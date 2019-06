Pastrňák převzal Zlatou hokejku, převládal v něm ale pořád smutek

Praha - Se stále hodně bolavým srdcem převzal dnes dodatečně Zlatou hokejku David Pastrňák, jenž se stal nejlepším českým hokejistou už potřetí za sebou. Útočníka Bostonu ještě nepřebolela finálová porážka v klíčovém sedmém utkání závěrečné bitvy o Stanley Cup proti St. Louis. Třiadvacetiletý havířovský rodák ji jakožto nejhorší prohru kariéry ani po pěti dnech zdaleka nevstřebal.

Pastrňák se stal po Jaromíru Jágrovi teprve druhým hokejistou za 51 ročníků ankety, který uspěl třikrát za sebou. "Je to pro mě čest a moc si toho vážím, to je jasné. Ale myslím si, že si toho postupem času budu vážit ještě o něco víc. Moje srdce je teď ještě pořád zlomené ze sezony a je pro mě těžké si to užít, i když je to velká čest," řekl na tiskové konferenci obávaný kanonýr.

Vzpomínky na ztracené finále vytěsňuje z hlavy jen těžko. "Je to stoprocentně nejhorší porážka, kterou jsem dosud v kariéře zažil. Bolí to moc a bude to bolet do konce života. Těžko se to polyká. Raději bych tady seděl se Stanley Cupem," přiznal Pastrňák.

"Jakmile má vaše hlava nějakou myšlenku na hokej, vidíte poslední vteřiny toho zápasu. A moc to bolí. Nikdy nevíte, kdy bude další šance, abyste si tam zase mohl zahrát. Individuální ceny k hokeji patří, je to motivace, ale raději bych měl tu týmovou trofej. Kdybych hrál tenis, možná bych byl spokojený, ale hokej je týmový sport," dodal Pastrňák.

Pondělního slavnostního vyhlášení se nestihl zúčastnit, přiletěl teprve dnes. "Byl bych tam samozřejmě rád už v pondělí a užil si večer s klukama, ale bylo to vše docela narychlo a jsem rád, že jsem dorazil alespoň dneska, protože ta sezona byla dlouhá a já chtěl dorazit co nejdřív. Takhle si to alespoň mamka vyzkoušela na pódiu," pousmál se Pastrňák, jehož na slavnostním vyhlášení nahradila matka.

Velmi zdařilý ročník má za sebou i Tomáš Hertl ze San Jose, který skončil v anketě druhý. "Měl super sezonu a celkově tým Sharks táhl. Odehrál důležité minuty jak v přesilovkách, tak i v oslabeních a hře pět na pět. Jsem za něj rád, že měl tak dobrou sezonu. Věřím, že příští rok bude ještě lepší," uvedl Pastrňák.

V gólově (38) a bodově nejlepší sezoně (81) kariéry mohl dosáhnout ještě lepších čísel, nebýt nešťastného zranění palce levé ruky. Možná by jinak stihl v základní části pokořit i magickou hranici 50 gólů.

"Bylo to v zimě, když jsem šel z týmové večeře, uklouzl jsem, jak tam byl sníh, a celou vahou jsem spadl na svou levou ruku. Zranění k hokeji patří, tady byla smůla, že jsem se zranil mimo led. Samozřejmě ty góly chci dávat. Právě touto cestou pomáhám týmu nejvíc. Myslím, že jsem se ale celkově zlepšil na obou koncích kluziště. A chci se zlepšovat a makat dál," zdůraznil Pastrňák.

Palec se pak znovu ozval při play off. "Když jsem se vrátil, tak to bylo v pohodě. Ale pak ve druhém kole proti Columbusu jsem do toho dostal hokejkou a pak už to nebylo úplně stejné. Ale na druhou stranu - Zdenda (Chára) hrál se zlomenou čelistí. K hokeji to patří. Trošku mě to omezovalo, ale když hrajete hokej a máte šanci hrát, vždycky se budete snažit odehrát ten zápas co nejlíp," konstatoval Pastrňák.

Chárův přístup byl motivací pro ostatní. "Je to obrovský bojovník. A ta zlomená čelist byla taková tečka za tím vším, s čím hrál. Ale je to náš lídr a správný kapitán. Byla to motivace pro nás ostatní kluky, že cokoliv vás bolí, tak se zakousnete a jdete dál," uvedl.

Výstupní pohovory v Bostonu byly hodně rychlé. "Je těžké hledat slova dva dny po posledním prohraném zápase sezony a nejtěžší porážce. Byli jsme všichni smutní, ale musíme se dát do pořádku a připravit se na další sezonu," podotkl Pastrňák.

Budou v ní Bruins podobně silní jako v té uplynulé? "Měli jsme neskutečnou partu, která držela celou sezonu. A v hokeji je tohle to nejdůležitější. Strašně jsme si to užívali. Všichni víme, že tu dobrou partu nenajdete vždycky. Doufejme, že udržíme jádro pohromadě a budeme moct spoléhat na tu partu i příští rok," přál si Pastrňák.

Plány na léto zatím neměl. "Příští týden pojedu na nadaci Kuby Voráčka, ale to je tak jediné jisté v nejbližší budoucnosti. Potřebuju si každopádně vyčistit hlavu. Odmalička hraju rád jiné sporty, tenis, fotbal, golf, mám pak myšlenky jinde než na hokeji. Je důležité, abych si teď za ty tři až čtyři týdny volna tu hlavu vypnul. Takže vedle toho kamarádi, rodina a možná nějaká dovolená," nastínil Pastrňák.