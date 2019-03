Hokejista Bostonu Bruins David Pastrňák (vlevo) překonává brankáře New Yorku Rangers Henrika Lundqvista.

New York - Útočník David Pastrňák zařídil ve středečním utkání NHL třemi góly a dvěma asistencemi výhru Bostonu 6:3 nad New Yorkem Rangers. Havířovský rodák si připsal pět bodů v utkání základní části poprvé v kariéře a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Druhou hvězdou se stal David Krejčí, který asistoval u dvou branek.

Pastrňák je od ročníku 1993/94 prvním hráčem Bruins, který během jedné sezony nasázel tři hattricky. Dvaadvacetiletý útočník je s 36 góly nejlepším českým střelcem v soutěži, i když přišel v únoru a březnu o 16 zápasů kvůli zranění palce na levé ruce. Pastrňák si od návratu připsal v pěti utkáních jedenáct bodů (5+6), přestože si stěžoval, že jeho výkony nejsou podle jeho představ.

Pastrňák minulou sezonu nevynechal ani jeden zápas a přiznal, že se s novou situací pral. Podle slov trenéra Bostonu Bruce Cassidyho měl jeho svěřenec po pětitýdenní zápasové absenci problém s načasováním a pomaleji se rozhodoval. "Věřím, že mi tento zápas pomůže, zpočátku to pro mě bylo těžší," připustil Pastrňák, který hrál doma v Bostonu poprvé od zranění. "Hodně mi to pomohlo. Byla zábava hrát zase v naší hale," dodal.

Cassidy řekl, že se mladý český útočník téměř dostal do staré formy. "Dnes hrál úžasně. Dobře pálil puky na branku, vypadal jistější při řešení situací i ve skrumážích," uvedl kouč, který přeřadil před utkáním Pastrňáka z elitní řady do Krejčího útoku. A našel i pozitivum, které přinesla Pastrňákovi nucena pauza. "Vynechal šestnáct zápasů a je znát, že má trošku více energie," dodal.

Pastrňák se poprvé prosadil ve třetí minutě v přesilové hře ze své parkety v pravém kruhu, kdy rozvlnil síť střelou bez přípravy k bližší tyči. Znovu dostal Boston do vedení (2:1) v polovině zápasu po průniku Krejčího, po kterém Pastrňák skóroval do odkryté branky. Oba čeští útočníci vymysleli i gól na 3:1 a jejich akci zakončil Jake DeBrusk.

Po snížení Rangers opět zasáhl Pastrňák, který v 53. minutě zkompletoval v přesilové hře hattrick a gól se podobal tomu, kterým otevřel skóre. Český útočník si připsal pátý bod v další početní výhodě, kdy jeho střílenou přihrávku usměrnil do branky Patrice Bergeron a zvýšil na 5:2. Pastrňák zažil produktivnější večer jen loni v úvodním kole play off proti Torontu, ve kterém přidal ke třem gólům tři přihrávky.

Boston doma zvítězil podvanácté za sebou a upevnil si druhé místo v Atlantické divizi před Torontem, které prohrálo na ledě Philadelphie 4:5 po nájezdech. "Chceme být druzí, abychom měli (v play off) výhodu domácího prostředí. Takže musíme vyhrát co nejvíce zápasů," podotkl Krejčí. Boston má před Torontem, s kterým se pravděpodobně střetne i v prvním kole play off, náskok šesti bodů.

Jednu branku Philadelphie vstřelil Radko Gudas, který trefou od modré čáry vyrovnal na 2:2 a připsal si čtvrtý gól v sezoně. Jakub Voráček, který hrál za Flyers 600. zápas, nebodoval a neuspěl ani ve druhém kole nájezdů. Zápas rozhodl v páté sérii Sean Couturier, který se v rozstřelu trefil jako jediný. Philadelphia ještě udržela teoretickou naději na play off, na poslední postupové místo jí však chybí osm bodů.

David Rittich kryl 21 střel, ale nezabránil domácí prohře Calgary 1:2 s Dallasem. Hosté překonali českého brankáře v přesilových hrách. Nejdříve se po individuální akci prosadil Alexandr Radulov, který prokličkoval mezi třemi hráči a sólo zakončil střelou mezi betony. Po přihrávce Radka Faksy překonal zblízka bezmocného Ritticha Miro Heiskanen. Domácí už jen snížili v předposlední minutě.

Dallasu se v průběhu druhé třetiny zranil brankář Ben Bishop a zápas dochytal Anton Chudobin. Oba gólmani dohromady zastavili 35 střel a Stars dovedli k důležité výhře v boji o play off. Aktuálně mají pětibodový náskok na první nepostupové místo, na kterém se nachází Arizona. Calgary vede Západní konferenci o šest bodů před San Jose.

Colorado se odpoutalo v tabulce od Arizony na rozdíl dvou bodů po výhře 4:3 nad Vegas. Avalanche, kteří postrádají dva hráče elitního útoku Mikka Rantanena a Gabriela Landeskoga, získali klíčový náskok v první polovině zápasu. V 28. minutě vedli už 3:0.

NHL:

Philadelphia - Toronto 5:4 po sam. nájezdech (0:2, 3:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 36. a rozhodující sam. nájezd Couturier, 24. Konecny, 29. Gudas, 49. Hartman - 6. C. Brown, 13. Kadri, 42. Matthews, 52. W. Nylander. Střely na branku: 44:42. Diváci: 19.205. Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Laughton (oba Philadelphia), 3. C. Brown (Toronto).

Boston - NY Rangers 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)

Branky: 3., 30. a 53. Pastrňák (na druhou Krejčí), 44. DeBrusk (Pastrňák, Krejčí), 57. Bergeron (Pastrňák), 58. McAvoy - 17. a 60. Zibanejad, 46. R. Strome. Střely na branku: 32:23. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Krejčí, 3. Marchand (všichni Boston).

Calgary - Dallas 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky: 59. Brodie - 18. Radulov, 53. Heiskanen (Faksa). Střely na branku: 36:23. Brankář David Rittich odchytal za Calgary 57:09 minuty, inkasoval dva góly z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 91,3 procenta. Diváci: 18.881. Hvězdy zápasu: 1. Radulov (Dallas), 2. Giordano (Calgary), 3. Heiskanen (Dallas).

Colorado - Vegas 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

Branky: 6. Calvert, 9. MacKinnon, 28. Barrie, 38. Bourque - 31. Stastny, 35. R. Smith, 57. Tuch. Střely na branku: 30:37. Diváci: 16.799. Hvězdy zápasu: 1. Barrie, 2. MacKinnon (oba Colorado), 3. Tuch (Vegas).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 77 59 4 14 306:206 122 2. x-Boston 77 47 9 21 243:197 103 3. Toronto 77 45 7 25 275:233 97 4. Montreal 77 41 8 28 233:220 90 5. Florida 77 33 12 32 249:268 78 6. Buffalo 76 31 9 36 207:251 71 7. Detroit 76 28 10 38 206:258 66 8. Ottawa 76 27 6 43 226:278 60

Metropolitní divize:

1. Washington 77 45 8 24 264:235 98 2. Pittsburgh 77 42 11 24 261:228 95 3. NY Islanders 77 44 7 26 212:188 95 4. Carolina 76 42 7 27 226:210 91 5. Columbus 76 42 4 30 232:218 88 6. Philadelphia 77 37 8 32 234:256 82 7. NY Rangers 76 29 13 34 211:256 71 8. New Jersey 77 29 9 39 211:260 67

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Winnipeg 76 45 4 27 256:223 94 2. x-Nashville 77 43 6 28 224:202 92 3. St. Louis 76 41 8 27 226:206 90 4. Dallas 77 40 6 31 195:189 86 5. Colorado 77 35 13 29 244:232 83 6. Minnesota 77 35 9 33 203:224 79 7. Chicago 76 33 10 33 248:272 76

Pacifická divize:

1. x-Calgary 77 47 7 23 269:215 101 2. x-San Jose 76 43 9 24 268:240 95 3. Vegas 77 42 6 29 238:213 90 4. Arizona 77 37 7 33 200:212 81 5. Edmonton 76 34 8 34 221:253 76 6. Vancouver 77 32 10 35 211:242 74 7. Anaheim 78 32 10 36 185:241 74 8. Los Angeles 76 28 8 40 185:243 64

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "p" znamená vítězství v základní části.

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 77 121 (38+83) 2. McDavid (Edmonton) 72 112 (39+73) 3. P. Kane (Chicago) 75 102 (41+61) 4. Draisaitl (Edmonton) 76 99 (46+53) 5. Marchand (Boston) 76 97 (34+63) 6. MacKinnon (Colorado) 77 94 (38+56) 7. Crosby (Pittsburgh) 74 94 (33+61) 8. Stamkos (Tampa Bay) 77 93 (41+52) 9. J. Gaudreau (Calgary) 77 93 (35+58) 10. Point (Tampa Bay) 75 90 (40+50) 22. Pastrňák (Boston) 61 77 (36+41) 48. Krejčí (Boston) 77 67 (19+48) 52. Hertl (San Jose) 71 65 (33+32) 58. Voráček (Philadelphia) 73 64 (20+44) 121. Vrána (Washington) 77 45 (22+23)

Střelci:

1. Ovečkin (Washington) 49 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 46, 3. Tavares (Toronto) 45, ...15. Pastrňák (Boston) 36, 23. Hertl (San Jose) 33, 81. Vrána (Washington) 22, 95. Voráček (Philadelphia) 20.