Pastrňák po operaci vyhlíží návrat na led, snad na přelomu roku

Praha - Hokejista David Pastrňák po zářijové operaci kyčle pravidelně jezdí na kole, ale na led ještě nemůže. Mohl by se na brusle vrátit na přelomu roku. Před operací nejlepší střelec uplynulého ročníku NHL plánoval návrat na polovinu února, ale doufá, že rekonvalescence půjde o něco rychleji. Každopádně je nereálné, že by stihl začátek nového ročníku NHL avizovaný na 13. ledna.

Pastrňák v základní části sezony zkrácené koronavirem nastřílel 48 branek a podělil se o trofej Maurice Richarda s Alexandrem Ovečkinem. Ruský kanonýr ji získal už posedmé a pro Pastrňáka byla čest být v jeho společnosti. "Musím říct, že se s ním radši podělím o tu cenu, než abych ji vyhrál sám," svěřil se Pastrňák v nahrávce agentury BPA pro média.

Těsně mu unikla hranice 50 vstřelených branek, ale ještě více ho mrzelo, že nedosáhl na stovku kanadských bodů. K tomu mu chybělo pět bodů. Než základní část NHL zastavil na jaře koronavirus, měl Pastrňák skvěle našlápnuto. "I zdraví drželo výborně, než přišlo potom play off. Tam to moc nevyšlo. Hrál jsem tam s nějakým zraněním, tam to bylo těžší. Celkově jsem si tu sezonu užíval. Hlavně to byla zábava. Jakmile se hokejem bavím a mám z toho radost, tak hraju nejlíp," řekl.

Koronavirová pandemie mu ale pokazila dojem z roku 2020. "Moc dobře na to vzpomínat nebudu a moc si přeju, aby se věci vrátily do normálu," posteskl si.

Nelíbil se mu hokej bez diváků, který si vyzkoušel v "bublině" při bojích o Stanley Cup. Boston skončil před branami finále Východní konference NHL. I proto, že Pastrňáka ve vyřazovacích bojích limitovaly zdravotní problémy. "Bruslařsky jsem se nemohl dostat do takových pozic, jako kdybych byl zdravý. Proto jsem se rozhodl, že je nejlepší čas udělat tu operaci," řekl rodák z Havířova.

Chirurgický zákrok podstoupil 16. září. A po něm musel výrazně změnit životní styl. "Bylo to náročný na hlavu. Já jsem takový ulítaný. Vyletím ráno z baráku a zvládnu tak tři čtyři sporty za den, beru to v rámci tréninku," vyprávěl. Jeho pohybové aktivity jsou zatím omezené. "Jezdím každý den na kole a chodím k fyzioterapeutovi cvičit na tu kyčel. Možná týden, deset dní po Vánocích bych mohl jít na led," odhadl.

Zatím platí výhled na návrat v polovině února. "Uvidíme, jak se to bude po nějakých kontrolách vyvíjet. Ještě jsem nebyl na ledě. Bude se to odvíjet podle toho, jak mi to n ledě půjde a jak se budu cítit. Jsem mladý, třeba se uzdravím o trochu dřív," přemítal čtyřiadvacetiletý útočník.

Očekává, že návrat k bruslení nebude úplně snadný. "Nebudu tři a půl měsíce na ledě a před tím karanténa byla taky tři měsíce. Pro hokejistu je šest měsíců bez ledu strašně moc," uvedl čtyřnásobný vítěz Zlaté hokejky.

Dnes poprvé triumfoval i v konkurenci všech českých sportovců. "Zlatá hokejka má obrovskou historii, i když je to jenom hokejista roku. Tady se Sportovcem roku je to úplně to stejné. Můžeme být jenom rádi, že sport v Česku má takovou historii. Pro mě jsou obě ceny nastejno," dodal.