New York - Útočník David Pastrňák přispěl ve čtvrtečním utkání NHL svým 32. gólem v sezoně a asistencí k vítězství Bostonu na ledě New Jersey 5:1. Nejproduktivnější český hokejista v soutěži tak poprvé bodoval ve druhém zápase po návratu po zranění palce na levé ruce, které jej vyřadilo ze hry na pět týdnů. Pastrňák byl za svůj výkon vyhlášen první hvězdou utkání.

V dresu Bruins se prosadil díky jedné přihrávce také David Krejčí. U jediné branky Devils asistoval Pavel Zacha, který se vrátil do sestavy poprvé od 15. února po zranění v horní části těla.

Bodovalo i dalších pět Čechů. Rovněž 32. gól v ročníku vstřelil Tomáš Hertl ze San Jose, který ale nezabránil porážce 2:4 v Los Angeles. Tomáš Nosek pomohl gólem v oslabení k vítězství Vegas nad Winnipegem 5:0.

Jakub Voráček a obránce Radko Gudas přispěli asistencemi k výhře Philadelphie nad Chicagem 3:1. Michael Frolík si připsal dvě přihrávky při vítězství Calgary nad Ottawou 5:1.

Pastrňák na konci první třetiny přihrál před branku volnému Patrici Bergeronovi, který otevřel skóre. Ve 33. minutě se český útočník postaral o vedení 2:0, když zužitkoval ideální přihrávku Brada Marchanda.

Za 113 vteřin se dostali Devils na kontakt i díky Zachovi, který uvolnil na levém kruhu Drewa Stafforda a ten jako jediný v utkání překonal Tuukku Raska. Bruins pojistili výhru v závěrečné části, u branky na 4:1 při power play v 59. minutě Bergeronovi asistoval Krejčí.

Hertl si udržel pozici nejlepšího českého střelce v soutěži po boku Pastrňáka. Ve 24. minutě po kombinaci s Brentem Burnsem střelou z pravého kruhu získal Sharks vedení 2:1, ale nakonec San Jose neuspělo a utrpělo čtvrtou prohru za sebou.

Nosek oslavil svůj osmý gól v sezoně ve 26. minutě, kdy se při přesilové hře Winnipegu trefil z levého kruhu a zvýšil na 3:0 pro Vegas. Loňský finalista je opět ve skvělé formě a vyhrál podesáté z posledních 11 duelů. Brankář Malcolm Subban zaznamenal první čisté konto v NHL.

Voráček s Gudasem pomohli udržet Philadelphii naděje na play off. Flyers ztrácejí osm zápasů před koncem na postupové pozice ve Východní konferenci pět bodů. Gudas v 16. minutě asistoval u gólu Corbana Knighta na 1:1. Voráček zaznamenal přihrávku u gólu Jamese van Riemsdyka, který bekhendem od levého mantinelu překvapil Coreyho Crawforda a otočil stav na 2:1.

Gólman Carter Hart pochytal 40 střel. "Snažíme se vyhrát každý zápas. Cílem je play off. To je to, čeho chceme dosáhnout," řekl Hart ke stíhací jízdě Flyers.

Frolík asistoval u branek Mikaela Backlunda a Matthewa Tkachuka, kteří ve třetí třetině dovršili jasnou výhru Flames, a potvrdil, že je při chuti. Z posledních čtyř zápasů získal šest bodů za dva góly a čtyři asistence. Pomohl tak k pátému triumfu Calgary z uplynulých šesti duelů.

K vítězství Tampy Bay v Carolině 6:3 přispěl jednou asistencí lídr produktivity Nikita Kučerov, který nasbíral už 120 bodů v sezoně. Na tuto metu se dostal jako první od ročníku 2006/07, kdy se to podařilo Sidneymu Crosbymu z Pittsburghu.

První hattrick v NHL oslavil útočník Ivan Barbašev, který zařídil vítězství St. Louis nad Detroitem 5:2. Třiadvacetiletý Rus se dočkal ve svém 155. duelu v NHL.

Kanadský gólman Carey Price svou čtvrtou nulou v sezoně a celkově 44. v kariéře vychytal důležitou výhru Montrealu nad New York Islanders 4:0. Canadiens se díky tomu dostali na poslední postupovou pozici pro play off ve Východní konferenci o bod před Columbus, který podlehl v Edmontonu 1:4.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

--------

Carolina - Tampa Bay 3:6 (2:2, 1:0, 0:4)

Branky: 10. Niederreiter, 12. D. Hamilton, 27. Jordan Staal - 4. Stamkos, 20. T. Johnson, 44. Cirelli, 51. Callahan, 57. Point, 59. McDonagh. Střely na branku: 28:32. Diváci: 13.785. Hvězdy zápasu: 1. Hedman (Tampa Bay), 2. Jordan Staal (Carolina), 3. Stamkos (Tampa Bay).

Florida - Arizona 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky: 20. a 60. Barkov, 31. Hoffman, 46. Weegar - 8. Grabner, 58. Richardson. Střely na branku: 22:34. Diváci: 12.576. Hvězdy zápasu: 1. Weegar, 2. Yandle, 3. Huberdeau (všichni Florida).

New Jersey - Boston 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Branky: 35. Stafford (Zacha) - 19. a 59. Bergeron (na první Pastrňák, na druhou Krejčí), 33. Pastrňák, 41. Heinen, 60. Backes. Střely na branku: 22:27. Diváci: 14.649. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Bergeron, 3. T. Rask (všichni Boston).

Montreal - NY Islanders 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Branky: 20. Armia, 22. S. Weber, 26. Drouin, 29. Weal. Střely na branku: 34:28. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Armia, 2. Weal, 3. Price (všichni Montreal).

Nashville - Pittsburgh 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 57. Ellis - 26. Rust, rozhodující sam. nájezd Crosby. Střely na branku: 29:33. Diváci: 17.729. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. M. Murray, 3. Rust (všichni Pittsburgh).

St. Louis - Detroit 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 24., 29. a 60. Barbašev, 12. Sundqvist, 51. Maroon - 3. a 49. Vanek. Střely na branku: 24:22. Diváci: 18.272. Hvězdy zápasu: 1. Barbašev, 2. Steen (oba St. Louis), 3. Vanek (Detroit).

Dallas - Colorado 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 55. Seguin - 38. E. Johnson, 46. Barrie, 60. Söderberg. Střely na branku: 45:32. Diváci: 17.543. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Seguin (Dallas).

Chicago - Philadelphia 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky: 11. E. Gustafsson - 16. Knight (Gudas), 50. J. van Riemsdyk (Voráček), 59. Couturier. Střely na branku: 41:28. Diváci: 21.484. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. J. van Riemsdyk (oba Philadelphia), 3. Crawford (Chicago).

Calgary - Ottawa 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Branky: 9. Giordano, 12. Hathaway, 29. Mangiapane, 52. Backlund (Frolík), 59. M. Tkachuk (Frolík) - 5. DeMelo. Střely na branku: 36:19. Diváci: 18.793. Hvězdy zápasu: 1. Mangiapane, 2. Hathaway, 3. D. Ryan (všichni Calgary).

Edmonton - Columbus 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky: 34. Brodziak, 41. Kassian, 55. McDavid, 57. Nugent-Hopkins - 32. Savard. Střely na branku: 22:20. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Draisaitl, 3. Kassian (všichni Edmonton).

Vegas - Winnipeg 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Branky: 2. a 39. W. Karlsson, 9. a 38. R. Smith, 26. Nosek. Střely na branku: 38:20. Diváci: 18.430. Hvězdy zápasu: 1. M. Subban, 2. R. Smith, 3. W. Karlsson (všichni Vegas).

Los Angeles - San Jose 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky: 6. D. Brown, 50. M. Roy, 52. Kopitar, 59. J. Carter - 18. Goodrow, 24. Hertl. Střely na branku: 35:25. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. D. Brown, 2. Kopitar, 3. M. Roy (všichni Los Angeles).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 75 58 4 13 298:198 120 2. Boston 74 45 9 20 226:186 99 3. Toronto 74 44 5 25 263:221 93 4. Montreal 74 39 7 28 219:213 85 5. Florida 74 33 12 29 240:248 78 6. Buffalo 73 31 9 33 202:237 71 7. Detroit 74 26 10 38 200:254 62 8. Ottawa 74 25 6 43 218:275 56

Metropolitní divize:

1. Washington 74 43 8 23 256:231 94 2. NY Islanders 74 42 7 25 206:182 91 3. Pittsburgh 75 40 11 24 253:224 91 4. Carolina 73 40 7 26 218:204 87 5. Columbus 74 40 4 30 223:218 84 6. Philadelphia 74 36 8 30 226:245 80 7. NY Rangers 73 28 13 32 204:244 69 8. New Jersey 75 27 9 39 206:258 63

Západní konference,

Centrální divize:

1. Winnipeg 74 44 4 26 249:218 92 2. Nashville 75 42 6 27 223:197 90 3. St. Louis 74 39 8 27 219:202 86 4. Dallas 74 38 6 30 186:183 82 5. Colorado 74 33 12 29 235:225 78 6. Minnesota 74 34 9 31 200:217 77 7. Chicago 73 32 10 31 244:266 74

Pacifická divize:

1. x-Calgary 74 46 7 21 265:209 99 2. x-San Jose 74 43 8 23 263:233 94 3. Vegas 74 42 5 27 232:203 89 4. Arizona 74 36 6 32 198:208 78 5. Vancouver 74 32 10 32 206:229 74 6. Edmonton 74 33 7 34 210:245 73 7. Anaheim 75 30 9 36 173:230 69 8. Los Angeles 73 26 8 39 174:232 60

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "p" znamená vítězství v základní části.

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 75 120 (37+83) 2. McDavid (Edmonton) 70 107 (37+70) 3. P. Kane (Chicago) 72 101 (41+60) 4. Draisaitl (Edmonton) 74 94 (43+51) 5. Crosby (Pittsburgh) 72 93 (33+60) 6. J. Gaudreau (Calgary) 74 92 (35+57) 7. MacKinnon (Colorado) 74 91 (37+54) 8. Marchand (Boston) 73 90 (31+59) 9. Point (Tampa Bay) 73 89 (39+50) 10. Stamkos (Tampa Bay) 75 88 (38+50) 41. Pastrňák (Boston) 58 68 (32+36) 49. Hertl (San Jose) 69 64 (32+32) 53. Krejčí (Boston) 74 64 (19+45) 56. Voráček (Philadelphia) 70 63 (19+44) 120. Vrána (Washington) 74 44 (21+23) 199. Frolík (Calgary) 57 33 (15+18)

Střelci:

1. Ovečkin (Washington) 48 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 43, 3. P. Kane (Chicago), Tavares (Toronto) oba 41, 5. Point (Tampa Bay) 39, 6. Atkinson (Columbus), DeBrincat (Chicago), Stamkos (Tampa Bay) všichni 38, 9. McDavid (Edmonton), Pavelski (San Jose), Skinner (Buffalo), MacKinnon (Colorado), Guentzel (Pittsburgh), Kučerov (Tampa Bay) všichni 37, ...24. Pastrňák (Boston), Hertl (San Jose) oba 32, 84. Vrána (Washington) 21.