Pastrňák i Krejčí si připsali v NHL dva body, Vejmelka neodvrátil porážku

New York - David Pastrňák dal 25. gól v této sezoně NHL a navrch přidal asistenci, ale k vítězství hokejistům Bostonu nepomohl. Lídr soutěže podlehl Buffalu 3:4 v prodloužení. V zápase bodovali i další dva čeští útočníci. David Krejčí si připsal dvě asistence a Pavel Zacha jednu. Karel Vejmelka zastavil v NHL třicet střel Tampy Bay, ale neodvrátil porážku Arizony 3:5. David Kämpf pomohl asistencí k výhře Toronta 6:2 v Coloradu a Radek Faksa zaznamenal přihrávku u vítězství Dallasu 5:2 nad San Jose.

Kristian Reichel ozdobil první start sezony asistencí na vítězné brance Winnipegu, který zdolal Edmonton 2:1. Český útočník přihrál ve 47. minutě na modrou čáru Nealu Pionkovi, jehož střelu tečoval Kyle Connor a rozhodl tím o výhře. David Rittich kryl záda Connoru Hellebuyckovi, který chytil 31 z 32 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Základem úspěchu Jets bylo, že ubránili Connora McDavida, který nebodoval po 17 zápasech.

Kalendářní rok 2022 zakončil Alexandr Ovečkin hattrickem, kterým přispěl ke kanonádě Washingtonu 9:2 nad Montrealem. Ruský kanonýr má na kontě 806 tref a je šestým hráčem v historii NHL, který vstřelil v základní části třicetkrát alespoň tři góly v utkání. "Je to cenná lekce. Ukázali nám, jak se hraje zápas celých šedesát minut. My vydrželi asi pět, deset minut," řekl Cole Caufield, autor obou branek Montrealu.

Třemi góly se blýskl v sobotním programu NHL i Filip Forsberg. Útočník Nashville završil hattrick trefou pět sekund před koncem třetí třetiny a poslal tím zápas do prodloužení, ve kterém ale rozhodl Nicolas Hague o výhře Vegas 5:4.

Pastrňák po akci českého tria otevřel ve 14. minutě skóre. Vstřelil 57. gól v základní části NHL v roce 2022 a v této statistice patří s Austonem Matthewsem a Connorem McDavidem k nejlepším. Hostům se povedlo otočit na 2:1, ale pak předvedl stejný obrat Boston. V 53. minutě Krejčí s Pastrňákem vyslali do sóla Brada Marchanda, který opět získal Bruins těsný náskok.

Pastrňák díky asistenci zaznamenal jubilejní 50. bod v 36. utkání sezony a je teprve pátým hráčem klubové historie, který jej získal tak rychle. Zařadil se tím na úroveň Bobbyho Orra, Phila Esposita, Adama Oatese a Billa Cowleyho.

Pastrňák měl velkou šanci přidat další branku, ale gólman Ukko-Pekka Luukkonen zasáhl betonem. Hosté se v závěru normální hrací doby odhodlali ke hře bez brankáře a Pastrňák zamířil do prázdné klece, Rasmus Dahlin však puk zastavil. Hned nato se Buffalu povedlo vyrovnat zásluhou Dylana Cozense. Prodloužení ukončil v 64. minutě Alex Tuch, který byl v zápase u všech čtyř gólů (2+2).

"Je to frustrující," posteskl si Marchand. "Zápas jsme měli ve svých rukou a hráli jsme (za stavu 3:2) několik přesilových her (včetně 116 sekund dlouhé výhody pět na tři), ale promrhali jsme to. Chyběl nám zabijácký instinkt. Je to o nás. Musíme být v takových situacích lepší a směrem k play off potřebujeme tohle napravit," doplnil Marchand. Boston ale bodoval i v 21. domácím utkání sezony.

Arizona vedla rychle 2:0, ale v jedenácté minutě překonal Vejmelku střelou ze vzduchu Brayden Point. Tampa Bay otočila v polovině zápasu slepenými góly během 28 sekund na 3:2. Nahození Michajla Sergačeva prošlo do branky i díky teči bránícího hráče a Steven Stamkos využil přesilovou hru tvrdou ranou z levého kruhu. Coyotes vzápětí vyrovnali, ale ve druhé třetině se prosadil na druhé straně Alex Killorn z úniku a ve 45. minutě ještě nestačil Vejmelka na teč Brandona Hagela.

Kämpf si připsal asistenci u gólu na 2:0 za střelu, kterou dorazil Pierre Engvall. Český útočník tím vylepšil bilanci v této sezoně na čtrnáct bodů (4+10). Toronto náskok kontrolovalo a zvýšilo i díky dvěma brankám Michaela Buntinga na konečných 6:2. V sestavě poražených scházeli zranění Pavel Francouz a Martin Kaut.

Faksa asistoval ve 31. minutě u trefy na 3:2, která se stala vítěznou brankou. Český útočník předal puk v útočném pásmu Joe Pavelskému a jeho střílenou přihrávku usměrnil Fredrik Olofsson. Faksa, který vyšel v předchozích 12 zápasech naprázdno, si připsal sedmý bod v sezoně (3+4). V dresu San Jose zaznamenal Tomáš Hertl dva záporné body a Radim Šimek odstoupil z utkání po třech střídáních kvůli blíže neupřesněnému zranění.

Po sérii sedmi porážek uspěl Columbus, který zvítězil nad Chicagem 4:1. Dva góly dal Gustav Nyquist, v obou případech v oslabení. Petr Mrázek plnil na straně poražených roli náhradního brankáře. Stejnou pozici zastával i Daniel Vladař při výhře Calgary 3:2 nad Vancouverem.

Výsledky NHL:

Boston - Buffalo 3:4 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 - 0:1) Branky: 14. Pastrňák (Krejčí, Zacha), 46. Bergeron, 53. Marchand (Pastrňák, Krejčí) - 23. a 64. Tuch, 17. Thompson, 59. Cozens. Střely na branku: 40:25. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Tuch (Buffalo), 2. Marchand, 3. Bergeron (oba Boston). Columbus - Chicago 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Branky: 24. a 60. Nyquist, 19. Bemström, 40. Marčenko - 12. Athanasiou. Střely na branku: 38:27. Diváci: 18.280. Hvězdy zápasu: 1. Nyquist, 2. Korpisalo, 3. J. Gaudreau (všichni Columbus). Vegas - Nashville 5:4 v prodl. (1:2, 2:0, 1:2 - 1:0) Branky: 16. Kolesar, 22. Amadio, 29. R. Smith, 45. Stephenson, 63. Hague - 5., 52. a 60. F. Forsberg, 12. Lauzon. Střely na branku: 32:37. Diváci: 18.333. Hvězdy zápasu: 1. Hague, 2. Stephenson (oba Vegas), 3. F. Forsberg (Nashville). Los Angeles - Philadelphia 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) Branky: 10. Kempe, 14. Danault - 13. Laughton, 30. Tippett, 54. Cates, 60. Konecny. Střely na branku: 29:23. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Danault (Los Angeles), 2. Tippett, 3. Ristolainen (oba Philadelphia). Washington - Montreal 9:2 (2:0, 3:2, 4:0) Branky: 30., 42. a 57. Ovečkin, 1. Gustafsson, 5. Hathaway, 29. Dowd, 40. D. Strome, 46. Johansson, 56. Mantha - 25. a 33. Caufield. Střely na branku: 40:33. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Gustafsson, 3. Johansson (všichni Washington). Tampa Bay - Arizona 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) Branky: 11. Point, 31. Sergačev, 32. Stamkos, 39. Killorn, 45. Hagel - 7. Boyd, 7. Fischer, 33. Bjugstad. Střely na branku: 35:31. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval pět branek z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Kučerov, 3. Stamkos (všichni Tampa Bay). St. Louis - Minnesota 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Branky: 6. Rosen, 26. Bortuzzo - 22. a 26. Hartman, 14. Dumba, 41. Spurgeon, 56. Greenway. Střely na branku: 31:32. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. Spurgeon (oba Minnesota), 3. Kyrou (St. Louis). Colorado - Toronto 2:6 (1:2, 1:3, 0:1) Branky: 18. Compher, 30. D. Toews - 21. a 57. Bunting, 7. Marner, 10. Engvall (Kämpf), 35. Matthews, 36. Brodie. Střely na branku: 28:32. Diváci: 18.136. Hvězdy zápasu: 1. Matthews (Toronto), 2. Compher (Colorado), 3. Bunting (Toronto). Detroit - Ottawa 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) Branky: 29. P. Suter, 42. Raymond, 43. Söderblom, 44. Rasmussen - 11. Watson, 16. Giroux. Střely na branku: 25:23. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Seider, 2. Söderblom, 3. Rasmussen (všichni Detroit). Dallas - San Jose 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Branky: 11. Pavelski, 13. Robertson, 31. F. Olofsson (Faksa), 56. Hintz, 59. Lindell - 6. Barabanov, 30. Lindblom. Střely na branku: 31:31. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. F. Olofsson, 3. Robertson (všichni Dallas). Calgary - Vancouver 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) Branky: 22. E. Lindholm, 30. Coleman, 35. Weegar - 36. Dries, 45. E. Pettersson. Střely na branku: 30:24. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. Weegar (oba Calgary), 3. E. Pettersson (Vancouver). Edmonton - Winnipeg 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Branky: 45. Kostin - 16. Pionk, 47. Connor (Reichel). Střely na branku: 32:17. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Pionk (oba Winnipeg), 3. Kostin (Edmonton). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 36 28 4 4 138:82 60 2. Toronto 37 23 6 8 125:94 52 3. Tampa Bay 35 23 1 11 126:102 47 4. Detroit 35 16 7 12 110:117 39 5. Buffalo 34 18 2 14 137:115 38 6. Florida 37 16 4 17 121:126 36 7. Ottawa 36 16 3 17 109:115 35 8. Montreal 37 15 3 19 100:138 33 Metropolitní divize: 1. Carolina 36 24 6 6 113:90 54 2. New Jersey 36 23 2 11 120:92 48 3. Washington 39 21 5 13 127:108 47 4. NY Islanders 37 21 2 14 119:100 44 5. NY Rangers 37 19 6 12 117:102 44 6. Pittsburgh 36 19 6 11 121:109 44 7. Philadelphia 37 13 7 17 98:124 33 8. Columbus 35 11 2 22 94:138 24 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 38 23 6 9 137:104 52 2. Winnipeg 37 23 1 13 118:95 47 3. Minnesota 36 21 2 13 116:102 44 4. Colorado 35 19 3 13 105:101 41 5. St. Louis 37 17 3 17 114:135 37 6. Nashville 35 15 6 14 94:107 36 7. Arizona 35 13 5 17 102:128 31 8. Chicago 35 8 4 23 77:132 20 Pacifická divize: 1. Vegas 39 25 2 12 131:111 52 2. Los Angeles 40 21 6 13 132:138 48 3. Calgary 38 18 7 13 117:115 43 4. Edmonton 38 20 2 16 136:127 42 5. Seattle 34 18 4 12 117:114 40 6. Vancouver 36 16 3 17 124:138 35 7. San Jose 38 11 7 20 115:144 29 8. Anaheim 37 10 4 23 87:154 24