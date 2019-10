Pastrňák přihrál na pět gólů a vede také už i produktivitu NHL

Brankář New Yorku Rangers Henrik Lundqvist (vpravo) sleduje útočníka Bostonu Bruins Davida Pastrňáka v utkání NHL. (AP Photo/Mary Altaffer)

Brankář New Yorku Rangers Henrik Lundqvist (vpravo) sleduje útočníka Bostonu Bruins Davida Pastrňáka v utkání NHL. (AP Photo/Mary Altaffer) ČTK/AP/Mary Altaffer

New York - Útočník David Pastrňák přihrál v NHL poprvé na pět branek, čímž pomohl Bostonu k výhře 7:4 na ledě New Yorku Rangers. Havířovský rodák se díky pěti bodům posunul do čela produktivity soutěže, kterou vede s bilancí jedenácti branek a dvanácti asistencí. Třiadvacetiletý český hokejista sice neskóroval teprve ve druhém z posledních devíti zápasů, stále ale vévodí i tabulce střelců.

Pastrňák si připsal pět bodů v jednom utkání v základní části podruhé, shodou okolností opět proti Rangers, kterým předloni nasázel hattrick a přidal dvě asistence. Nejproduktivnější večer ale prožil v play off 2018, ve kterém nasbíral v duelu s Torontem šest bodů za tři branky a tři přihrávky. Havířovský rodák zaznamenal před utkáním s Rangers čtyři asistence v utkání NHL jen jednou, a to v předloňské vyřazovací části proti Tampě Bay.

Rangers po první třetině vedli, ale poté začala úřadovat elitní formace Bostonu - také Brad Marchand si připsal pět bodů (2+3) a Patrice Bergeron vstřelil hattrick.

Obrat nastartoval po jedenácti sekundách druhé třetiny Pastrňák, kterého při rychlém průniku podrazil před brankou Libor Hájek. Volný puk v brankovišti získal Bergeron a bekhendem překonal Henrika Lundqvista. Pastrňák si za necelou minutu vybruslil v útočném pásmu z levé strany mezi kruhy a puk předložil před branku Marchandovi, který s kotoučem rychle zakvedlal a poslal ho bekhendem do růžku.

Pastrňák získal třetí bod na začátku třetiny a po jeho přihrávce zvýšil Zdeno Chára střelou od modré čáry na 5:1. Český útočník u gólu na 6:2 nahodil puk ze středního do útočného pásma, kde ho vybojoval Marchand a přihrál mezi kruhy skórujícím Bergeronovi. Stejný hráč zkompletoval v poslední minutě při hře bez brankáře hattrick a také u jeho třetí branky v zápase mu asistoval Pastrňák.

V nedělním programu NHL skóroval také Jakub Voráček, který na ledě New Yorku Islanders otevřel ve svém prvním střídání skóre. Philadelphia se ale z vedení dlouho netěšila - ve dvanácté minutě prohrávala 1:3 a na začátku druhé třetiny už 2:5. Flyers ve zbytku zápasu už jen v závěru korigovali výsledek na konečných 3:5, přičemž u této branky opět asistoval Jakub Voráček, třetí hvězda zápasu.

Poprvé v sezóně skóroval David Kämpf, který po asistenci Dominika Kubalíka zvyšoval na 2:0 a pomohl Chicagu k výhře 5:1 nad Los Angeles. Obránce Filip Hronek se trefil do sítě obhájců Stanleyova poháru, ale s Detroitem podlehl St. Louis 4:5 v prodloužení.

NHL:

Edmonton - Florida 2:6 (0:0, 0:3, 2:3)

Branky: 44. Neal, 54. Draisaitl - 21. Ekblad, 22. B. Boyle, 23. Acciari, 41. Dadonov, 59. Vatrano, 60. Hawryluk. Střely na branku: 26:29. Diváci: 17.278. Hvězdy zápasu: 1. Weegar (Florida), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Barkov (Florida).

Detroit - St. Louis 4:5 v prodl. (0:2, 1:1, 3:1 - 0:1)

Branky: 31. Hronek, 42. D. Larkin, 46. Filppula, 52. Bertuzzi - 32. a 56. R. O'Reilly, 3. B. Schenn, 8. Sanford, 62. Perron. Střely na branku: 33:20. Diváci: 18.331. Hvězdy zápasu: 1. R. O'Reilly (St. Louis), 2. D. Larkin (Detroit), 3. Perron (St. Louis).

Ottawa - San Jose 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Branky: 16. a 31. Paul, 7. C. Brown, 40. B. Tkachuk, 57. Duclair - 10. E. Kane, 34. Labanc. Střely na branku: 30:36. Diváci: 9.740. Hvězdy zápasu: 1. Paul, 2. B. Tkachuk, 3. C. Brown (všichni Ottawa).

NY Islanders - Philadelphia 5:3 (3:2, 2:0, 0:1)

Branky: 4. A. Lee, 5. Brassard, 12. Johnston, 25. Pulock, 26. Barzal - 2. Voráček, 17. Konecny, 58. Giroux (Voráček). Střely na branku: 33:31. Diváci: 12.055. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. A. Lee (oba NY Islanders), 3. Voráček (Philadelphia).

NY Rangers - Boston 4:7 (1:0, 0:4, 3:3)

Branky: 11. Haley, 49. Bučněvič, 59. Kreider, 59. Skjei - 21., 52. a 60. Bergeron (na všechny Pastrňák), 22. a 33. Marchand (na první Pastrňák), 30. Coyle, 41. Chára (Pastrňák). Střely na branku: 29:43. Diváci: 17.144. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Pastrňák, 3. Bergeron (všichni Boston).

Chicago - Los Angeles 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky: 3. a 36. D. Strome, 23. Kämpf (D. Kubalík), 40. DeBrincat, 58. Caggiula - 44. Walker. Střely na branku: 26:39. Diváci: 21.334. Hvězdy zápasu: 1. D. Strome, 2. DeBrincat, 3. A. Nylander (všichni Chicago).

Vegas - Anaheim 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Branky: 5. Mark Stone, 8. Reaves, 16. N. Roy, 30. W. Karlsson, 45. P. Stastny - 5. Getzlaf, 47. Henrique. Střely na branku: 49:15. Diváci: 18.110. Hvězdy zápasu: 1. N. Roy, 2. Mark Stone, 3. P. Stastny (všichni Vegas).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Buffalo 12 9 1 2 42:30 19 2. Boston 11 8 2 1 36:24 18 3. Toronto 13 6 2 5 46:45 14 4. Florida 11 5 4 2 41:41 14 5. Montreal 11 5 2 4 41:36 12 6. Tampa Bay 10 5 2 3 34:32 12 7. Ottawa 11 3 1 7 29:37 7 8. Detroit 12 3 1 8 27:45 7

Metropolitní divize:

1. Washington 13 8 3 2 50:43 19 2. NY Islanders 11 8 0 3 34:27 16 3. Carolina 11 7 1 3 37:29 15 4. Pittsburgh 12 7 0 5 39:30 14 5. Columbus 11 5 2 4 30:39 12 6. Philadelphia 10 5 1 4 35:31 11 7. NY Rangers 9 3 1 5 29:34 7 8. New Jersey 9 2 2 5 22:36 6

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 11 8 1 2 44:30 17 2. Nashville 11 7 1 3 45:34 15 3. St. Louis 12 6 3 3 37:39 15 4. Winnipeg 12 6 0 6 32:37 12 5. Dallas 13 4 1 8 25:36 9 6. Chicago 10 3 2 5 25:31 8 7. Minnesota 11 4 0 7 26:37 8

Pacifická divize:

1. Edmonton 12 8 1 3 37:33 17 2. Vegas 13 8 0 5 42:36 16 3. Anaheim 13 7 0 6 32:31 14 4. Calgary 13 6 2 5 36:39 14 5. Vancouver 10 6 1 3 35:25 13 6. Arizona 10 6 1 3 31:22 13 7. San Jose 12 4 1 7 31:43 9 8. Los Angeles 12 4 0 8 31:49 8

Kanadské bodování NHL:

1. Pastrňák (Boston) 11 23 (11+12) 2. Draisaitl (Edmonton) 12 21 (9+12) 3. McDavid (Edmonton) 12 21 (6+15) 4. J. Carlson (Washington) 13 21 (5+16) 5. Marchand (Boston) 11 20 (7+13) 6. Mark Stone (Vegas) 13 16 (7+9) 7. Eichel (Buffalo) 12 16 (6+10) 8. MacKinnon (Colorado) 11 15 (6+9) 9. Marner (Toronto) 13 15 (3+12) 10. Ovečkin (Washington) 13 14 (9+5) 58. Hertl (San Jose) 12 10 (3+7) 76. Voráček (Philadelphia) 10 9 (4+5) 100. Vrána (Washington) 13 8 (4+4) 179. Nečas (Carolina) 11 6 (2+4) 183. Hronek (Detroit) 12 6 (2+4) 196. Simon (Pittsburgh) 12 6 (1+5)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 11 branek, 2. Neal (Edmonton) 10, 3. Draisaitl (Edmonton), B. Schenn (St. Louis), Matthews (Toronto), Ovečkin (Washington) všichni 9, 7. R. Smith, Mark Stone (oba Vegas), E. Kane (San Jose), Haula (Carolina), Marchand (Boston), Mantha (Detroit), Henrique (Anaheim), E. Lindholm (Calgary), Oshie (Washington) všichni 7, ...54. Voráček (Philadelphia), Vrána oba 4, 90. Kempný (oba Washington), Palát (Tampa Bay), Hertl (San Jose), Nosek (Vegas) všichni 3.