Pastrňák přihrál na dva góly, ale prohře Bostonu nezabránil

New York - Hokejový útočník David Pastrňák asistoval v NHL při prohře Bostonu 2:6 na ledě New Yorku Rangers u obou branek hostujícího týmu. Havířovský rodák si vylepšil osobní statistiky na devět gólů a sedm přihrávek z 11 zápasů a dostal se do čela produktivity českých hráčů, ve které má 16 bodů také Dominik Kubalík (6+10). U jedné branky Bruins, kterým chyběl potřetí za sebou David Krejčí, asistoval i Jakub Zbořil.

Pastrňák si připsal první bod v zápase v 25. minutě, když po jeho přihrávce z levé strany doklepl Patrice Bergeron puk do prázdné branky a snížil na 1:2. Bostonu ale nevyšla pasáž na přelomu druhé a třetí třetiny, ve které Rangers během necelých pěti minut odskočili čtyřmi zásahy na 6:1.

"Na začátku sezony jsme několikrát ztratili těsné vedení, proto nám hodně pomohly slepené góly (během dvanácti sekund) v závěru druhé třetiny. Je rozdíl vést o gól nebo o tři," doplnil obránce Rangers Adam Fox. "Moc se mi líbilo, jak jsme od úvodního vhazování hráli. Všechny čtyři lajny makaly, i obránci hráli dobře a skvěle chytal gólman. Byl to opravdový týmový výkon," rozplýval se kouč Pat Quinn.

Skóre už jen v závěru upravil svým 300. gólem v NHL Brad Marchand, jenž dorazil Pastrňákovu střelu z pravého kruhu. U branky asistoval i Zbořil. Boston od utkání pod širým nebem, ve kterém Pastrňák zazářil hattrickem, prohrál oba zápasy s hrozivým skóre 4:13.

"Už nám v minulosti několikrát nevyšel jeden zápas, ale vždy jsme v dalším zabrali. To se tentokrát nestalo. Je to nepřijatelné," zlobil se obránce Brandon Carlo. "Ztratili jsme příliš mnoho puků. Hráli jsme bezstarostně, dostávali jsme jednoduché góly. Kluci by neměli být unavení. Je to záležitost hlavy," dodal kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Poprvé v sezoně mohli do Madison Square Garden přijít diváci, byť s omezením maximálního počtu na desetinu kapacity haly. "Dodalo nám to jiskru, to bez debat. Při poslechu hymny jsem měl husí kůži a cítil jsem energii, jakou už dlouho ne," uvedl jeden z lídrů Rangers Ryan Strome, s jedním gólem a dvěma přihrávkami hlavní hrdina zápasu. Všechny čtyři řady proti Bostonu skórovaly.

V dresu Rangers si připsal Libor Hájek dva kladné body do tabulky +/-. Ve stejné statistice dosáhl Pastrňák i přes vysokou prohru jako jediný z týmu plusových hodnot (+1) a Zbořil skončil na nule.

V souboji dvou týmů s výbornou formou porazila Minnesota na svém ledě Los Angeles 3:1 a připsala si pátou výhru v řadě. Wild rozhodli třemi góly v rozmezí 13. až 16. minuty a hosté už jen v závěru připravili o čisté konto Cama Talbota, který prodělal koronavirus a chytal poprvé od 2. února. Série vítězství Kings se zastavila na čísle šest.

"Chvíli mi trvalo, než se mi rozjely nohy, ale to je normální, když tak dlouho chybíte. Asi nejdůležitější věc byla, že jsme neuspěchali návrat a počkali jsme ještě pár dnů, až budu připravený," uvedl Talbot, který kryl 27 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. "Hodně mi usnadnilo práci, že jsme rychle vedli o tři góly. Nebyl jsem pod takovým tlakem, že musím příští střelu chytit. Jen jsem zůstal soustředěný a dostával puky, kam jsem chtěl," dodal.

První výhru v NHL vychytal Hunter Miska, který je při zranění Pavla Francouze brankářskou dvojkou Colorada. Dlouho to vypadalo, že by si pětadvacetiletý gólman mohl připsat i čisté konto, ale Arizona v závěrečných dvou minutách zdramatizovala zápas z 0:3 na konečných 2:3. Hlavními strůjci úspěchu Avalanche byli Nazem Kadri (1+2) a Mikko Rantanen (1+1). Miska kryl 16 střel.

Výsledky NHL

NY Rangers - Boston 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Branky: 14. Di Giuseppe, 23. R. Strome, 39. Blackwell, 40. Kreider, 42. Bučněvič, 44. Brodzinski - 25. Bergeron (Pastrňák), 48. Marchand (Pastrňák, Zbořil). Střely na branku: 34:33. Diváci: 1800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. R. Strome, 2. Fox, 3. Lindgren (všichni NY Rangers).

Minnesota - Los Angeles 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Branky: 13. Kaprizov, 15. Bjugstad, 16. Eriksson Ek - 58. J. Carter. Střely na branku: 30:28. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Talbot, 2. Kaprizov, 3. Brodin (všichni Minnesota).

Arizona - Colorado 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Branky: 59. Kessel, 60. Caggiula - 22. Rantanen, 47. Burakovsky, 51. Kadri. Střely na branku: 18:29. Diváci: 2495 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Rantanen (oba Colorado), 3. Kessel (Arizona).

Tabulky NHL

Centrální divize:

1. Florida 19 13 2 4 62:53 28 2. Tampa Bay 18 13 1 4 64:39 27 3. Chicago 21 11 4 6 63:61 26 4. Carolina 19 12 1 6 65:53 25 5. Columbus 21 8 5 8 60:72 21 6. Dallas 15 6 4 5 46:40 16 7. Nashville 19 8 0 11 44:62 16 8. Detroit 22 6 3 13 44:68 15

Severní divize:

1. Toronto 21 15 2 4 74:55 32 2. Edmonton 22 14 0 8 79:65 28 3. Winnipeg 19 12 1 6 67:52 25 4. Montreal 19 9 4 6 64:58 22 5. Calgary 21 9 2 10 52:62 20 6. Vancouver 24 8 2 14 68:85 18 7. Ottawa 22 7 1 14 58:85 15

Východní divize:

1. Boston 18 11 2 5 55:49 24 2. Washington 19 10 4 5 65:65 24 3. NY Islanders 19 10 3 6 51:45 23 4. Philadelphia 16 9 3 4 55:54 21 5. Pittsburgh 18 10 1 7 56:60 21 6. NY Rangers 18 7 3 8 49:48 17 7. New Jersey 15 7 2 6 41:44 16 8. Buffalo 17 6 3 8 44:51 15

Západní divize:

1. Vegas 16 11 1 4 48:34 23 2. Minnesota 17 11 0 6 53:41 22 3. St. Louis 20 10 2 8 60:61 22 4. Colorado 17 10 1 6 49:40 21 5. Los Angeles 19 9 3 7 57:52 21 6. Arizona 20 9 3 8 54:58 21 7. San Jose 17 7 2 8 47:64 16 8. Anaheim 20 6 4 10 40:58 16