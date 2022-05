Pastrňák: Potřeboval bych začátek tak na desátou ráno, ale zvládli jsme to dobře

Tampere - V obrovské pohodě odehrál svůj první zápas na letošním mistrovství světa z Bostonu povolaný útočník David Pastrňák. Vedle krásné souhry s Davidem Krejčím, po níž zakončoval do prázdné branky, a neméně povedené nahrávky na gól Romana Červenky byl neustále vidět. Prakticky v každém střídání potvrzoval přes všechny okolnosti a únavu z cestování svou jedinečnost. Energií jako kdyby nakazil celý tým, který přehrál Lotyše s přehledem 5:1. A sám také neopomněl celé mužstvo po utkání pochválit.

"Ta pětidenní pauza od posledního zápasu byla znát. Celý den byl dlouhý, dolehl na mě jet lag a vzbudil jsem se strašně brzo. Začátek zápasu by se mi hodil asi tak na desátou ráno," podotkl s úsměvem při rozhovoru s novináři. "První dny jsou ale vždycky takové... Pro nás to byl strašně důležitý zápas. Povedl se nám vstup, pak už jsme to měli až do konce v rukách," pochvaloval si brzy šestadvacetiletý kanonýr.

Souhra s Krejčím zafungovala na výbornou. Jak si bývalí parťáci z Bostonu na ledě rozumí, potvrdil nejlépe Pastrňákův gól do prázdné branky před koncem první třetiny, jímž zvyšoval na 5:0. I když se zprvu zdálo, že od centra dění Pastrňák nezúčastněně odjíždí, chytře objel branku střeženou Elvisem Merzlikinsem a pak už mu stačilo na dokonalou nahrávku od Krejčího nastavit hůl.

"Já to samozřejmě čekám. Vím, že Krejča vidí prostor a ty situace na ledě nějaké dvě vteřiny dopředu. Pro mě to nebylo nic překvapujícího, od něj to byla krásná nahrávka. S Davidem je radost hrát. V Bostonu to byl můj mentor, teď v nároďáku je to ještě o to více speciální. Snad nám to půjde takhle dál," přál si Pastrňák.

Zdálo se však, že k oběma Davidům dokonale zapadl i kapitán Roman Červenka. "Červus určitě zapadl. Já ale věděl hned, že nám to půjde, že si budeme rozumět. S Červusem jsem hrál na šampionátu v Moskvě. S Krejčou pak trošku v Bostonu. Všichni jsme věděli, co od sebe očekávat, ti dva kluci mezi sebou už taky nějakou chemii mají. Já ji mám taky. Něco nám tam spadlo. Je ale dobře, že se po změnách v sestavě podařilo skórovat třem lajnám. To je hodně důležité," zdůraznil Pastrňák.

"Myslím, že skvěle hrála opravdu každá lajna. Nebylo to jen o nás. Pochválil bych všechny, všichni si sedli. Moc se mi líbil třeba Matěj Blümel. Hrál neskutečně první tři zápasy, opravdu skvělý hráč. Třeba Hertlíkovi (Tomáš Hertl) se ze začátku tolik nedařilo. Někdy to tak je. Teď hráli spolu a šlo jim to parádně, rozuměli si. Je to pokrok. Hráli jsme dobře i dozadu, snad si sedly všechny lajny," řekl Pastrňák.

Dobrý pocit měl z bojovnosti a odhodlání celého mužstva. "Také jsem to cítil. Byl to pro nás ohromně důležitý zápas, ty tři body jsme potřebovali. Všichni v šatně si toho byli vědomi, soustředěnost byla obrovská, podle toho taky vypadala ta první třetina. Někdy je takový zápas hodně potřebný pro sebevědomí. Zvlášť po minulé prohře s Rakušany. Teď si to musíme přenést i dál a odehrát stejně celých dalších šedesát minut," prohlásil Pastrňák.