupeři debakl 2:6 a vyhráli 4:1. V New Yorku uspěl Boston na třetí pokus, ve čtvrtek prohrál také vysoko 2:7 v hale Islanders. Boston se dostal do čela tabulky své divize před Washington.

Pastrňák se v 7. minutě podílel na prvním gólu zápasu, když ve středním pásmu vyslal do individuální akce Charlieho Coylea. V polovině utkání český útočník nabil na modré Charliemu McAvoyovi, jenž střelou bez přípravy zvýšil už na 3:0.

Coyle pečetil výhru Bostonu dvě minuty před koncem střelou přes celé hřiště do prázdné branky a byl vyhlášen největší hvězdou zápasu, Pastrňák druhou. Čtyřiadvacetiletý havířovský rodák upravil svou sezonní bilanci ve 12. utkání na 18 bodů (9+9) a posunul se na první místo v produktivitě českých hokejistů před Dominika Kubalíka z Chicaga.

Výsledek NHL:

NY Rangers - Boston 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 51. Blackwell - 7. a 59. Coyle (na první Pastrňák), 19. Frederic, 31. McAvoy (Pastrňák). Střely na branku: 21:36. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Coyle, 2. Pastrňák, 3. Rask (všichni Boston).