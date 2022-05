Pastrňák i Kämpf dali v play off NHL vítězné branky, skóroval i Palát

Hokejista David Pastrňák z domácího Bostonu se raduje se spoluhráčem Bradem Marchandem ze svého gólu ve třetím utkání 1. kola play off s Carolinou 7. května 2022.

Hokejista David Pastrňák z domácího Bostonu se raduje se spoluhráčem Bradem Marchandem ze svého gólu ve třetím utkání 1. kola play off s Carolinou 7. května 2022. ČTK/AP/Michael Dwyer

New York - Hokejový útočník David Pastrňák přispěl v úvodním kole play off NHL rozdílovým gólem a přihrávkou k výhře Bostonu 4:2 nad Carolinou a snížení stavu série na 1:2. Stejným poměrem prohrává na zápasy i Tampa Bay, která podlehla doma Torontu 2:5. Ondřej Palát stál u obou branek obhájce Stanleyova poháru, připsal si gól a asistenci a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. Na opačné straně vstřelil vítěznou trefu David Kämpf.

Boston po dvou prohrách se skóre 3:10 učinil změnu v brankovišti a poprvé ve své kariéře nastoupil v play off Jeremy Swayman. Čisté konto udržel jen do desáté minuty, v níž ho z dorážky překonal Vincent Trocheck a otevřel gólový účet.

Boston otočil v dalším průběhu na 4:1. Ještě v úvodní třetině vyrovnal Charlie Coyle z přečíslení v oslabení a ve 26. minutě přidal z blízka Brad Marchand druhý gól. Pastrňák se prosadil v čase 34:53 v přesilové hře střelou z levého kruhu přes obránce a zaznamenal první bod v sérii.

Následně se šest minut nehrálo, protože fanoušci Bruins při oslavě branky českého hráče bouchali za trestnou lavicí do plexiskla, které se uvolnilo a spadlo na hlavu jednoho z časoměřičů. Hrací plochu opustil na nosítkách a byl převezen do nemocnice na další vyšetření. Podle prvotních zpráv by měl být v pořádku.

Pastrňák si připsal druhý bod opět v početní výhodě, když po jeho chytré přihrávce zakončoval Taylor Hall do prázdné branky. Carolina ještě zdramatizovala zápas v 52. minutě nahozením Jaccoba Slavina, ale na víc se nezmohla.

Toronto dobře začalo. Morgan Rielly a Colin Blackwell vstřelili v úvodních deseti minutách první dva góly zápasu a na začátku druhé třetiny zvýšil Kämpf na 3:0. Český útočník získal ve středním pásmu puk a individuální průnik zakončil přesnou ranou z mezikruží. Tampa Bay snížila trefou Rosse Coltona a Paláta, který dal ve 46. minutě z levého kruhu kontaktní gól. Hosté si ale nenechali vzít výhru, kterou zpečetil Ilja Michejev dvěma trefami do prázdné branky.

1. kolo play off NHL: Východní konference - 3. zápasy: Boston - Carolina 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Branky: 18. Coyle, 26. Marchand, 35. Pastrňák, 45. Hall (Pastrňák) - 10. Trocheck, 52. Slavin. Střely na branku: 28:27. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Coyle, 3. Forbort (všichni Boston). Stav série: 1:2. Tampa Bay - Toronto 2:5 (0:2, 1:1, 1:2) Branky: 32. Colton (Palát), 46. Palát - 59. a 60. Michejev, 5. Rielly, 10. Blackwell, 26. Kämpf. Střely na branku: 34:36. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Campbell (Toronto), 2. Palát (Tampa Bay), 3. Marner (Toronto). Stav série: 1:2. Západní konference - 3. zápasy: St. Louis - Minnesota 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Branky: 43. R. O'Reilly - 1. Greenway, 3. Kaprizov, 28. Zuccarello, 41. Eriksson Ek, 53. Brodin. Střely na branku: 30:33. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov, 2. M.-A. Fleury, 3. Eriksson Ek (všichni Minnesota). Stav série: 1:2. Los Angeles - Edmonton 2:8 (0:2, 2:3, 0:3) Branky: 31. Kopitar, 38. Danault - 27., 30. a 60. E. Kane, 7. a 28. Hyman, 55. a 56. Nugent-Hopkins, 4. Draisaitl. Střely na branku: 46:37. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane, 2. Hyman, 3. McDavid (všichni Edmonton). Stav série: 1:2.