Pastrňák nastřílel třetí hattrick v sezoně, brankář Rinne skóroval

Hokejista Bostonu Bruins David Pastrňák poté, co vstřelil hattrick do sítě Winnipegu Jets v utkání NHL. ČTK/AP/Elise Amendola

New York - Hokejový útočník David Pastrňák třetím hattrickem v sezoně pomohl Bostonu k výhře v NHL nad Winnipegem 5:4 a s 35 góly si upevnil vedení v tabulce střelců soutěže. Třiadvacetiletý havířovský rodák bodoval podvanácté za sebou a byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu. Mezi střelce se zapsal i Dominik Kubalík, jehož gól ale neodvrátil prohru Chicaga s Nashvillem.

Boston s Winnipegem třikrát v zápase prohrával, ale hlavně zásluhou Pastrňáka a Jakea DeBruska v utkání nakonec získal dva body. Bruins o vítězství rozhodli v 52. minutě. V čase 51:13 Pastrňák za asistence Davida Krejčího srovnal na 4:4 a o 33 sekund později DeBrusk otočil vývoj skóre ve prospěch Bostonu.

Pastrňák si góly rozložil do všech tří částí zápasu. V 18. minutě odpověděl z prostoru mezi kruhy na branku Kyla Connora, v polovině zápasu využil přesilovou hru a srovnal na 2:2 a ve třetí třetině zkompletoval sedmý hattrick v kariéře v NHL.

"Dnes to bylo dobré, snažil jsem se hrát jako vždy a soustředil jsem se na to, abych týmu co nejvíce pomohl. Ničím jsem se nestresoval a prostě hrál svou hru," řekl Pastrňák.

Chicago na vlastním ledě nestačilo na Nashville a prohrálo 2:5. Predators výborně vstoupili do zápasu, Matt Duchene v 17. minutě zvýšil už na 3:0. Naději domácím vystřelil Kubalík, který skóroval ve třetím utkání za sebou a připsal si už šestý bod v novém kalendářním roce (3+3). Celkově má na kontě 14 branek a je druhým nejlepším střelcem mezi nováčky v soutěži.

Výhru Nashvillu zpečetil 22 sekund před koncem střelou do prázdné branky při power play gólman Chicaga Pekka Rinne. Sedmatřicetiletý Fin se stal dvanáctým brankářem, který v NHL skóroval, a prvním od roku 2013.

"Je neuvěřitelné vidět něco takového v NHL. Rinne dlouhodobě patří do skupiny elitních brankářů a dnes to jen potvrdil. Odehrál výborný zápas a nakonec vstřelil gól, jsem za něj moc rád,” řekl o finské stálici v brance Predators Duchene.

Trenér John Hynes si v druhém utkání na lavičce Predators, na které v úterý nahradil odvolaného Petera Laviolettea, připsal první výhru.

Connor McDavid z Edmontonu jako první hráč v sezoně nasbíral 70 bodů. Hvězdný útočník se asistencí podílel na výhře Oilers v Montrealu 4:2. McDavid se stal prvním hráčem po Jaromíru Jágrovi, kterému se povedlo získat 70 bodů nejpozději ve 46 zápasech ve dvou sezonách po sobě. Český útočník to dokázal v ročnících 1998/99 a 1999/00.

Tampa Bay zvítězila podeváté v řadě a vyrovnala druhou nejdelší vítěznou sérii v historii klubu. Arizonu porazila 4:0. Andrej Vasilevskij pochytal všech 25 střel a připsal si 19. čisté konto v NHL, první od minulého února. Jednou asistencí se na výhře podílel český obránce Jan Rutta.

Útočník San Jose Joe Thornton odehrál 1612. zápas v NHL a vyrovnal Raye Bourquea na 11. příčce v historických tabulkách soutěže. V zápase s Columbusem vstřelil vítězný gól. Sharks porazili Blue Jackets 3:1 i díky asistenci prvního centra Tomáše Hertla.

Osmnáctý bod v sezoně si připsal Pavel Zacha z New Jersey, který asistoval u vyrovnávacího gólu Kevina Rooneyho. Devils v zápase dvou nejhorších týmů Metropolitní divize podlehli New York Rangers 3:6. V dresu domácích zazářil obránce Anthony DeAngelo, který poprvé v kariéře nastřílel hattrick a navíc přidal i dvě asistence.

"Doposud jsem v NHL nasbíral maximálně dva body. Dnes jsem na tom ale byl lépe už po první třetině. Hlavní ale je, že jsme vyhráli. Góly nám pomohly," usmíval se DeAngelo, který se stal druhým obráncem v klubové historii s pěti body v jednom utkání. Před ním to dokázal jen dvakrát Brian Leetch.

NHL:

Boston - Winnipeg 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)

Branky: 18., 30., 52. Pastrňák (na třetí Krejčí), 39. a 52. DeBrusk - 8. Connor, 26. Copp, 40. Pionk, 48. Scheifele. Střely na branku: 36:21. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. DeBrusk (oba Boston), 3. Connor (Winnipeg).

Tampa Bay - Arizona 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Branky: 27. a 29. Kučerov (na druhou Rutta), 16. Killorn, 19. Sergačov. Střely na branku: 34:25. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Kučerov, 3. Sergačov (všichni Tampa).

Florida - Vancouver 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Branky: 1. a 47. Acciari, 4. Pysyk, 19. Dadonov, 24. Hoffman - 7. Boeser, 53. Motte. Střely na branku: 49:32. Diváci: 12.648. Hvězdy zápasu: 1. Acciari, 2. Huberdeau, 3. Ekblad (všichni Florida).

NY Rangers - New Jersey 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)

Branky: 10., 33. a 36. DeAngelo, 6. Panarin, 13. Kreider, 53. Fast - 19. a 29. Coleman, 9. Rooney (Zacha). Střely na branku: 37:49. Diváci: 17.007. Hvězdy zápasu: 1. DeAngelo, 2. Panarin, 3. Šesťorkin (všichni NY Rangers).

Montreal - Edmonton 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Branky: 3. Danault, 23. Kotkaniemi - 28. Sheahan, 43. Nugent-Hopkins, 50. Chiasson, 60. J. Archibald. Střely na branku: 37:26. Diváci 21.302. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Chiasson (oba Edmonton), 3. Gallagher (Montreal).

St. Louis - Buffalo 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky: 46. a 56. Steen, 5. Thomas, 14. Bozak, 31. Perron - 25. Eichel. Střely na branku: 31:19. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Steen, 2. Thomas, 3. Bozak (všichni St. Louis).

Chicago - Nashville 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Branky: 27. D. Kubalík, 46. DeBrincat - 4. Arvidsson, 9. Blackwell, 17. Duchene, 60. Bonino, 60. Rinne. Střely na branku: 31:30. Diváci: 21.440. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Blackwell (oba Nashville), 3. Toews (Chicago).

Calgary - Minnesota 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 5. D. Ryan, 30. J. Gaudreau - 21. Zuccarello. Střely na branku: 37:43. Diváci: 18.634. Hvězdy zápasu: 1. Talbot (Calgary), 2. Stalock (Minnesota), 3. Gaudreau (Calgary).

Vegas - Los Angeles 2:5 (0:4, 2:0, 0:1)

Branky: 35. R. Smith, 36. Pacioretty - 14. Martinez, 16. B. Hutton, 19. Toffoli, 20. Wagner, 60. A. Kempe. Střely na branku: 46:23. Diváci: 18.281. Hvězdy zápasu: 1. Campbell (Los Angeles), 2. R. Smith, 3. Pacioretty (oba Vegas).

Anaheim - Dallas 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 11. Gurjanov, 26. Radulov, 57. Hintz. Střely na branku: 27:27. Diváci: 15.419. Hvězdy zápasu: 1. Gurjanov (Dallas), 2. O. Kaše (Anaheim), 3. Lindell (Dallas).

San Jose - Columbus 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 22. Labanc (Hertl), 34. J. Thornton, 43. Burns - 39. Milano. Střely na branku: 33:29. Diváci: 17.085. Hvězdy zápasu: 1. Labanc, 2. Thornton, 3. Burns (všichni San Jose).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 45 26 11 8 151:117 63 2. Tampa Bay 43 26 4 13 160:127 56 3. Toronto 45 24 6 15 162:145 54 4. Florida 44 23 5 16 158:148 51 5. Buffalo 44 19 7 18 128:140 45 6. Montreal 45 18 7 20 141:147 43 7. Ottawa 43 16 5 22 118:149 37 8. Detroit 44 11 3 30 96:168 25

Metropolitní divize:

1. Washington 45 30 5 10 163:133 65 2. NY Islanders 42 27 3 12 120:108 57 3. Pittsburgh 43 26 5 12 146:116 57 4. Carolina 43 25 2 16 145:123 52 5. Philadelphia 44 23 6 15 140:136 52 6. Columbus 45 21 8 16 118:124 50 7. NY Rangers 43 21 4 18 144:144 46 8. New Jersey 43 15 7 21 112:154 37

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 45 28 7 10 143:122 63 2. Dallas 44 26 4 14 120:105 56 3. Colorado 44 25 4 15 159:130 54 4. Winnipeg 45 24 4 17 141:139 52 5. Nashville 43 20 7 16 149:145 47 6. Minnesota 44 20 6 18 134:146 46 7. Chicago 45 19 6 20 130:148 44

Pacifická divize:

1. Arizona 46 25 4 17 133:118 54 2. Vegas 47 24 6 17 149:142 54 3. Edmonton 46 24 5 17 141:144 53 4. Calgary 46 24 5 17 127:136 53 5. Vancouver 44 23 4 17 145:139 50 6. San Jose 46 20 4 22 124:152 44 7. Los Angeles 46 18 4 24 118:144 40 8. Anaheim 44 17 5 22 113:139 39

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 46 70 (24+46) 2. Draisaitl (Edmonton) 46 69 (25+44) 3. MacKinnon (Colorado) 44 65 (26+39) 4. Pastrňák (Boston) 45 65 (35+30) 5. Marchand (Boston) 45 62 (20+42) 6. Panarin (NY Rangers) 43 61 (24+37) 7. Huberdeau (Florida) 44 59 (17+42) 8. Eichel (Buffalo) 43 56 (27+29) 9. P. Kane (Chicago) 45 56 (24+32) 10. Matthews (Toronto) 45 54 (31+23) 48. Vrána (Washington) 45 36 (19+17) 67. Hertl (San Jose) 42 34 (15+19) 70. Voráček (Philadelphia) 44 34 (8+26) 103. Krejčí (Boston) 38 30 (9+21) 132. Palát (Tampa Bay) 43 26 (12+14) 155. D. Kubalík (Chicago) 43 24 (14+10) 165. Nečas (Carolina) 39 24 (9+15) 183. Hronek (Detroit) 42 23 (8+15)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 35 branek, 2. Matthews (Toronto) 31, 3. Eichel (Buffalo) 27, 4. MacKinnon (Colorado), Ovečkin (Washington) oba 26, 6. Draisaitl (Edmonton) 25, 7. Panarin (NY Rangers), P. Kane (Chicago), McDavid (Edmonton) všichni 24, 10. Aho (Carolina) 23, ...18. Vrána (Washington) 19, 51. Hertl (San Jose) 15, 66. D. Kubalík (Chicago) 14, 96. Palát (Tampa Bay) 12.