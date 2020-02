Pastrňák poprvé pokořil hranici 40 gólů, může napodobit Jágra

New York - Útočník David Pastrňák z Bostonu rázně ukázal, že boj o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra základní části NHL nevzdává. Osmým hattrickem v dlouhodobé fázi v kariéře do sítě velkého rivala Montrealu ukončil čtyřzápasový střelecký půst, poprvé v kariéře překonal hranici 40 gólů v sezoně a Alexandra Ovečkina s Austonem Matthewsem má opět za zády. Třiadvacetiletý havířovský rodák navíc může napodobit Jaromíra Jágra a stát se druhým českým hokejistou, který pokoří v jednom ročníku NHL stobodovou hranici.

Pro Pastrňáka to byl čtvrtý hattrick v sezoně a celkově devátý v kariéře v součtu s play off. Před dovršením 24 let prožil z aktivních hráčů devět alespoň třígólových večerů už jen Ovečkin, který vystoupal už na osmé místo mezi nejlepšími kanonýry NHL všech dob. Legendární Wayne Gretzky, nedostižný lídr produktivity, jich stihl dokonce 36.

Čtyřicítku prolomil Pastrňák poprvé. Povedlo se mu to v šesté sezoně v lize. V předchozích třech letech nastřílel 34, 35 a naposledy 38 gólů, když ho o lepší výsledek připravilo kuriózní zranění mimo led. "Jsem za to samozřejmě šťastný. Jde o něco, co se mi v kariéře dosud nepovedlo, takže jsem z toho nadšený. Ale nedokázal bych to bez spoluhráčů. Patří jim za to velký dík, snad nám to tak půjde i nadále," řekl Pastrňák novinářům.

Český kanonýr je prvním hráčem Bruins za dlouhou dobu, jemuž se povedlo čtyřicetigólové hranice dosáhnout. Tím dosud posledním byl Glen Murray díky 44 trefám v ročníku 2002/03. Pastrňák na to potřeboval 58 utkání. V Rychlejší byl v dresu Bruins naposledy Cam Neely v sezoně 1993/94 (36 utkání). A čtyři třígólové zápasy v sezoně? V dresu Bostonu takhle zářil naposledy slavný Phil Esposito, když v ročníku 1974/75 stanovil sedmi hattricky týmový rekord.

Středeční Pastrňákův hattrick, jímž se dostal na součet 41 gólů, byl o to sladší, že ho zaznamenal při výhře 4:1 proti Canadiens. "Je to s nimi vždy velký zápas. Montreal je samozřejmě ohromným rivalem. Je to vždy zábava, ať už pro fanoušky, nebo když takový zápas hrajete přímo na ledě. Bylo to vzrušující a my jsme samozřejmě rádi, že z takového zápasu máme dva body," pochvaloval si Pastrňák, jenž se s osmi hattricky v základní části posunul na páté místo historie Bruins.

Bostonu, který je nejlepším týmem soutěže, zbývá do konce základní části odehrát 24 zápasů. Před Pastrňákem se tak otevírá možnost dosáhnout na hranice extratřídy - 50 gólů a 100 bodů. Z českých hokejistů dali alespoň 50 branek dosud jen Jaromír Jágr (třikrát) a Milan Hejduk. Na trojciferná čísla v bodech dosáhl jen Jágr.

S 81 body už vyrovnal Pastrňák osobní maximum z loňska. V kanadském bodování je druhý, mezi střelci vede. Matthews a Ovečkin jsou shodně na 40 gólech. "Bylo by vážně hezké dosáhnout na tu padesátku. Když budu dál takhle pracovat, mohl bych to dokázat," uvedl před pár dny vítěz ankety Zlatá hokejka z předchozích tří let.

"Stal se z něj opravdu elitní hráč. Už jen fakt, že je schopen si pořád hledat další cesty, aby dával góly, přestože si ho soupeři hodně hlídají, je naprosto úchvatný. Takových hráčů je v lize málo. On se ale dokáže prosadit v různých situacích. Navíc stále zlepšuje i defenzivu. Chce vyhrávat a je to skvělý spoluhráč. Bude to ještě dlouho úžasný hokejista," prohlásil na jeho adresu spoluhráč z útoku Brad Marchand.

Slova chvály měl pro Pastrňáka i obránce Montrealu Marco Scandella. "Mám pocit, že má vše, takový kompletní balíček dovedností. Je rychlý, má vynikající střelu a dobré ruce," prohlásil. "V té jejich lajně zapadá vše do sebe, dokážou se skvěle najít. Když proti nim chcete uspět, musíte rozhodně odvést lepší práci než my," dodal Scandella.

Pastrňák vládne střelcům NHL a je druhý v produktivitě

Pastrňák se díky hattricku ve středečním utkání proti Montrealu (4:1) dostal s 41 brankami do čela tabulky střelců NHL. V produktivitě se třiadvacetiletý odchovanec Havířova posunul na druhé místo, na vedoucího Leona Draisaitla z Edmontonu ztrácí osm bodů.

Pastrňák předstihl v boji o Maurice Richard Trophy o gól Rusa Alexandra Ovečkina z Washingtonu a Američana Austona Matthewse z Toronta. Překonal svůj osobní rekord, který stanovil v minulé sezoně 38 trefami z 66 utkání.

V ročníku 2018/19 si vytvořil také osobní maximum s 81 body, které nyní v 58. utkání sezony vyrovnal. Předstihl na druhém místě Connora McDavida, který v 55 duelech zaznamenal 30 gólů a 51 asistencí. Jeho spoluhráč Draisaitl sehrál o zápas víc, vstřelil 32 branek a na 57 přihrál.

Pastrňák může ve 24 zápasech ve zbytku sezony útočit nejen na Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče, ale také má šanci stát se druhým českým hráčem v historii, který pokořil hranici 100 bodů za sezonu. Zatím to dokázal pouze Jaromír Jágr, jemuž se to podařilo pětkrát. Jeho českým rekordem je 149 bodů za 62 branek a 87 asistencí z 82 utkání z ročníku 1995/96 v dresu Pittsburghu.

V aktuální sezoně je z dalších českých hokejistů v produktivitě nejvýše Jakub Vrána z Washingtonu na 46. místě, v 56 duelech si připsal 46 bodů (23+23). Na 66. pozici následuje Jakub Voráček z Philadelphie s 43 body (11+32) z 57 utkání.

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 56 89 (32+57) 2. Pastrňák (Boston) 58 81 (41+40) 3. McDavid (Edmonton) 55 81 (30+51) 4. MacKinnon (Colorado) 55 78 (32+46) 5. Panarin (NY Rangers) 54 74 (28+46) 6. Marchand (Boston) 58 71 (23+48) 7. Eichel (Buffalo) 56 70 (31+39) 8. Kučerov (Tampa Bay) 56 70 (27+43) 9. P. Kane (Chicago) 57 69 (25+44) 10. Matthews (Toronto) 57 68 (40+28) 11. Huberdeau (Florida) 56 68 (19+49) 12. J. Carlson (Washington) 56 67 (15+52) 13. Connor (Winnipeg) 58 59 (28+31) 14. Stamkos (Tampa Bay) 52 59 (26+33) 15. Scheifele (Winnipeg) 58 59 (23+36) 16. Malkin (Pittsburgh) 42 58 (18+40) 17. Ovečkin (Washington) 55 57 (40+17) 18. E. Pettersson (Vancouver) 57 57 (23+34) 19. Marner (Toronto) 46 57 (14+43) 20. J.T. Miller (Vancouver) 57 56 (22+34) 46. Vrána (Washington) 56 46 (23+23) 66. Voráček (Philadelphia) 57 43 (11+32) 86. Krejčí (Boston) 49 39 (13+26) 109. Hertl (San Jose) 48 36 (16+20) 111. Palát (Tampa Bay) 56 36 (14+22) 129. D. Kubalík (Chicago) 55 33 (22+11) 178. Nečas (Carolina) 52 29 (14+15) 192. Hronek (Detroit) 56 28 (9+19)

Další čeští hokejisté:

O. Kaše (Anaheim) 49 23 (7+16) Zacha (New Jersey) 51 23 (6+17) Simon (Pittsburgh) 55 21 (7+14) Chytil (NY Rangers) 46 20 (12+8) Faksa (Dallas) 53 18 (9+9) Kempný (Washington) 46 17 (3+14) Zadina (Detroit) 28 15 (8+7) Gudas (Washington) 55 15 (2+13) Kämpf (Chicago) 57 14 (7+7) Frolík (Buffalo) 52 12 (6+6) Nosek (Vegas) 54 10 (6+4) Rutta (Tampa Bay) 33 7 (1+6) Šimek (San Jose) 34 7 (1+6) Chlapík (Ottawa) 29 5 (2+3) Hájek (NY Rangers) 28 5 (0+5) Frk (Los Angeles) 5 4 (3+1) Polák (Dallas) 34 4 (0+4) Sobotka (Buffalo) 16 3 (1+2) D. Kaše (Philadelphia) 6 1 (1+0) Rittich (Calgary) 42 1 (0+1) Radil (San Jose) 14 0 (0+0) Francouz (Colorado) 21 0 (0+0) Mrázek (Carolina) 35 0 (0+0)

Brankáři:

Pavel Francouz (Colorado) odchytal v 21 zápasech 1164:07 minuty, inkasoval 47 branek, má průměr 2,42 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 92,5 procenta.

David Rittich (Calgary) odchytal v 42 zápasech 2468:48 minuty, inkasoval 118 branek, má průměr 2,87, úspěšnost 90,9 a dvakrát udržel čisté konto.

Petr Mrázek (Carolina) odchytal v 35 zápasech 2057:31 minut, inkasoval 94 branek, má průměr 2,74, úspěšnost 90,1 a třikrát udržel čisté konto.

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 41 branek, 2. Ovečkin (Washington), Matthews (Toronto) oba 40, 4. MacKinnon (Colorado), Draisaitl (Edmonton) oba 32, 6. Aho (Carolina), Eichel (Buffalo) oba 31, 8. McDavid (Edmonton) 30, 9. Panarin (NY Rangers), Connor (Winnipeg) oba 28, ...19. Vrána (Washington) 23, 27. D. Kubalík (Chicago) 22, 90. Hertl (San Jose) 16.