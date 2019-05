Pastrňák pomohl Bruins třemi body k postupové výhře do finále NHL

Carolina (USA) - Útočník David Pastrňák přispěl gólem a dvěma přihrávkami k výhře Bostonu na ledě Caroliny 4:0, po které Bruins stejným poměrem uzavřeli sérii a postoupili poprvé od roku 2013 do finále NHL. Vítězství podpořil jednou asistencí David Krejčí. V brance domácích dostal před Petrem Mrázkem opět přednost Curtis McElhinney.

Boston vyhrál všechny čtyři zápasy se skóre 17:5 a pomohl si v sérii sedmi góly v přesilových hrách. Právě v početní výhodě dal ve druhé třetině první dvě branky utkání. Nejdříve se prosadil Pastrňák, který se v rychlém protiútoku natlačil před obránce Calvina de Haana a usměrnil přihrávku Brada Marchanda do prázdné branky.

McElhinney byl bezmocný v 39. minutě u další kombinace Bostonu, ve které si Patrice Bergeron vyměnil kotouč s Pastrňákem a zblízka zvýšil. Oba si spolupráci zopakovali v 51. minutě u třetího gólu. Český útočník zachytil v útočném pásmu špatnou rozehrávku Jacoba Slavina a po jeho pasu trefil Bergeron z levého kruhu odkrytou branku. Pastrňák se třemi body vyhoupl na třetí místo v produktivitě play off (7+8).

Při power play zpečetil v závěru postup Marchand, u jehož trefy asistoval Krejčí. "Každý ze sebe dnes vydal to nejlepší. Samozřejmě vynikal Bergeron, už v minulosti dokázal, že to umí vzít v klíčových zápasech na sebe. A skvělý byl také Pastrňák," řekl Marchand. "Celý rok hrajeme jako tým a v play off to potvrzujeme. Náš kádr je kvalitní ve všech lajnách, kdokoli může rozhodnout. Tahle série toho byla perfektním příkladem, to bylo rozdílové," konstatoval Bergeron.

Boston v sérii s Carolinou využil 7 z 15 přesilových her a v oslabení inkasoval jen jednou. "Všechno bylo OK, než se ke slovu dostaly speciální formace. Přesilovka byla jejich obrovskou zbraní. Nemají v ní žádnou slabinu a bylo úplně jedno, koho tam dali," řekl kouč Caroliny Rod Brind'Amour.

Brankář Tuukka Rask zlikvidoval všech 24 střel Caroliny a korunoval čistým kontem výborný výkon v sérii, ve které chytal s úspěšností 95,61 procenta. "Je obtížné v play off postupovat, natož se dostat do finále. Hodně to pro mě znamená. Myslím si, že v posledních letech se tu vytvořilo něco mimořádného. Jsem rád, že toho můžu být součástí," prohlásil Rask. "Ale uvědomujeme si, že je před námi pořád hodně práce," podotkl.

V utkání nehrál kvůli zranění Zdeno Chára, který od roku 2011 nescházel týmu v žádném z 98 utkání play off. Kapitán Bostonu ale nechyběl na ledě u skupinového fota s trofejí za triumf ve Východní konferenci. Z pověrčivosti se žádný z hráčů poháru nedotkl. Jejich soupeř vzejde z dvojice St. Louis - San Jose. Sharks vedou ve finále Západní konference 2:1.

"Zasloužíme si být ve finále NHL. Porazili jsme tři dobré týmy (Toronto, Columbus, Carolina), ale ještě jsme práci neskončili. Ještě musíme udělat čtyři kroky, proto člověk drží emoce pod kontrolou. Ale jsem na kluky pyšný, zvláště na to, jak dnes hráli," řekl kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Carolina postoupila do play off poprvé od roku 2009. Na cestě do finále Východní konference vyřadila obhájce Stanleyova poháru Washington a ve druhém kole v nejkratší možné době New York Islanders.

"Ukázali jsme, že jsme dobrý tým, postoupili jsme mezi čtyři nejlepší. Věřím, že se budeme zlepšovat a že tohle bude cenná zkušenost. Právě teď to ale bolí. Je vždy těžké to strávit, když sezona tak náhle skončí. Říkal jsem mým dětem, že plánuju jet zítra do Bostonu, a teď budu doma, až se vrátí ze školy. Ale život jde dál," řekl kapitán týmu Justin Williams.

Finále Východní konference play off NHL - 4. zápas:

Carolina - Boston 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Branky: 39. a 51. Bergeron (na obě Pastrňák), 25. Pastrňák, 58. Marchand (Krejčí). Střely na branku: 24:23. Diváci: 19.041. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Pastrňák, 3. T. Rask (všichni Boston). Konečný stav série. 0:4.