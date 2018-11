New York - Útočník David Pastrňák si upevnil vedení v tabulce kanonýrů NHL, když šestnáctým gólem sezony zpečetil výhru Bostonu 4:1 nad Vegas. Havířovský rodák si v nedělním utkání připsal i asistenci a v produktivitě soutěže se posunul ze sedmého místa na čtvrté. U trefy Pastrňáka zaznamenal přihrávku David Krejčí, který bodoval ve čtvrtém zápase za sebou.

Boston vedl už ve 21. minutě 3:0. U třetí branky zaznamenal asistenci Pastrňák. Hosté zblokovali jeho i Bergeronovu střelu, ale volný puk doklepl do prázdné branky Brad Marchand. Český útočník, který v sobotu nasázel hattrick Torontu, potvrdil střeleckou formu v závěru zápasu, kdy po křížném pasu Toreyho Kruga skóroval z levého kruhu v přesilové hře pět na tři střelou bez přípravy.

Pastrňák má v čele pořadí střelců náskok čtyř branek na Patricka Kanea z Chicaga, Jeffa Skinnera z Caroliny, Alexandra Ovečkina z Washingtonu a Tima Meiera ze San Jose. Český útočník má na kontě šestnáct gólů a sedm přihrávek a na lídra produktivity Mikka Rantanena z Colorada ztrácí tři body. Tabulkou stoupá i Krejčí, který v posledních čtyřech zápasech nasbíral šest asistencí a s celkem 13 přihrávkami je nejlepší z českých hráčů v soutěži.

Hvězdou zápasu v Bostonu se ale stal Jaroslav Halák, který chytil 37 střel. Slovenskému gólmanovi kryl opět záda Daniel Vladař, protože týmová jednička Tuukka Rask požádal klub z osobních důvodů o volno. Halák do branky Vladaře nepustil. Nastoupil ve dvou zápasech ve dvou dnech a v každém inkasoval shodně jen jednou. V sobotu zneškodnil čtyřicet střel.

"Dobře jsem se vyspal. Je rozdíl, když hrajete doma a můžete se vyspat ve své posteli," uvedl Halák, který je v NHL druhý podle úspěšnosti zásahů (94,5%) i průměru inkasovaných branek na zápas (1,77). Třiatřicetiletý rodák z Bratislavy podle všeho chytá druhý dech poté, co o něho přestali mít po minulé sezoně zájem v New Yorku Islanders.

"Nebudu říkat, že jsme čekali, že bude tak vysoko v brankářských statistikách. Věděli jsme ale, že je to solidní gólman, a dokazuje to od prvního dne, kdy se k nám připojil. Rozhodně naplňuje naše očekávaní," uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

V dresu Vegas nastoupili v jedné formaci Tomáš Hyka a Tomáš Nosek, který odehrál jubilejní stý zápas v soutěži. Oba byli na ledě u prvních dvou inkasovaných branek.

Tomáš Hertl se vrátil po třech vynechaných zápasech kvůli zranění do sestavy San Jose a pomohl přihrávkou k výhře 3:1 nad Calgary. Český útočník posunul puk Joeovi Pavelskému, který v poslední minutě uzavřel při power play skóre. Hosté, kteří ve 22. minutě prohrávali 0:2, měli chvíli předtím ideální šanci k vyrovnání, ale Sam Bennett zahodil trestné střílení. David Rittich, který v sobotu vychytal první nulu v NHL, zůstal na střídačce Calgary.

Washington doma podlehl Arizoně 1:4 a momentálně se nachází mimo postupové příčky do play off. Ve Východní konferenci je až jedenáctý. Na výhře hostů se podílel gólem a přihrávkou Richard Pánik, který se v minulém zápase nevešel do základní sestavy.

"Víme, že máme každý zápas jako obhájce na zádech terč. Týmy se chtějí proti nám vytáhnout a podávají své nejlepší výkony. Naše hra naopak dnes nebyla dobrá," konstatoval trenér Washingtonu Todd Reirden, který nechal mezi náhradníky Dmitrije Jaškina.

Výsledky NHL:

St. Louis - Minnesota 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky: 20. Sundqvist, 30. Pietrangelo - 22. Parise, 22. Eriksson Ek, 48. Mikael Granlund. Střely na branku: 31:18. Diváci: 16.735. Hvězdy zápasu: 1. Mikael Granlund (Minnesota), 2. Pietrangelo (St. Louis), 3. Parise (Minnesota).

Florida - Ottawa 5:1 (0:1, 5:0, 0:0)

Branky: 24. a 35. Barkov, 27. Huberdeau, 37. Brouwer, 39. Vatrano - 19. Dzingel. Střely na branku: 40:35. Diváci: 11.192. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Hoffman, 3. Lammikko (všichni Florida).

Washington - Arizona 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky: 33. Bäckström - 17. Hinostroza, 32. Pánik, 35. Galchenyuk, 59. Stepan. Střely na branku: 39:22. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Pánik, 3. Galchenyuk (všichni Arizona).

Boston - Vegas 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 3. Heinen, 18. Lauzon, 21. Marchand (Pastrňák), 57. Pastrňák (Krejčí) - 31. Eakin. Střely na branku: 37:38. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Halák, 2. Marchand, 3. Bjork (všichni Boston).

Winnipeg - New Jersey 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Branky: 4. a 23. Scheifele, 4. Roslovic, 28. Ehlers, 33. Perreault - 8. Seney, 24. Coleman. Střely na branku: 28:36. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Ehlers, 3. Connor (všichni Winnipeg).

San Jose - Calgary 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 1. E. Kane, 22. Donskoi, 60. Pavelski (Hertl) - 27. Monahan. Střely na branku: 29:30. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Jones, 2. E. Kane, 3. Pavelski (všichni San Jose).

Edmonton - Colorado 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Branky: 50. Rattie - 1. Rantanen, 16. Söderberg, 26. Kerfoot, 31. Barrie. Střely na branku: 27:28. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Barrie, 2. Rantanen, 3. MacKinnon (všichni Colorado).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 17 12 1 4 63:48 25 2. Toronto 17 11 0 6 58:46 22 3. Boston 17 10 2 5 53:41 22 4. Montreal 17 9 3 5 58:55 21 5. Buffalo 17 9 2 6 53:52 20 6. Ottawa 18 7 3 8 62:76 17 7. Detroit 17 7 2 8 47:60 16 8. Florida 14 6 3 5 47:45 15

Metropolitní divize:

1. Columbus 17 9 2 6 56:58 20 2. Philadelphia 17 9 1 7 57:60 19 3. NY Islanders 16 8 2 6 49:42 18 4. NY Rangers 17 8 2 7 50:54 18 5. Pittsburgh 15 7 3 5 51:47 17 6. Washington 16 7 3 6 54:56 17 7. Carolina 17 7 3 7 47:52 17 8. New Jersey 15 6 1 8 45:54 13

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 16 13 0 3 56:35 26 2. Minnesota 17 11 2 4 54:44 24 3. Winnipeg 16 10 1 5 51:42 21 4. Dallas 17 9 2 6 50:48 20 5. Colorado 17 8 3 6 59:50 19 6. St. Louis 15 6 3 6 52:51 15 7. Chicago 17 6 3 8 49:64 15

Pacifická divize:

1. Vancouver 18 10 2 6 60:62 22 2. Calgary 18 10 1 7 56:56 21 3. San Jose 18 9 3 6 56:55 21 4. Arizona 16 8 1 7 45:39 17 5. Edmonton 17 8 1 8 46:54 17 6. Anaheim 18 7 3 8 42:53 17 7. Vegas 18 7 1 10 44:54 15 8. Los Angeles 16 5 1 10 33:50 11