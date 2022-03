Pastrňák opět skóroval, gól dali i Kämpf s Faksou, Mrázek se zranil

New York - Hokejistům Bostonu nestačil v NHL gól a přihrávka Davida Pastrňáka a podlehli Torontu 4:6. Český útočník překonal jako jediný Petra Mrázka, který kvůli problémům s třísly odstoupil v osmé minutě z utkání. V dresu Bruins si ještě připsal asistenci Tomáš Nosek, na druhé straně vstřelil David Kämpf gól. Radek Faksa přispěl brankou k výhře Dallasu 3:2 v Anaheimu. Columbusu nepomohla přihrávka Jakuba Voráčka a prohrál doma s New Yorkem Islanders 3:4.

Pastrňák skóroval ve třetím zápase za sebou, když v šesté minutě vyrovnal 38. trefou sezony na 1:1. Havířovský rodák se prosadil se štěstím, protože v přesilové hře posílal puk z levého kruhu ke vzdálenější tyči a obránce Toronta T.J. Brodie ve snaze překazit přihrávku usměrnil kotouč za Mrázkova záda.

Český gólman čelil v zápase čtyřem střelám, než jej vyřadily ze hry problémy s třísly. "Je to zranění, kterým si už v minulosti prošel. Zatím nevíme, jak je to vážné. V příštích dnech budeme mít lepší představu. Vypadá to ale, že nám bude nějaký čas chybět," řekl trenér Toronta Sheldon Keefe.

Mrázkovo zranění přišlo v době, kdy se zdálo, že český gólman získává zpět své místo. Poté, co ho klub umístil na listinu volných hráčů, vychytal v obou zápasech výhru s úspěšností 93,1 procenta. "Rozjel se a poslední utkání odchytal dobře. Je to škoda," doplnil kouč.

Toronto odpovědělo na Pastrňákovo vyrovnání pěti góly a Kämpf upravil ve 37. minutě tečí na 6:1. Český útočník zvýšil jen 47 sekund po Austonu Matthewsovi, který se 49. trefou sezony osamostatnil v čele tabulky střelců. Boston ve zbytku zápasu alespoň korigoval skóre. Nosek si připsal asistenci u gólu Curtise Lazara, který z dorážky snížil na 3:6. Poslední změnu skóre obstaral z úniku Taylor Hall po Pastrňákově přihrávce.

"Nebyli jsme připravení hrát. Je to trošku překvapení, že jsme nehráli od začátku s dostatečným nasazením. V takových případech je potřeba, aby vás zachránil gólman, ale ani tohle se nestalo. Proto jsme zápas ztratili," řekl kouč Bostonu Bruce Cassidy.

Faksa ukázal, že má šikovné ruce, byť vstřelil teprve čtvrtý gól v sezoně. Český útočník zakončil průnik forhendovou kličkou, kterou překonal Johna Gibsona, a otevřel v 15. minutě skóre. Anaheim ve druhé třetině otočil, prosadili se Derek Grant a Troy Terry. Dallas ale v rozmezí 49. až 53. minuty překlopil zápas na svou stranu. Vyrovnal Roope Hintz a z úniku rozhodl Jacob Peterson. Ducks prohráli podesáté v řadě.

Voráček protáhl bodovou sérii na šest zápasů (2+4) ve 34. minutě při gólu na 2:4, když se po jeho přihrávce prosadil Vladislav Gavrikov dorážkou vlastní střely. Columbus ještě zdramatizoval duel ve třetí třetině kontaktní brankou, ale více Semjon Varlamov, který kryl 42 střel, nedovolil.

Colorado i díky dvěma trefám Valerije Ničuškina v přesilových hrách zvítězilo na ledě Calgary 2:1 a je prvním týmem v sezoně, který pokořil hranici sta bodů. Výhru podpořil parťák Pavla Francouze Darcy Kuemper 44 zákroky. Na straně poražených plnil roli náhradního gólmana i Daniel Vladař.

Florida s Radko Gudasem v sestavě porazila Montreal 7:4. Hlavními strůjci výhry byli Jonathan Huberdeau a Ryan Lomberg se shodnou bilancí 2+1. Huberdeau, který zlomil ve třetí třetině nerozhodné skóre 4:4, vyrovnal 70. asistencí v ročníku rekord NHL v počtu přihrávek levého křídla za sezonu.

Hokejisté Ottawy měli na helmách nálepku s iniciály EM na počest v pondělí zesnulého prezidenta klubu Eugena Melnyka. Před utkáním v Nashvillu, který vyhrál 4:1, se držela minuta ticha. Dvěma góly se o vítězství zasloužil Michael McCarron, 36 zákroků si připsal Juuse Saros, jemuž kryl záda David Rittich.

Statistika úterních zápasů NHL:

Boston - Toronto 4:6 (1:3, 1:3, 2:0)

Branky: 6. Pastrňák, 39. DeBrusk, 54. Lazar (Nosek), 58. Hall (Pastrňák) - 6. Blackwell, 10. Rielly, 19. Kerfoot, 29. Marner, 36. Matthews, 37. Kämpf. Střely na branku: 30:32. Petr Mrázek odchytal za Toronto 7:44 minuty, inkasoval jeden gól ze čtyř střel a úspěšnost zásahů měl 75 procenta. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Rielly, 2. Marner, 3. Matthews (všichni Toronto).

Tampa Bay - Carolina 4:3 v prodl. (0:1, 2:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 21. Killorn, 30. Hedman, 47. Point, 61. Stamkos - 8. Niederreiter, 29. Jarvis, 37. Aho. Střely na branku: 32:19. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Point (oba Tampa Bay), 3. Jarvis (Carolina).

Florida - Montreal 7:4 (2:1, 2:3, 3:0)

Branky: 17. a 42. Huberdeau, 18. a 28. Lomberg, 23. Bennett, 55. Marchment, 58. Barkov - 3. Wideman, 37. Edmundson, 37. Dauphin, 39. Dvorak. Střely na branku: 46:24. Diváci: 15.587. Hvězdy zápasu: 1. Lomberg, 2. Bennett, 3. Huberdeau (všichni Florida).

Pittsburgh - NY Rangers 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky: 15. Boyle, 51. Crosby - 34. Vatrano, 38. Schneider, 42. Kreider. Střely na branku: 24:26. Diváci: 18.011. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Schneider (oba NY Rangers), 3. Crosby (Pittsburgh).

Columbus - NY Islanders 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Branky. 8. a 34. Gavrikov (na druhou Voráček), 45. Bjorkstrand - 12. Nelson, 16. Josh Bailey, 24. Beauvillier, 30. Parise. Střely na branku: 45:29. Diváci: 15.557. Hvězdy zápasu: 1. Nelson (NY Islanders), 2. Gavrikov (Columbus), 3. Varlamov (NY Islanders).

Nashville - Ottawa 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky: 20. a 39. McCarron, 51. Jeannot, 60. Duchene - 5. B. Tkachuk. Střely na branku: 32:37. Diváci: 17.176. Hvězdy zápasu: 1. McCarron, 2. Saros, 3. Ekholm (všichni Nashville).

Minnesota - Philadelphia 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Branky: 15. Dumba, 17. Kaprizov, 22. Greenway, 39. Fiala - 45. Frost. Střely na branku: 37:33. Diváci: 17.874. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. F. Gaudreau, 3. Fiala (všichni Minnesota).

Calgary - Colorado 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 30. Toffoli - 34. a 51. Ničuškin. Střely na branku: 45:30. Diváci: 16.543. Hvězdy zápasu: 1. Ničuškin (Colorado), 2. Toffoli (Calgary), 3. Rantanen (Colorado).

Anaheim - Dallas 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Branky: 24. Grant, 30. Terry - 15. Faksa, 49. Hintz, 53. Peterson. Střely na branku: 28:32. Diváci: 12.617. Hvězdy zápasu: 1. Hintz (Dallas), 2. Gibson (Anaheim), 3. Robertson (Dallas).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Florida 66 45 6 15 271:195 96 2. Tampa Bay 66 42 6 18 219:185 90 3. Toronto 66 42 5 19 245:201 89 4. Boston 66 41 5 20 204:180 87 5. Detroit 66 26 8 32 189:253 60 6. Buffalo 67 24 10 33 184:237 58 7. Ottawa 66 23 6 37 171:217 52 8. Montreal 67 18 11 38 173:254 47

Metropolitní divize:

1. Carolina 67 44 8 15 225:161 96 2. NY Rangers 67 43 5 19 206:174 91 3. Pittsburgh 68 40 10 18 227:182 90 4. Washington 68 37 10 21 225:197 84 5. Columbus 67 32 5 30 219:250 69 6. NY Islanders 65 29 9 27 178:181 67 7. New Jersey 66 24 5 37 203:239 53 8. Philadelphia 67 21 11 35 172:237 53

Západní konference,

Centrální divize:

1. Colorado 67 47 6 14 255:185 100 2. Minnesota 65 41 4 20 241:203 86 3. Nashville 67 39 4 24 221:195 82 4. St. Louis 65 36 9 20 230:188 81 5. Dallas 65 37 3 25 192:194 77 6. Winnipeg 67 32 10 25 209:207 74 7. Chicago 67 24 10 33 184:235 58 8. Arizona 66 20 5 41 168:240 45

Pacifická divize:

1. Calgary 66 40 8 18 232:162 88 2. Los Angeles 68 36 9 23 196:194 81 3. Edmonton 67 37 5 25 233:216 79 4. Vegas 68 36 4 28 216:206 76 5. Vancouver 68 32 9 27 193:195 73 6. San Jose 65 29 8 28 173:204 66 7. Anaheim 68 27 11 30 191:221 65 8. Seattle 66 21 6 39 176:233 48