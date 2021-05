Pastrňák pomohl gólem a přihrávkou k postupové výhře Bostonu

New York - Hokejový útočník David Pastrňák přispěl gólem a asistencí k výhře Bostonu 3:1 ve Washingtonu. Bruins vítězstvím uzavřeli sérii v poměru 4:1 na zápasy a postoupili do druhého kola play off NHL, do kterého se dostalo i Colorado. Nejlepší celek základní části zvítězil 5:2 v St. Louis a vyřadil Blues v nejkratším možném čase. Přihrávka Martina Nečase neodvrátila prohru Caroliny 3:4 v prodloužení v Nashvillu, který vyrovnal sérii na 2:2. Winnipeg zdolal Edmonton 5:4 v prodloužení a vede 3:0 na zápasy.

Pastrňák otevřel skóre ve 23. minutě po individuální akci. Český útočník se v levém kruhu zbavil obránce, když si posunul puk do jízdy mezi bruslemi, natlačil se před gólmana Ilju Samsonova a zakončil podél jeho betonu do prázdné branky. Patrice Bergeron zvýšil ve 35. minutě i díky asistenci Pastrňáka, který v sérii nasbíral šest bodů (2+4).

Washington soupeře v zápase přestřílel 41:19 a snížil po 11 sekundách třetí třetiny dorážkou Conora Shearyho. Po chybné rozehrávce, kterou potrestal Bergeron, ale Boston odskočil v 53. minutě opět do dvougólového trháku. Domácí ještě vstřelili kontaktní branku, která ale nebyla uznána kvůli nedovolenému bránění brankáři.

Oba góly St. Louis vstřelil Vladimír Tarasenko, který ve 25. minutě otevřel skóre a ve třetí třetině snižoval na 2:3. Colorado se mohlo opět spolehnout na svou elitní formaci ve složení Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon a Mikko Rantanen. Každý její člen si v utkání připsal shodně gól a přihrávku a dohromady v celé sérii získali 24 bodů (9+15).

Nečas měl hlavní podíl u vyrovnání na 1:1 a připsal si druhý bod v sérii (0+2). Český hráč převzal na obranné modré čáře puk a zavezl jej do útočného pásma, kde jeho zblokovanou střelu dorazil Vincent Trocheck. Carolina ještě jednou prohrávala, ale Brock McGinn dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny otočil na 3:2. Nashvill brzy odpověděl a prodloužení rozhodl v čas 96:10 svou druhou trefou v zápase Luke Kunin. Gólman poražených Petr Mrázek sledoval zápas opět ze střídačky.

1. kolo play off NHL: Severní divize - 3. zápas: Winnipeg - Edmonton 5:4 v prodl. (0:2, 1:1, 3:1 - 1:0) Branky: 38. a 70. Ehlers, 52. Perreault, 55. Wheeler, 55. Morrissey - 7. a 10. Draisaitl, 39. Kassian, 45. Khaira. Střely na branku: 37:48. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Morrissey (oba Winnipeg), 3. Draisaitl (Edmonton). Stav série: 3:0. Centrální divize - 4. zápas: Nashville - Carolina 4:3 v druhém prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0) Branky: 1. a 97. Kunin, 25. Johansen, 44. Cousins - 39. a 41. B. McGinn, 19. Trocheck (Nečas). Střely na branku: 43:61. Diváci: 12.135 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Kunin (Nashville), 2. B. McGinn (Carolina), 3. Saros (Nashville). Stav série: 2:2. Západní divize - 4. zápas: St. Louis - Colorado 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) Branky: 25. a 49. Tarasenko - 32. Saad, 35. Landeskog, 45. Rantanen, 60. MacKinnon, 60. Ničuškin. Střely na branku: 20:34. Diváci: 9000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Rantanen (Colorado), 2. Tarasenko (St. Louis), 3. Landeskog (Colorado). Konečný stav série: 0:4. Východní divize - 5. zápas: Washington - Boston 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Branky: 41. Sheary - 35. a 53. Bergeron (na první Pastrňák), 23. Pastrňák. Střely na branku: 41:19. Diváci: 5333 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Bergeron (oba Boston), 3. Sheary (Washington). Konečný stav série: 1:4.