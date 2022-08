Pastrňák může šestým prvenstvím prodloužit rekordní kralování ve Zlaté hokejce

Praha - Útočník David Pastrňák může ve čtvrtek v 54. ročníku tradiční domácí ankety Zlatá hokejka získat šesté prvenství za sebou. Hvězda Bostonu vládne od roku 2017. Pastrňák je již nyní jediným hokejistou, jemuž se podařilo vyhrát pětkrát v řadě. Tentokrát má ale velmi silného konkurenta, jímž je další útočník z NHL Ondřej Palát. Slavnostní vyhlášení nejlepších českých hokejistů uplynulé sezony začne ve 21:20 v Praze.

Šestadvacetiletý Pastrňák měl na startu sezony NHL sice o něco pomalejší rozjezd, ale postupně se opět vyšplhal mezi nejlepší kanonýry ligy. Podruhé v kariéře nakonec pokořil hranici 40 branek. Základní část uzavřel se 77 body z 72 startů za 40 gólů a 37 nahrávek a byl tak druhým nejproduktivnějším hráčem Bruins. Ti vypadli hned v úvodu play off, Pastrňák však poté zářil na světovém šampionátu ve Finsku a výrazně pomohl českému týmu k bronzu a ukončení desetiletého období bez medaile z velké akce. V sedmi duelech stihl 10 bodů (7+3).

O pět let starší Palát nasbíral v základní části minulé sezony NHL v 77 zápasech 49 bodů za 18 zásahů a 31 asistencí. Dalších 21 bodů (11+10) pak ale přidal v 23 bitvách play off, které zakončil jako desátý nejproduktivnější hráč a měl výrazný podíl na dalším povedeném tažení Tampy Bay vyřazovacími boji. S Lightning byl jen dvě výhry od završení vítězného hattricku, nakonec se však radovalo Colorado.

Palátovi po sezoně vypršela smlouva a poprvé během působení v NHL změnil dres, když uzavřel pětiletý kontrakt s New Jersey na 30 milionů dolarů (zhruba 730 milionů korun). Za Lightning odehrál deset sezon.

O Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hráče uplynulé sezony se včetně Pastrňáka uchází šestice bronzových medailistů z mistrovství světa ve Finsku. Desítku postupujících do závěrečného třetího kola tvoří sedm hráčů z NHL, dva z extraligy a jeden ze švýcarské nejvyšší soutěže.

Pokud by slavil Pastrňák, šestým triumfem by se odpoutal od Dominika Haška. Před sebou už by tak měl jen Jaromíra Jágra s 12 prvenstvími.

Přehled kandidátů na Zlatou hokejku po 2. kole hlasování (abecedně):

Roman Červenka (Rapperswill-Jona Lakers/Švýc.), Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL), Filip Hronek (Detroit Red Wings/NHL), Filip Chlapík (Sparta Praha), David Krejčí (Olomouc), Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL), Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning/NHL), David Pastrňák (Boston Bruins/NHL), Karel Vejmelka (Arizona Coyotes/NHL), Jakub Voráček (Columbus Blue Jackets/NHL).