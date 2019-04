New York - Útočník David Pastrňák pomohl v úvodním kole play off NHL jednou přihrávkou k výhře hokejistů Bostonu 4:1 nad Torontem, po které je série vyrovnaná 1:1. Carolina s Petrem Mrázkem v brance potrápila Washington, ale nakonec podlehla na ledě obhájce Stanleyova poháru 3:4 v prodloužení a prohrává 0:2 na zápasy. Nashville udolal Dallas 2:1 v prodloužení a stejně jako Colorado, které uspělo v Calgary 3:2 v prodloužení, vyrovnal sérii na 1:1.

Boston dominoval v úvodních dvou třetinách a vypracoval si náskok 3:0. "Minulý zápas jsme dostali facku (prohra 1:4). Byl to trochu budíček a odpověděli jsme excelentně. Všichni dnes byli nažhavení," uvedl útočník David Backes, po jehož přihrávce zpoza branky otevřel Charlie Coyle skóre.

Pastrňák poté v přečíslení dva na jednoho uvolnil Brada Marchanda, který střelou mezi betony zvýšil. V polovině utkání utekl Williamu Nylanderovi puk u vlastní branky a Danton Heinen pohodlně překonal dezorientovaného Frederika Andersena. "Nasazení Bostonu bylo větší než posledně a nevyrovnali jsme se tomu," přiznal trenér Toronta Mike Babcock.

Toronto ožilo až ve třetí třetině a snížilo tečí Nazema Kadriho. Stejný hráč ale obdržel vyšší trest za krosček do hlavy Jakea DeBruska a rozhodčí ho poslali do sprch. "Stává se to. Musíme zachovat klidnou hlavu, ale není to vždy jednoduché," zastával se John Tavares svého spoluhráče.

Kadri pravděpodobně oplácel DeBruskovi zákrok z druhé třetiny, ve které ho útočník Bostonu trefil kolenem na koleno. Rozhodčí střet neposoudili jako nedovolený, přesto Kadri zamířil na ošetřovnu. "Někdy to nejde podle vašich představ. Nepískne se zákrok, o kterém si myslíte, že to je faul. Musíme to přijmout," podotkl Tavares. Kadri už v minulém play off obdržel třízápasový distance a disciplinární trest ho zřejmě nemine ani teď.

V pětiminutové přesilovce stanovil konečnou podobu výsledku Patrice Bergeron. Velkou šanci měl pak ještě v dlouhé početní výhodě David Krejčí, ale střelu do odkryté branky ukryl Andersen do lapačky.

Carolina potřebuje zlepšit začátky utkání. Minule nabrala v úvodní třetině tříbrankovou ztrátu, tentokrát prohrávala už po deseti minutách 0:2. Úvodní gól padl po skvělé spolupráci Alexandra Ovečkina s Nicklasem Bäckströmem, který zakončoval do prázdné branky. Mrázek byl bezmocný také u průniku T. J. Oshieho.

Carolina snížila ještě v úvodní třetině trefou Lucase Wallmarka, i když Washington protestoval, že předtím byl faulován brankář Braden Holtby. Hostům se zase nelíbilo, že jim rozhodčí vyloučil na pět minut a do konce zápasu Micheala Ferlanda, který poslal k ledu tvrdý zákrokem Nika Dowda. Hurricanes dlouhé oslabení přečkali i díky výbornému Mrázkovi. Český gólman při jednom zákroku ztratil masku a udeřil se o led, ale chytal dál.

"Dostal jsem ránu do brady," uvedl Mrázek, ke kterému přiběhl i lékař. "Když jsem padal, neměl jsem helmu a praštil se tváří o led. To bylo nejhorší," dodal český brankář, kterého doktor nakonec neposlal na kontrolní testy, zda neutrpěl otřes mozku.

Carolina v závěru druhé třetiny vyrovnala zásluhou Sebastiana Aha, ale Tom Wilson střelou mezi Mrázkovy betony opět získal vedení Washingtonu. Povedenou tečí poslal Jordan Staal zápas do prodloužení, které rozhodl v čase 61:48 trefou do horního rohu sváteční střelec Brooks Orpik.

Carolina tak prohrála venku oba zápasy. "Musíme si z nich vzít pozitiva. Odehráli jsme těžké zápasy, v obou jsme dřeli a až do konce jsme měli šanci vyhrát," řekl Mrázek.

Pozitivní jsou i jeho výkony. Na prodloužení vůbec nemuselo dojít, kdyby v posledních dvou minutách nezlikvidoval dvě gólové šance Washingtonu. "Tohle dělá celou sezonu," chválil Aho českého gólmana, který zastavil 29 střel. "Zase nás podržel několika důležitými zásahy. Chytal solidně," dodal kouč Caroliny Rod Brind'Amour.

Dallas se na začátku druhé třetiny ujal vedení trefou Jamieho Benna, ale o chvíli později vyrovnal Rocco Grimaldi, který minulý zápas nehrál. Výhru Nashvillu zařídil Craig Smith v páté minutě prodloužení střelou přes Romana Poláka.

V brance Calgary dostal před Davidem Rittichem opět přednost Mike Smith, který minule vychytal čisté konto. Kanadský gólman byl znovu vyhlášen první hvězdou zápasu, ale tentokrát se z výhry neradoval. I když k ní Flames neměli daleko, v 53. minutě se ujali vedení 2:1. Útočník J.T. Compher ale v čase 57:21 vyrovnal a obrat dokonal Nathan MacKinnon.

Hrdinou se mohl stát Michael Frolík, který se zjevil úplně sám před brankou Colorada, ale nepřekonal Philippa Grubauera. Z následného protiútoku padl vítězný gól.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 2. zápasy:

Washington - Carolina 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 4. Bäckström, 10. Oshie, 49. T. Wilson, 62. Orpik - 16. Wallmark, 37. Aho, 55. J. Staal. Střely na branku: 33:28. Brankář Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval čtyři góly z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 87,88 procenta. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Orpik, 2. Bäckström (oba Washington), 3. J. Staal (Carolina). Stav série: 2:0.

Boston - Toronto 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky: 5. Coyle, 17. Marchand (Pastrňák), 31. Heinen, 56. Bergeron - 51. Kadri. Střely na branku: 41:31. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. T. Rask, 3. Backes (všichni Boston). Stav série: 1:1.

Západní konference - 2. zápasy:

Nashville - Dallas 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 24. Grimaldi, 65. C. Smith - 22. Jamie Benn. Střely na branku: 42:23. Diváci: 17.611. Hvězdy zápasu: 1. C. Smith, 2. Grimaldi, 3. Rinne (všichni Nashville). Stav série: 1:1.

Calgary - Colorado 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 33. R. Andersson, 53. Monahan - 28. Nieto, 58. Compher, 69. MacKinnon. Střely na branku: 37:39. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. M. Smith (Calgary), 2. MacKinnon (Colorado), 3. Bennett (Calgary). Stav série: 1:1.