Pastrňák marně zaháněl chmury ze Stanley Cupu, Voráček si užíval rodiny

Exhibiční hokejové utkání All Stars ČR - Orli Znojmo, 25. července 2019 ve Znojmě. Zleva David Pastrňák a Jakub Voráček z All Stars. ČTK/Pavlíček Luboš

Znojmo - Velkou premiéru zažil při znojemské hokejové exhibici David Pastrňák. Poprvé a velmi pravděpodobně i naposledy nastoupil v jednom týmu s legendárním Jaromírem Jágrem. Nicméně ani pohodová atmosféra v týmu českých hvězd při čtvrteční exhibici proti domácím Orlům nepomohla zahnat z Pastrňákovy duše chmury, které vyvolalo prohrané sedmé finále Stanley Cupu Bostonu se St. Louis.

Od té doby už utekl více než měsíc, ale Pastrňák to stále těžce nese. "Ne, nepřebolelo to, stále to mám v sobě. Další otázka, prosím," odmítl dále diskutovat na stále žhavé téma.

Příjemnější pro něj byla premiéra s kladenskou legendou Jágrem, jenž je o 24 let starší. "Bohužel jsem dosud neměl příležitost s Jardou hrát. Takový je život, ale jsem rád, že alespoň tady jsem měl možnost ho vidět a zahrát si s ním v jednom týmu," řekl trojnásobný držitel Zlaté hokejky. "Pořád je při jeho hře na co koukat a něco se od něho přiučit. Je to hrající legenda," uvedl Pastrňák. "Moc jsem si to užil."

K Jágrovi vzhlíží s úctou, ale jeho Kladno při cestě zpět mezi českou elitu nesledoval. "Jakmile vypadl v první lize Havířov, přestala pro mě tato soutěž existovat," rozesmál novináře s odkazem na své rodiště.

Právě končící týden je pro Pastrňáka po dovolené prvním pracovním. "Čas běží rychle, je potřeba se dobře připravit na sezonu," připomíná, že prázdniny jsou skoro v polovině. Ve Znojmě nestál během tohoto týdne na ledě poprvé. "Nebylo to tak špatné, jako kdybych byl na ledě poprvé, bruslilo se mi dobře, naštěstí jsem to nezapomněl," řekl.

Zabrat mu dává jen aktuální horko. "Trénuju ráno od šesti a pak odpoledne, beru to zároveň jako kardio, takže se dobře zpotím a mám z toho dobrý pocit," upřesnil svůj tréninkový program, který je rozvržen do pracovních dnů. Víkendy si Pastrňák zatím dává volné.

V neděli odjíždí s trenérem i rodinou do Španělska, pak bude následovat další příprava doma a začátkem září se přesune do Ameriky, kde už bude na dveře pomalu klepat přípravný kemp.

K exhibicím patří i různé show. Ve Znojmě připravili pořadatelé o druhé přestávce kopání fotbalového míče na fotbalové branky. Na jedné straně stáli útočníci, mezi tyčemi gólmani, pochopitelně v plné hokejové výzbroji. "Bylo to docela dobré, chtěl bych to zkusit i v kopačkách," pochválil zpestření. "Musel jsem se soustředit, abych nehodil záda, určitě to někdy vyzkouším," zakončil.

Voráček jezdil v létě s kočárkem, ale už se balí do Ameriky

V klidu a letní pohodě přijel do Znojma na exhibici kapitán české hokejové reprezentace Jakub Voráček z Philadelphie. V létě si do sytosti užil rodiny i volna, kvůli akci ve Znojmě dokonce posunul o týden plánovaný přesun do Ameriky, kde se bude připravovat až do začátku NHL. Nejprve sám, od poloviny září v kempu s týmem, s nímž se poté představí 4. října v pražském utkání NHL proti Chicagu.

Na rozdíl od Pastrňáka, který stále těžce nese skutečnost, že Boston v sedmém finále doma promarnil možnost získat na úkor St. Louis Stanley Cup, Voráček už z hlavy vytěsnil "bramborovou" medaili ze světového šampionátu v Bratislavě.

Výrazně mu k tomu pomohla rodina. "Jezdil jsem s kočárkem, byla to pohoda," usmál se Voráček, jemuž se během MS narodil v květnu druhý syn Matěj. "Ale teď už pomalu začíná práce, musím se dobře připravit na sezonu," je mu jasné, že velká letní idylka je pomalu u konce.

Rád přijal pozvání do Znojma na exhibici. "Ze dvou důvodů: je to dobrá akce a pak tu potkáte partu kluků, můžete si s nimi popovídat, na což jindy není příliš času," řekl útočník Philadelphie.

Na Moravě je kladenský rodák nyní poměrně často. Před měsícem jeho nadace pořádala fotbalové utkání v Mikulově, ve Znojmě nyní na konto nadace připadlo 10.000 korun. "(Přítelkyně) Markéta je z Moravy, takže mám k tomuto regionu blízko. Rád se sem vracím a bude to tak i nadále," řekl.

V kabině Flyers teď velmi pravděpodobně bude jediným Čechem, protože brankář Michal Neuvirth i obránce Radko Gudas změnili v létě působiště. Voráček si z toho ale těžkou hlavu nedělá. "Čeká mě v kabině to stejné co posledních jedenáct let. Tréninky, příprava, zápasy. Věřím, že sezona bude úspěšnější než ta minulá," doufá, ale konkrétní být nechce. "Nemám žádné konkrétní vize. Prostě aby byla lepší."

Jeho hlava a myšlenky už jsou na tento režim připraveny. "Už pár týdnů. Většinou odlétám z Česka v polovině července, teď jsem si to prodloužil, i z důvodů účasti na této exhibici," řekl o akci, na kterou se těšil. "Po čtyřech letech jsem si zahrál s Jardou Jágrem v jednom dresu. Byl jsem na ledě poprvé od mistrovství světa, většinou brusle obouvám až v polovině srpna," popsal, jak velkou výjimku nyní udělal.

Jako kladenský patriot sledoval pouť Rytířů zpět do extraligy. "Je to pro město důležité, že bude mít tým v nejvyšší soutěži. Kluci po postupu šli a povedlo se jim to," gratuloval dodatečně. "Budu je samozřejmě sledovat, přehled o českém hokeji i fotbale v Americe mám," zakončil Voráček.