Pastrňák hattrickem pomohl k výhře nad Islanders, Krejčí třikrát asistoval

David Pastrňák z Bostonu oslavuje svůj gól proti New Yorku Islanders v utkání play off NHL, které se hrálo 29. května 2021. ČTK/AP/Elise Amendola

New York - Útočník David Pastrňák rozhodl hattrickem úvodní zápas druhého kola play off NHL, v němž hokejisté Bostonu zvítězili nad New York Islanders 5:2. Povedený český večer podtrhl třemi asistencemi David Krejčí. V poslední nedohrané sérii prvního kola Montreal porazil Toronto 3:2 v prodloužení vyrovnal na 3:3 na zápasy.

Pastrňák zaznamenal druhý hattrick v bojích o Stanleyův pohár v kariéře. Tři góly v jednom zápase vyřazovací části vstřelil poprvé v roce 2018, kdy ve druhém utkání série prvního kola pomohl Bostonu k výhře 7:3 nad Torontem.

V prvním čtvrtfinálovém zápase proti Islanders český reprezentant rozložil své branky do všech tří třetin. Poprvé se prosadil 24 sekund před koncem první části, kdy v přesilové hře dorazil za Ilju Sorokina střelu Davida Krejčího a vyrovnal na 1:1. Druhou branku vstřelil ve 32. minutě po podobné situaci. V levém kruhu si našel vyražený kotouč a ranou z první posunul Boston poprvé v zápase do vedení.

Hattrick Pastrňák uzavřel po individuální akci v čase 55:50. Pětadvacetiletý útočník se zmocnil puku ve středním pásmu, kličkou se zbavil Joshe Baileyho a v situaci dva na dva prostřelil Sorokina i díky výbornému pohybu Taylora Halla, který na sebe navázal oba beky.

“Jsem rád, že se dostal do takové formy. V úvodu série proti Washingtonu se nemohl střelecky prosadit, ale ve čtvrtém zápase to prolomil a nyní týmu hodně pomáhá. Celá první formace hraje v posledních zápasech výborně,” chválil Pastrňáka, Brada Marchanda a Patrice Bergerona trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Havířovský rodák je s pěti góly druhým nejlepším střelcem vyřazovacích bojů, na vedoucího Nathana MacKinnona z Colorada ztrácí jednu branku. V tabulce produktivity je Pastrňák s devíti body ze šesti zápasů na čtvrtém místě. S jedenácti zápisy (3+8) vede bodování Nikita Kučerov z Tampy Bay.

Vyprodaná bostonská hala TD Garden, v níž se sešlo nejpočetnější obecenstvo této sezony (17.400 diváků), viděla úchvatný český večer. K Pastrňákovu střeleckému představení se připojil také Krejčí, který kromě úvodní branky svého českého parťáka připravil vítěznou trefu pro obránce Charlieho McAvoye a Hallův závěrečný gól do prázdné branky. Zkušený český centr byl za svůj výkon vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

“Je úžasné, že se fanoušci mohli vrátit v takovém počtu, s plnými tribunami je to úplně jiný sport. Dnes byli naším sedmým hráčem,” pochvaloval si Pastrňák vysokou návštěvu v bostonské aréně.

V omezeném počtu se vrátili fanoušci na tribuny také v Montrealu, do ochozů Bell Centre jich mohlo zavítat 2500. V souboji domácích Canadiens s Torontem se na první branku čekalo až do 46. minuty, kdy zlomil nerozhodný stav Corey Perry. Do dvougólového trháku poslal Montreal o minutu později Tyler Toffoli, Toronto ale dokázalo odpovědět. Na 1:2 snížil Jason Spezza a v 57. minutě poslal zápas do prodloužení T. J. Brodie.

Nastavení rozhodl v čase 75:15 dvacetiletý finský centr Jesperi Kotkaniemi. Montreal zvládl druhé prodloužení za sebou a vynutil si rozhodující sedmý zápas. “Rozhodnout prodloužení je krásný pocit. Jsem moc rád, že u toho mohli být alespoň nějací fanoušci,” pochvaloval si Kotkaniemi.

Sobotní výsledky play off NHL:

1. kolo Severní divize - 6. zápas: Montreal - Toronto 3:2 v prodl. (0:0, 0:0, 2:2 - 1:0) Branky: 46. Perry, 47. Toffoli, 76. Kotkaniemi – 52. Spezza, 57. Brodie. Střely na branku: 31:43. Bez diváků: Hvězdy zápasu: 1. Price (Montreal), 2. J. Campbell (Toronto), 3. Kotkaniemi (Montreal). Stav série: 3:3. 2. kolo Východní divize - 1. zápas: Boston - New York Islanders 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Branky: 20., 32. a 56. Pastrňák (na první Krejčí), 47. McAvoy (Krejčí), 59. Hall (Krejčí) – 12. Beauvillier, 33. Pelech. Střely na branku: 40:22. Diváci: 17.400. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Krejčí, 3. Bergeron (všichni Boston). Kanadské bodování play off NHL: 1. Kučerov (Tampa Bay) 6 11 (3+8) 2. Huberdeau (Florida) 6 10 (2+8) 3. MacKinnon (Colorado) 4 9 (6+3) 4. Pastrňák (Boston) 6 9 (5+4) 5. Killorn (Tampa Bay) 6 8 (4+4) 6. Beauvillier (NY Islanders) 7 8 (4+4) 7. Stamkos (Tampa Bay) 6 8 (3+5) 8. Landeskog (Colorado) 4 8 (2+6) 9. Hedman (Tampa Bay) 6 8 (0+8) 10. Aho (Carolina) 6 7 (5+2) 30. Nečas (Carolina) 6 5 (2+3) 37. Krejčí (Boston) 6 5 (0+5) 73. Palát (Tampa Bay) 6 3 (2+1) 134. Gudas (Florida) 6 2 (1+1)