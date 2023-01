Pastrňák gólem pomohl Bostonu k výhře, Francouz vychytal nulu

New York - Útočník David Pastrňák 33. gólem v sezoně pomohl hokejistům Bostonu k výhře 4:3 nad Torontem a upevnil si pozici druhého nejlepšího střelce NHL. Nahrávkou k vítězství Bruins přispěl také Tomáš Nosek. Dva Češi bodovali i v dresu Detroitu, Red Wings ale i přes asistence Dominika Kubalíka a Filipa Hronka prohráli s Columbusem 3:4. Ondřej Palát přispěl přihrávkou k výhře New Jersey na ledě Los Angeles 5:2. Útočník Pavel Zacha podepsal s Bostonem novou čtyřletou smlouvu.

Brankář Pavel Francouz při vítězství Colorada 7:0 nad Ottawou zlikvidoval všech 29 střel, vychytal první nulu v ročníku a byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu. Naopak Petr Mrázek v brance Chicaga vydržel jen 12 minut duelu proti Seattlu a po čtyřech inkasovaných gólech střídal.

Boston si pojistil postavení v čele NHL. Bruins na domácím ledě dvakrát dotáhli ztrátu a v pětiminutovce od 26. do 31. minuty otočili s přispěním českých hráčů skóre na 3:2. Nejprve Pastrňák po levém křídle pláchl obraně Maple Leafs, střelou mezi betony brankáře Matta Murrayho vyrovnal a zaznamenal 59. bod v sezoně. Nosek byl krátce poté na začátku akce, kterou zakončil A. J. Greer.

Bruins vedení v úvodu třetí části ztratili, ale vítěznou trefu zaznamenal minutu a 16 sekund před koncem zápasu Matt Grzelcyk. "Chtěli jsme se vyhnout druhé prohře za sebou a to se nám povedlo. Myslím, že dneska můžeme být spokojení," řekl Grzelcyk.

Francouz v souboji s Ottawou vychytal čtvrté čisté konto v NHL. Český brankář nastoupil podruhé za sebou a v jedenáctém startu v sezoně dovedl Avalanche k páté výhře.

"Hráli jsme brzy odpoledne, což mi obvykle moc nevyhovuje, protože nemám čas na svou rutinu. I dneska jsem se ze začátku cítil trochu ospalý, ale s každým zákrokem jsem se dostával do zápasu a nakonec se mi chytalo moc dobře," řekl Francouz.

V ofenzivě Colorado táhli autoři dvou gólů Mikko Rantanen, Artturi Lehkonen a Alex Newhook, poslední dva přidali i asistenci. Rantanen si vylepšil sezonní bilanci na 29 gólů, z toho 24 vstřelil při hře pět na pět, což z něj dělá nejlepšího střelce ligy při hře v plném počtu hráčů.

Detroitu zápas s Columbusem nevyšel. Red Wings po dvou třetinách souboje s nejhorším týmem Východní konference prohrávali 0:4 a ani vzepětí v třetí části jim k výhře nepomohlo.

Hattrickem Detroit sestřelil finský útočník Patrik Laine. "Musím před Lainem smeknout, všechny tři góly zakončil výborně. Patří mezi nejlepší střelce na světě, my jsme mu to ale velmi ulehčili. Dali jsme mu příliš času i prostoru a on nás potrestal," litoval trenér Detroitu Derek Lalonde.

Asistenci u první branky Red Wings zaznamenal Kubalík, který bodoval potřetí za sebou a s 31 body je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Kontaktní gól na 3:4 připravil Hronek, po jehož nahrávce dal týmu naději na zvrat Lucas Raymond. Vyrovnání se už ale domácí nedočkali a prohráli po dvou vítězných utkáních.

Mrázek prožil nepovedený zápas. V domácím duelu se Seattlem ostravský rodák během prvních dvanácti minut inkasoval čtyři branky z pěti střel a za stavu 1:4 přenechal místo Alexi Stalockovi. Ani tomu vstup do utkání nevyšel a za 63 sekund obdržel dva góly, které Kraken poslaly do vedení 6:1.

Seattle v Chicagu vyhrál 8:5 a v Západní konferenci se posunul na čtvrté místo. Celek ze severozápadu USA za osmou výhrou v řadě dotáhl střelec tří gólů Jared McCann. "Je to krásný pocit. Jsem rád, že jsem dokázal v zápase NHL dát hattrick, ale cením si hlavně týmového výkonu. Mimo svůj stadion jsme vyhráli posedmé za sebou, což je oproti minulému ročníku výrazná změna," konstatoval McCann.

Calgary s Danielem Vladařem v brance vyhrálo v Dallasu 6:5. Český gólman se na úspěchu podílel 29 zákroky a ve svém čtrnáctém startu dovedl Flames k osmé výhře.

Palát bodoval poprvé po návratu po zranění. Rodák z Frýdku-Místku ve druhé třetině asistoval u vítězné branky Nikity Okhotiuka. New Jersey se díky čtvrté výhře za sebou posunulo v tabulce Východní konference na třetí příčku.

NHL:

Dallas - Calgary 5:6 (1:2, 1:4, 3:0)

Branky: 48. a 53. Pavelski, 16. Jamie Benn, 40. Seguin, 56. C. Miller - 1. Mangiapane, 9. Lewis, 31. E. Lindholm, 34. Kadri, 37. R. Andersson, 38. C. Tanev. Střely na branku: 34:36. Daniel Vladař za Calgary odchytal celý zápas, inkasoval pět branek z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 85,3 procenta. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Kadri (Calgary), 2. Pavelski (Dallas), 3. Tanev (Calgary).

Boston - Toronto 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky: 16. Bergeron, 26. Pastrňák, 31. Greer (Nosek), 59. Grzelcyk - 5. Bunting, 23. Engvall, 44. Matthews. Střely na branku: 34:21. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Grzelcyk, 2. Bergeron (oba Boston), 3. Bunting (Toronto).

Detroit - Columbus 3:4 (0:3, 0:1, 3:0)

Branky: 46. Määttä (Kubalík), 48. Walman, 56. Raymond (Hronek) - 13., 16. a 22. Laine, 14. Gavrikov. Střely na branku: 28:25. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. J. Gaudreau (oba Columbus), 3. Raymond (Detroit).

Florida - Vancouver 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Branky: 9. Lomberg, 22. E. Staal, 24. Ekblad, 30. Barkov - 2. Studnicka, 21. T. Myers, 51. E. Pettersson. Střely na branku: 35:38. Diváci: 17.584. Hvězdy zápasu: 1. Ekblad (Florida), 2. E. Pettersson (Vancouver), 3. E. Staal (Florida).

NY Islanders - Montreal 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky: 3. Cizikas, 7. Beauvillier - 50. Suzuki. Střely na branku: 38:23. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Beauvillier, 2. Cizikas (oba NY Islanders), 3. Suzuki (Montreal).

Washington - Philadelphia 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky: 18. Ovečkin - 14. Laughton, 25. J. van Riemsdyk, 26. Allison. Střely na branku: 40:25. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Laughton (oba Philadelphia), 3. Ovečkin (Washington).

Colorado - Ottawa 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Branky: 6. a 36. Rantanen, 8. a 59. Newhook, 30. a 49. Lehkonen, 56. B. Hunt. Střely na branku: 33:29. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, z 29 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 18.124. Hvězdy zápasu: 1. Francouz, 2. Rantanen, 3. Lehkonen (všichni Colorado).

Chicago - Seattle 5:8 (1:6, 1:0, 3:2)

Branky: 5. J. Toews, 31. I. Phillips, 41. Domi, 57. Raddysh, 60. P. Kane - 11., 14. a 42. McCann, 3. Sprong, 10. Beniers, 13. Burakovsky, 13. Tolvanen, 43. Bjorkstrand. Střely na branku: 27:30. Petr Mrázek za Chicago odchytal 12 minut a 8 sekund, z pěti střel inkasoval 4 branky a úspěšnost zákroků měl 20 procent. Diváci: 20.075. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Beniers, 3. Wennberg (všichni Seattle).

St. Louis - Tampa Bay 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)

Branky: 3. T. Pitlick, 34. Bučněvič - 13. a 17. Point, 33. Perbix, 39. Killorn. Střely na branku: 25:30. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Perbix, 3. Stamkos (všichni Tampa Bay).

Nashville - Buffalo 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Branky: 16. Josi, 36. Lauzon, 36. R. Johansen - 12. J. Skinner, 23. Cozens, 29. V. Olofsson, 47. Okposo, 57. Quinn. Střely na branku: 39:33. Diváci: 17.761. Hvězdy zápasu: 1. Okposo (Buffalo), 2. R. Johansen (Nashville), 3. J. Skinner (Buffalo).

Minnesota - Arizona 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky: 30. Zuccarello, 31. F. Gaudreau - 46. Crouse. Střely na branku: 27:28. Diváci: 19.299. Hvězdy zápasu: 1. Fleury, 2. Spurgeon, 3. F. Gaudreau (všichni Minnesota).

Carolina - Pittsburgh 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 18. Skjei, 30. Chatfield - 48. Rakell. Střely na branku: 36:32. Diváci: 18.769. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Skjei, 3. Chatfield (všichni Carolina).

Los Angeles - New Jersey 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Branky: 7. Fiala, 27. Kopitar - 13. Tatar, 23. Haula, 28. Ochoťuk (Palát), 31. Graves, 59. Bratt. Střely na branku: 36:28. Diváci: 18.239. Hvězdy zápasu: 1. Hughes (New Jersey), 2. Doughty (Los Angeles), 3. Severson (New Jersey).

Vegas - Edmonton 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Branky: 19. Kolesar, 34. Cotter, 40. W. Karlsson - 2. a 28. Draisaitl, 1. Janmark, 34. Kostin. Střely na branku: 30:37. Diváci: 18.143. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. W. Karlsson, 3. Cotter (oba Vegas).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 42 33 4 5 160:94 70 2. Toronto 44 26 7 11 147:117 59 3. Tampa Bay 41 27 1 13 148:121 55 4. Buffalo 41 21 2 18 159:142 44 5. Florida 44 20 4 20 144:152 44 6. Detroit 41 18 7 16 128:139 43 7. Ottawa 42 19 3 20 125:137 41 8. Montreal 43 17 3 23 114:161 37

Metropolitní divize:

1. Carolina 43 27 7 9 138:116 61 2. New Jersey 43 28 3 12 152:113 59 3. NY Rangers 43 24 7 12 140:117 55 4. Washington 45 23 6 16 144:126 52 5. NY Islanders 44 23 3 18 133:120 49 6. Pittsburgh 42 21 6 15 135:127 48 7. Philadelphia 43 18 7 18 122:137 43 8. Columbus 42 13 2 27 109:167 28

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 43 28 1 14 145:113 57 2. Dallas 44 25 7 12 152:119 57 3. Minnesota 42 24 4 14 134:118 52 4. Colorado 41 21 3 17 125:118 45 5. St. Louis 44 21 3 20 139:159 45 6. Nashville 42 19 6 17 118:126 44 7. Arizona 42 13 5 24 114:156 31 8. Chicago 41 11 4 26 94:154 26

Pacifická divize:

1. Vegas 44 28 2 14 147:126 58 2. Seattle 42 26 4 12 158:130 56 3. Los Angeles 46 25 6 15 154:157 56 4. Calgary 44 21 9 14 139:133 51 5. Edmonton 45 24 3 18 164:149 51 6. Vancouver 42 17 3 22 145:167 37 7. San Jose 44 13 8 23 134:168 34 8. Anaheim 43 12 4 27 100:181 28

Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 45 83 (37+46) 2. Draisaitl (Edmonton) 43 68 (26+42) 3. Kučerov (Tampa Bay) 41 62 (17+45) 4. J. Robertson (Dallas) 44 60 (29+31) 5. Pastrňák (Boston) 42 59 (33+26) 6. T. Thompson (Buffalo) 41 58 (31+27) 7. E. Karlsson (San Jose) 44 56 (13+43) 8. J. Hughes (New Jersey) 43 54 (28+26) 9. Rantanen (Colorado) 41 53 (29+24) 10. M. Tkachuk (Florida) 41 53 (22+31) 52. Nečas (Carolina) 43 39 (17+22) 55. Hertl (San Jose) 42 39 (14+25) 103. D. Kubalík (Detroit) 41 31 (13+18) 105. Krejčí (Boston) 37 31 (11+20) 120. Hronek (Detroit) 41 30 (7+23) 162. Zacha (Boston) 42 25 (5+20) 184. Chytil (NY Rangers) 35 22 (12+10) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 37 branek, 2. Pastrňák (Boston) 33, 3. T. Thompson (Buffalo) 31, 4. Horvat (Vancouver), Ovečkin (Washington) oba 30, 6. Rantanen (Colorado), J. Robertson (Dallas) oba 29, 8. J. Hughes (New Jersey) 28, 9. Draisaitl (Edmonton), Scheifele (Winnipeg) oba 26, ...43. Nečas (Carolina) 17, 72. Hertl (San Jose) 14, 84. D. Kubalík (Detroit) 13.

Útočník Zacha se upsal Bostonu až do konce sezony 2026/27

Hokejový útočník Pavel Zacha podepsal v zámořské NHL novou čtyřletou smlouvu s Bostonem. Vydělá si díky ní celkem 19 milionů dolarů (přes 420 milionů korun), v průměru 4,75 milionu ročně, a nestane se v létě nechráněným volným hráčem. Kontrakt začne platit od nové sezony. V té probíhající, kterou podepsal loni v srpnu, má pětadvacetiletý brněnský rodák plat 3,5 milionu dolarů.

Zacha prožívá po příchodu z New Jersey, které si ho vybralo z šesté pozice při draftu 2015, velmi dobrou sezonu. A lze očekávat, že v dresu jasně nejlepšího týmu dosavadního průběhu ročníku bude útočit na osobní bodové maximum. Nastoupil do všech 42 utkání, která Bruins odehráli, a připsal si 25 bodů za pět gólů a 20 asistencí. Vedle toho má na kontě deset plusových bodů v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách.

Celkem má Zacha na kontě v základní části NHL 428 startů a 204 bodů díky 74 gólům a 130 přihrávkám. V play off přidal pět utkání, v nichž nebodoval. Bodově nejlepší byla pro něho předchozí sezona 2021/22, v níž ještě v barvách Devils zaznamenal v 70 zápasech 36 bodů za 15 přesných zásahů a 21 nahrávek. Bruins ho získali před polovinou července při výměně za jiného útočníka Erika Haulu.