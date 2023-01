Pastrňák přidal v NHL další dva body, tři čeští brankáři vychytali výhry

Utkání NHL New Jersey - Pittsburgh, 22. ledna 2023. Vlevo brankář Vítek Vaněček z New Jersey Devils, vpravo Ryan Poehling z Pittsburgh Penguins.

Utkání NHL New Jersey - Pittsburgh, 22. ledna 2023. Vlevo brankář Vítek Vaněček z New Jersey Devils, vpravo Ryan Poehling z Pittsburgh Penguins. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Útočník David Pastrňák gólem a asistencí přispěl v NHL k výhře hokejistů Bostonu 4:0 nad San Jose a mezi ligovými kanonýry si pojistil druhé místo za Connorem McDavidem. Skvělý večer za sebou mají čeští brankáři. Vítek Vaněček 26 zásahy pomohl New Jersey k výhře 2:1 v prodloužení nad Pittsburghem. Karel Vejmelka vychytal Vegas a 35 zákroky dovedl Arizonu k vítězství 4:1. Slavit mohl i David Rittich, jehož Winnipeg zdolal Philadelphii 5:3.

První dvě branky nejlepšího týmu NHL Bostonu obstarali po povedených individuálních akcích obránci. V osmé minutě otevřel skóre Hampus Lindholm a v úvodu druhé části zvýšil Charlie McAvoy. Americký bek předvedl hokejovou parádu. Ve středním pásmu převzal Pastrňákovu zadovku, šikovnou kličkou se zbavil dvou obránců a forhendovým blafákem poslal Bruins do dvougólového vedení.

"Je skvělé mít tak kvalitní obránce, jako máme my. McAvoy s Lindholmem opět prokázali své umění a dali dva neuvěřitelné góly. To oni mají dnes hlavní zásluhu na našem vítězství," pochválil nejproduktivnější bostonské beky trenér Jim Montgomery.

Na McAvoyovu trefu brzy navázal Nick Foligno a ve třetí třetině 36. gólem v sezoně uzavřel skóre Pastrňák. Český útočník v přesilovce napálil puk ze svého tradičního místa v levém kruhu pro vhazování a 65. bodem v sezoně se v tabulce ligové produktivity osamostatnil na čtvrtém místě.

V zápase mezi New Jersey a Pittsburghem padl na každé straně gól v prvních sedmi minutách, Vaněčka překonal Sidney Crosby na 1:1. Poté ale oba brankáři převzali hlavní roli a neinkasovali až do 63. minuty, kdy o druhém bodu pro domácí Devils rozhodl v přesilovce Dougie Hamilton.

Vaněček jako první brankář New Jersey od ročníku 2010/11 vychytal sedm výher v řadě. Český gólman navázal na klubovou legendu Martina Brodeura. "Je to sedmá výhra za sebou, stále se na to ale snažím nemyslet. Do zápasu jdu, jako kdybych žádnou sérii nedržel. Prostě se soustředím na hru," řekl český brankář.

Aktuální osobní pohodu sedmadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu prokázal na začátku třetí třetiny, kdy sebral téměř jistý gól Ryanu Poehlingovi. Čtyřiadvacetiletý útočník "uklízel" puk do odkryté branky, Vaněček se ale dokázal zorientovat a rukou vytěsnil kotouč na břevno.

"Viděl jsem, že puk jde za mě, a moc jsem nevěděl co udělat. Nakonec jsem si lehl a cítil jsem, jak mě dorážka trefila do vyrážečky, od které šla do břevna," popsal Vaněček jeden z klíčových momentů zápasu.

Jediný gól inkasoval také Vejmelka. O třetí čisté konto českého brankáře Arizony v sezoně připravil v polovině zápasu bývalý spoluhráč Phil Kessel. "O nulu nejde, dnes je důležitá výhra a té si moc cením. Hráli jsme výborně v obraně. Kluci přede mnou dokázali vyčistit prostor a výborně blokovali střely. Musíme v těchto výkonech pokračovat," řekl Vejmelka.

Vítězství Coyotes třemi góly řídil Clayton Keller. Americký útočník navázal na prosincový zápas s Philadelphií a dal druhý hattrick v sezoně. "Jsem rád, že se mi po delší době podařilo vstřelit pár gólů. V posledních zápasech se mi moc nevedlo a těší mě, že jsem to dnes prolomil," líčil Keller.

Z výborné formy Winnipegu v novém roce těží i brankář Rittich, který vyhrál všechny tři lednové zápasy, v nichž nastoupil. Proti Philadelphii zlikvidoval 28 střel.

Povedený zápas má za sebou i Petr Mrázek, jeho 25 zákroků ale na vítězství Chicaga nestačilo. Blackhawks podlehli Los Angeles 1:2 a prohráli po třech výhrách za sebou. Oba góly Kings dal Jaret Anderson-Dolan.

Statistika nedělních zápasů NHL:

New Jersey - Pittsburgh 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 1. J. Hughes, 63. Hamilton - 7. Crosby. Střely na branku: 25:26. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval jednu branku z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 96,2 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Hamilton, 2. Vaněček (oba New Jersey), 3. Crosby (Pittsburgh).

Boston - San Jose 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 8. H. Lindholm, 25. McAvoy (Pastrňák), 28. N. Foligno, 43. Pastrňák. Střely na branku: 22:18. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. McAvoy, 2. H. Lindholm, 3. Ullmark (všichni Boston).

Arizona - Vegas 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 22., 49. a 56. Keller, 2. Guenther - 30. Kessel. Střely na branku: 23:36. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval jednu branku z 36 střel a úspěšnost zákroků měl 97,2 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: Keller, 2. Vejmelka, 3. Guenther (všichni Arizona).

Chicago - Los Angeles 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky: 57. Mitchell - 10. a 27. Anderson-Dolan. Střely na branku: 19:27. Petr Mrázek za Chicago odchytal 58 minut a 4 sekundy, inkasoval dvě branky z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 92,6 procenta. Diváci: 19.236. Hvězdy zápasu: 1. Anderson-Dolan, 2. Fiala, 3. Copley (všichni Los Angeles).

Philadelphia - Winnipeg 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Branky: 39. a 43. Hayes, 19. Provorov - 5. Jonsson Fjällby, 7. Connor, 9. Scheifele, 49. Kuhlman, 60. Stenlund. Střely na branku: 31:30. David Rittich za Winnipeg odchytal celý zápas, inkasoval tři branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 90,3 procenta. Diváci: 15.441. Hvězdy zápasu: 1. Kuhlman (Winnipeg), 2. Hayes (Philadelphia), 3. Connor (Winnipeg).

Tabulky NHL

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 46 37 4 5 177:96 78 2. Toronto 47 28 8 11 158:125 64 3. Tampa Bay 45 29 1 15 163:135 59 4. Florida 48 23 5 20 163:163 51 5. Buffalo 45 23 3 19 172:155 49 6. Detroit 45 19 8 18 138:153 46 7. Ottawa 46 20 3 23 133:152 43 8. Montreal 47 20 3 24 125:171 43

Metropolitní divize:

1. Carolina 46 29 8 9 151:124 66 2. New Jersey 46 30 4 12 161:121 64 3. NY Rangers 46 25 7 14 145:123 57 4. Washington 49 25 6 18 156:139 56 5. Pittsburgh 46 23 8 15 148:138 54 6. NY Islanders 48 23 5 20 141:136 51 7. Philadelphia 48 20 7 21 133:155 47 8. Columbus 46 14 2 30 119:180 30

Západní konference,

Centrální divize:

1. Dallas 48 28 7 13 167:124 63 2. Winnipeg 48 31 1 16 159:126 63 3. Minnesota 45 25 4 16 143:130 54 4. Colorado 45 25 3 17 141:124 53 5. Nashville 46 22 6 18 129:136 50 6. St. Louis 47 23 3 21 149:167 49 7. Arizona 47 15 5 27 123:170 35 8. Chicago 45 14 4 27 108:163 32

Pacifická divize:

1. Vegas 48 29 2 17 156:139 60 2. Seattle 46 27 5 14 166:144 59 3. Los Angeles 49 26 6 17 159:167 58 4. Edmonton 48 27 3 18 178:156 57 5. Calgary 47 22 9 16 147:142 53 6. Vancouver 46 18 3 25 154:183 39 7. San Jose 48 14 9 25 145:184 37 8. Anaheim 47 13 5 29 113:199 31

Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 48 88 (40+48) 2. Draisaitl (Edmonton) 46 73 (28+45) 3. Kučerov (Tampa Bay) 45 66 (18+48) 4. Pastrňák (Boston) 46 65 (36+29) 5. J. Robertson (Dallas) 48 64 (31+33) 6. E. Karlsson (San Jose) 48 62 (15+47) 7. T. Thompson (Buffalo) 45 61 (32+29) 8. M. Tkachuk (Florida) 45 59 (24+35) 9. Rantanen (Colorado) 45 58 (32+26) 10. J. Hughes (New Jersey) 46 58 (30+28) 56. Hertl (San Jose) 46 42 (14+28) 61. Nečas (Carolina) 46 41 (18+23) 90. Krejčí (Boston) 41 37 (11+26) 107. D. Kubalík (Detroit) 45 33 (14+19) 116. Hronek (Detroit) 45 32 (7+25) 138. Zacha (Boston) 46 30 (8+22) 183. Chytil (NY Rangers) 38 24 (12+12) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 40 branek, 2. Pastrňák (Boston) 36, 3. Rantanen (Colorado), T. Thompson (Buffalo) oba 32, 5. J. Robertson (Dallas) 31, 6. Horvat (Vancouver), J. Hughes (New Jersey), Ovečkin (Washington) všichni 30, 9. Scheifele (Winnipeg) 29, 10. Draisaitl (Edmonton) 28, ...42. Nečas (Carolina) 18, 87. Hertl (San Jose), D. Kubalík (Detroit) oba 14.