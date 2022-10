Pastrňák pomohl k výhře Bostonu gólem, Kubalíkovy asistence Detroitu nestačily

New York - Útočník David Pastrňák svým druhým gólem ve třetím zápase začínající sezony NHL pomohl hokejistům Bostonu k výhře 5:3 nad Floridou. Dominik Kubalík z Detroitu v zápase proti Los Angeles připravil dvě branky, prohru 4:5 v prodloužení ale neodvrátil. Za Red Wings jednou asistoval také obránce Filip Hronek a gólovou nahrávku si připsali rovněž Filip Chytil z New York Rangers a Martin Nečas z Caroliny.

Boston poslal do vedení hned z první střely v zápase Jake DeBrusk. Kanadský útočník se v jednadvacáté sekundě zápasu prohnal do útočného pásma a ranou nad vyrážečku překonal Sergeje Bobrovského. Na vyrovnání Sama Bennetta odpověděl Patrice Bergeron a Bruins po dvou třetinách vedli 2:1.

Pastrňák se prosadil ve 48. minutě. Šestadvacetiletý kanonýr převzal puk ve středním pásmu, šikovnou kličkou obešel Marca Staala, tělem se zbavil krajana Radka Gudase a v pádu trefil mezeru mezi Bobrovského betony.

"Máme štěstí, že je v týmu několik šikovných hokejistů, kteří umí strhnout zápas na naši stranu, i když se úplně nedaří. V důležitých chvílích dokážou dát góly, které vyhrávají zápasy. Je opravdu důležité mít v kádru tyto rozdílové hráče," řekl trenér Bostonu Jim Montgomery.

Boston si i přes několik chyb zbytek utkání pohlídal a po třech zápasech je stále stoprocentní. U třetí výhry v sezoně byli vedle Pastrňáka také Pavel Zacha, David Krejčí, Jakub Zbořil a Tomáš Nosek. Jakub Lauko se do sestavy nevešel.

Pastrňák má po třech zápasech na kontě pět bodů (2+3) a totožnou bilanci má Nečas, jehož Carolina také vyhrála i třetí zápas v sezoně. Český útočník se při hladkém vítězství 5:1 na ledě Seattlu podílel na čtvrtém gólu Hurricanes.

Detroit, kterému z osobních důvodů chyběl Jakub Vrána, poprvé v sezoně prohrál. Domácí dali gól jako první, ale pak museli třikrát dotahovat skóre. Kubalík asistoval u vyrovnávacích branek na 2:2 a 4:4 a novou sezonu začal s průměrem bod na zápas. Hronek připravil gól na 3:3 pro Davida Perrona a zaznamenal druhou asistenci v sezoně.

"Jsem rád, že se nám povedlo trochu zrychlit a zkvalitnit hru v přesilovce. Už ve druhé třetině se mohl prosadit Kubes (Kubalík), ale brankář se dobře přesunul. Ve třetí části se naše zlepšení potvrdilo i gólově, což nám může pomoct do dalších zápasů," řekl střelec dvou branek Perron.

Vedle Vrány chyběl také zraněný útočník Tyler Bertuzzi, což otevřelo cestu do sestavy Filipu Zadinovi. Pardubický rodák, jenž strávil první dva zápasy pouze na tribuně, v premiéře v novém ročníku odehrál 14 a půl minuty.

Chytil v duelu s Anaheimem připravil čtvrtou branku Rangers. Centr třetí formace newyorského týmu z brankové čáry vyzval ke skórování Alexise Lafreniéra a jednička draftu z roku 2020 zvýšila na 4:2. Rangers si hlavně díky třem využitým přesilovkám a osmi kanadským bodům dvojice Mika Zibanejad (2+2), Artěmij Panarin (1+3) došli pro vítězství 6:4.

"Přesilovky jsou jedním ze základních faktorů pro úspěch v play off, jsem proto rád, že se nám v nich od začátku sezony tak daří. Pokud se nám v průběhu sezony podaří udržet nastavenou laťku a trochu vylepšíme hru v oslabení, myslím, že budeme na dobré cestě k zajímavému výsledku," řekl Vincent Trocheck, jenž proti Anaheimu vstřelil gól a přidal asistenci.

Poprvé v sezoně uspěli hokejisté Arizony, kteří i díky 26 zákrokům Karla Vejmelky vyhráli na ledě Toronta 4:2. Rozhodující gól dal minutu a půl před koncem základní hrací doby Shayne Gostisbehere poté, co předtím hosté během necelé půlminuty ztratili dvoubrankové vedení.

"Je skvělé, že jsme se i přes dva inkasované góly ve třetí třetině dokázali vrátit do hry. Je to výborná zkušenost pro mladé kluky, kteří se teprve učí, co je potřeba k získání bodů v NHL," řekl Gostisbehere.

Výsledky NHL:

Boston - Florida 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Branky: 1. a 59. DeBrusk, 33. Bergeron, 48. Pastrňák, 53. Frederic – 25. Bennett, 53. Forsling, 59. White. Střely na branku: 34:40. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk, 2. Pastrňák, 3. Bergeron (všichni Boston).

Toronto - Arizona 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Branky: 53. Nylander, 54. Marner – 20. N. Ritchie, 29. Fischer, 59. Gostisbehere, 60. Crouse. Střely na branku: 28:19. Diváci: 18.346. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere, 2. Ritchie (oba Arizona), 3. Tavares (Toronto). Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 92,9 procena.

Montreal - Pittsburgh 3:2 v prodl. (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)

Branky: 42. Suzuki, 58. Caufield, 64. Dach – 24. a 28. Malkin. Střely na branku: 39:28. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Dach, 2. Guhle (oba Montreal), 3. Malkin (Pittsburgh).

NY Rangers - Anaheim 6:4 (2:1, 3:1, 1:2)

Branky: 14. a 52. Zibanejad, 8. Trocheck, 30. Kakko, 38. Lafreniere (Chytil), 40. Panarin – 16. Vatrano, 22. Zegras, 46. Comtois, 57. Grant. Střely na branku: 43:22. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Panarin, 3. Trocheck (všichni NY Rangers).

Detroit - Los Angeles 4:5 v prodl. (1:2, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 30. a 52. Perron (na první Kubalík, na druhou Hronek), 5. Erne, 60. Sundqvist (Kubalík) – 37. a 62. Danault, 5. Vilardi, 15. Kempe, 54. Kopitar. Střely na branku: 33:36. Diváci: 15.919. Hvězdy zápasu: 1. Danault (Los Angeles), 2. Perron, 3. Sundqvist (oba Detroit).

Minnesota - Colorado 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Branky: 5. a 45. Kaprizov, 27. Eriksson Ek – 4. Meyers, 16. Girard, 32. Rantanen, 43. Manson, 55. MacKinnon, 60. Ničuškin. Střely na branku: 39:38. Diváci: 17.437. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Makar (oba Colorado), 3. Addison (Minnesota).

Dallas - Winnipeg 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 11. Seguin, 36. Hakanpää, 38. Kiviranta, 49. Heiskanen – 4. Scheifele. Střely na branku: 29:24. Diváci: 17.875. Hvězdy zápasu: 1. Heiskanen, 2. Hakanpää, 3. Kiviranta (všichni Dallas).

Washington - Vancouver 6:4 (1:1, 1:3, 4:0)

Branky: 1. a 58. Ovečkin, 21. Eller, 42. D. Strome, 49. Carlson, 53. Sheary – 20. E. Pettersson, 29. Horvat, 29. Lazar, 38. J. T. Miller. Střely na branku: 30:30. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Carlson (oba Washington), 3. Pettersson (Vancouver).

Seattle - Carolina 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Branky: 34. Burakovsky – 34. a 35. A. Svečnikov (na druhou Nečas), 4. Jarvis, 33. Aho, 55. Martinook. Střely na branku: 23:34. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. A Svečnikov, 2. Aho (Carolina), 3. Burakovsky (Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 3 3 0 0 16:8 6 2. Detroit 3 2 1 0 12:7 5 3. Florida 3 2 0 1 10:9 4 4. Toronto 4 2 0 2 11:12 4 5. Montreal 4 2 0 2 8:11 4 6. Buffalo 2 1 0 1 7:5 2 7. Tampa Bay 3 1 0 2 8:11 2 8. Ottawa 2 0 0 2 3:7 0

Metropolitní divize:

1. Carolina 3 3 0 0 11:3 6 2. NY Rangers 4 3 0 1 17:12 6 3. Pittsburgh 3 2 1 0 14:7 5 4. Philadelphia 2 2 0 0 8:4 4 5. Washington 4 2 0 2 13:13 4 6. NY Islanders 2 1 0 1 8:4 2 7. New Jersey 2 0 0 2 4:10 0 8. Columbus 3 0 0 3 5:14 0

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 3 3 0 0 13:3 6 2. Colorado 3 2 0 1 14:10 4 3. Nashville 4 2 0 2 9:12 4 4. St. Louis 1 1 0 0 5:2 2 5. Winnipeg 2 1 0 1 5:5 2 6. Chicago 3 1 0 2 7:8 2 7. Arizona 3 1 0 2 9:14 2 8. Minnesota 3 0 0 3 12:20 0

Pacifická divize:

1. Vegas 3 3 0 0 10:5 6 2. Calgary 2 2 0 0 9:6 4 3. Los Angeles 4 2 0 2 16:18 4 4. Seattle 4 1 1 2 11:16 3 5. Edmonton 2 1 0 1 8:7 2 6. Anaheim 3 1 0 2 10:17 2 7. Vancouver 3 0 0 3 9:14 0 8. San Jose 4 0 0 4 6:14 0