Pastrňák gólem pomohl Bostonu k výhře, Francouz vychytal nulu

New York - Hokejový útočník David Pastrňák svým 33. gólem v sezoně pomohl Bostonu k výhře 4:3 nad Torontem a potvrdil svou pozici druhého nejlepšího střelce NHL. Nahrávkou k výhře Bruins přispěl také Tomáš Nosek. Dva Češi bodovali i v dresu Detroitu. Red Wings však i přes asistence Dominika Kubalíka a Filipa Hronka prohráli s Columbusem 3:4. Brankář Pavel Francouz při výhře Colorada 7:0 nad Ottawou zlikvidoval všech 29 střel Senators a vychytal první nulu v ročníku. Útočník Pavel Zacha podepsal s Bostonem novou čtyřletou smlouvu.

Fotogalerie

Boston v souboji týmů z Original Six porazil Toronto 4:3 a pojistil si pozici v čele NHL. Bruins na domácím ledě dotahovali, v pětiminutovce od 26. do 31. minuty ale otočili na 3:2 a zápas dovedli do vítězného konce.

Vyrovnávací branku na 2:2 vstřelil Pastrňák, jenž po levém křídle pláchl obraně Maple Leafs a střelou mezi betony brankáře Matta Murayho zaznamenal 59. bod v sezoně. O pět minut později se do statistik zapsal i Nosek. Pardubický odchovanec byl na začátku akce, kterou zakončil A. J. Green a bodoval po devíti zápasech. Vítěznou trefu Bostonu vstřelil minutu a 16 sekund před koncem zápasu Matt Grzelcyk.

Francouz v souboji s Ottawou vychytal čtvrté čisté konto v NHL a za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou utkání. Český brankář nastoupil podruhé za sebou a v 11. startu v sezoně dovedl Avalanche k páté výhře.

Detroitu zápas s Columbusem nevyšel. Red Wings po dvou třetinách souboje s nejhorším týmem Východní konference prohrávali 0:4 a ani vzepětí v třetí části jim k výhře nepomohlo.

Asistenci u první branky Red Wings zaznamenal Kubalík, který bodoval potřetí za sebou a s 31 body je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Kontaktní gól na 3:4 připravil Hronek, po jehož nahrávce vystřelil Rad Wings naději na zvrat Lucas Raymond. Vyrovnání se už domácí nedočkali a prohráli po dvou vítězných duelech.

NHL:

Dallas - Calgary 5:6 (1:2, 1:4, 3:0)

Branky: 48. a 53. Pavelski, 16. Jamie Benn, 40. Seguin, 56. C. Miller - 1. Mangiapane, 9. Lewis, 31. E. Lindholm, 34. Kadri, 37. R. Andersson, 38. C. Tanev. Střely na branku: 34:36. Daniel Vladař za Calgary odchytal celý zápas, inkasoval pět branek z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 85,3 procenta. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Calgary), 2. Pavelski (Dallas), 3. Tanev (Calgary).

Boston - Toronto 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky: 16. Bergeron, 26. Pastrňák, 31. Greer (Nosek), 59. Grzelcyk - 5. Bunting, 23. Engvall, 44. Matthews. Střely na branku: 34:21. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Grzelcyk, 2. Bergeron (oba Boston), 3. Bunting (Toronto).

Detroit - Columbus 3:4 (0:3, 0:1, 3:0)

Branky: 46. Määttä (Kubalík), 48. Walman, 56. Raymond (Hronek) - 13., 16. a 22. Laine, 14. Gavrikov. Střely na branku: 28:25. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. J. Gaudreau (oba Columbus), 3. Raymond (Detroit).

Florida - Vancouver 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Branky: 9. Lomberg, 22. E. Staal, 24. Ekblad, 30. Barkov - 2. Studnicka, 21. T. Myers, 51. E. Pettersson. Střely na branku: 35:38. Diváci: 17.584. Hvězdy zápasu: 1. Ekblad (Florida), 2. E. Pettersson (Vancouver), 3. E. Staal (Florida).

NY Islanders - Montreal 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky: 3. Cizikas, 7. Beauvillier - 50. Suzuki. Střely na branku: 38:23. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Beauvillier, 2. Cizikas (oba NY Islanders), 3. Suzuki (Montreal).

Washington - Philadelphia 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky: 18. Ovečkin - 14. Laughton, 25. J. van Riemsdyk, 26. Allison. Střely na branku: 40:25. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Laughton (oba Philadelphia), 3. Ovečkin (Washington).

Colorado - Ottawa 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Branky: 6. a 36. Rantanen, 8. a 59. Newhook, 30. a 49. Lehkonen, 56. B. Hunt. Střely na branku: 33:29. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, z 29 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 18.124. Hvězdy zápasu: 1. Francouz, 2. Rantanen, 3. Lehkonen (všichni Colorado).

Chicago - Seattle 5:8 (1:6, 1:0, 3:2)

Branky: 5. J. Toews, 31. I. Phillips, 41. Domi, 57. Raddysh, 60. P. Kane - 11., 14. a 42. McCann, 3. Sprong, 10. Beniers, 13. Burakovsky, 13. Tolvanen, 43. Bjorkstrand. Střely na branku: 27:30. Petr Mrázek za Chicago odchytal 12 minut a 8 sekund, z pěti střel inkasoval 4 branky a úspěšnost zákroků měl 20 procent. Diváci: 20.075. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Beniers, 3. Wennberg (všichni Seattle).

St. Louis - Tampa Bay 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Branky: 3. T. Pitlick, 34. Bučněvič - 13. a 17. Point, 33. Perbix, 39. Killorn. Střely na branku: 25:30. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Perbix, 3. Stamkos (všichni Tampa Bay).

Nashville - Buffalo 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Branky: 16. Josi, 36. Lauzon, 36. R. Johansen - 12. J. Skinner, 23. Cozens, 29. V. Olofsson, 47. Okposo, 57. Quinn. Střely na branku: 39:33. Diváci: 17.761. Hvězdy zápasu: 1. Okposo (Buffalo), 2. R. Johansen (Nashville), 3. J. Skinner (Buffalo).

Minnesota - Arizona 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky: 30. Zuccarello, 31. F. Gaudreau - 46. Crouse. Střely na branku: 27:28. Diváci: 19.299. Hvězdy zápasu: 1. Fleury, 2. Spurgeon, 3. F. Gaudreau (všichni Minnesota).

Carolina - Pittsburgh 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 18. Skjei, 30. Chatfield - 48. Rakell. Střely na branku: 36:32. Diváci: 18.769. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Skjei, 3. Chatfield (všichni Carolina).

Los Angeles - New Jersey 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Branky: 7. Fiala, 27. Kopitar - 13. Tatar, 23. Haula, 28. Ochoťuk (Palát), 31. Graves, 59. Bratt. Střely na branku: 36:28. Diváci: 18.239. Hvězdy zápasu: 1. Hughes (New Jersey), 2. Doughty (Los Angeles), 3. Severson (New Jersey).

Vegas - Edmonton 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Branky: 19. Kolesar, 34. Cotter, 40. W. Karlsson - 2. a 28. Draisaitl, 1. Janmark, 34. Kostin. Střely na branku: 30:37. Diváci: 18.143. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. W. Karlsson, 3. Cotter (oba Vegas).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 42 33 4 5 160:94 70 2. Toronto 44 26 7 11 147:117 59 3. Tampa Bay 41 27 1 13 148:121 55 4. Buffalo 41 21 2 18 159:142 44 5. Florida 44 20 4 20 144:152 44 6. Detroit 41 18 7 16 128:139 43 7. Ottawa 42 19 3 20 125:137 41 8. Montreal 43 17 3 23 114:161 37

Metropolitní divize:

1. Carolina 43 27 7 9 138:116 61 2. New Jersey 43 28 3 12 152:113 59 3. NY Rangers 43 24 7 12 140:117 55 4. Washington 45 23 6 16 144:126 52 5. NY Islanders 44 23 3 18 133:120 49 6. Pittsburgh 42 21 6 15 135:127 48 7. Philadelphia 43 18 7 18 122:137 43 8. Columbus 42 13 2 27 109:167 28

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 43 28 1 14 145:113 57 2. Dallas 44 25 7 12 152:119 57 3. Minnesota 42 24 4 14 134:118 52 4. Colorado 41 21 3 17 125:118 45 5. St. Louis 44 21 3 20 139:159 45 6. Nashville 42 19 6 17 118:126 44 7. Arizona 42 13 5 24 114:156 31 8. Chicago 41 11 4 26 94:154 26

Pacifická divize:

1. Vegas 44 28 2 14 147:126 58 2. Seattle 42 26 4 12 158:130 56 3. Los Angeles 46 25 6 15 154:157 56 4. Calgary 44 21 9 14 139:133 51 5. Edmonton 45 24 3 18 164:149 51 6. Vancouver 42 17 3 22 145:167 37 7. San Jose 44 13 8 23 134:168 34 8. Anaheim 43 12 4 27 100:181 28

Útočník Zacha se upsal Bostonu až do konce sezony 2026/27

Hokejový útočník Pavel Zacha podepsal v zámořské NHL novou čtyřletou smlouvu s Bostonem. Vydělá si díky ní celkem 19 milionů dolarů (přes 420 milionů korun), v průměru 4,75 milionu ročně, a nestane se v létě nechráněným volným hráčem. Kontrakt začne platit od nové sezony. V té probíhající, kterou podepsal loni v srpnu, má pětadvacetiletý brněnský rodák plat 3,5 milionu dolarů.

Zacha prožívá po příchodu z New Jersey, které si ho vybralo z šesté pozice při draftu 2015, velmi dobrou sezonu. A lze očekávat, že v dresu jasně nejlepšího týmu dosavadního průběhu ročníku bude útočit na osobní bodové maximum. Nastoupil do všech 42 utkání, která Bruins odehráli, a připsal si 25 bodů za pět gólů a 20 asistencí. Vedle toho má na kontě deset plusových bodů v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách.

Celkem má Zacha na kontě v základní části NHL 428 startů a 204 bodů díky 74 gólům a 130 přihrávkám. V play off přidal pět utkání, v nichž nebodoval. Bodově nejlepší byla pro něho předchozí sezona 2021/22, v níž ještě v barvách Devils zaznamenal v 70 zápasech 36 bodů za 15 přesných zásahů a 21 nahrávek. Bruins ho získali před polovinou července při výměně za jiného útočníka Erika Haulu.