Pastrňák gólem a přihrávkou pomohl Bostonu vyrovnat sérii s Carolinou

New York - Útočník David Pastrňák gólem a asistencí pomohl hokejistům Bostonu k vítězství 5:2 nad Carolinou. Jeho tým uspěl podruhé za sebou a vyrovnal stav série 1. kola play off NHL na 2:2. V nedělním programu se střelecky prosadil také Ondřej Palát, jenž trefou do prázdné branky pečetil výhru Tampy Bay 7:3 nad Torontem.

Carolina dvakrát vedla, ale Jake DeBrusk v závěru druhé třetiny v přesilovce vyrovnal na 2:2 a závěrečná část patřila Bostonu. V úvodu třetího dějství se poprvé trefil Marchand. Ve 46. minutě kanadský útočník našel hned po vhazování Pastrňáka a Boston vedl 4:2. Carolina nedokázala zdramatizovat zápas ani při závěrečné snaze v šesti hráčích. V poslední minutě se naopak do prázdné branky trefil Marchand a svým pátým bodem (2+3) v zápase pojistil výhru Bruins.

Pastrňák, který v 17. minutě zpoza branky připravil gól pro Patrice Bergerona, zdvojnásobil svůj bodový příspěvek v play off. Po prvních dvou zápasech, ve kterých vyšel bodově naprázdno, se střelecky probudil a s dvěma góly a dvěma nahrávkami je nejproduktivnějším Čechem ve vyřazovacích bojích.

Druhý gól v play off vstřelil také Ondřej Palát, jenž v závěru zápasu jistil výhru Tampy Bay. Lightning díky povedeným prvním dvoum třetinám porazili Toronto vysoko 7:3 a srovnali stav série na 2:2.

Tampa od začátku zápasu dominovala a již po osmi minutách vedla 3:0. Na povedený start domácí navázali také v úvodu druhé třetiny, kdy vstřelili dvě branky. Již na 5:0 zvyšoval ve 26. minutě při vyloučení Davida Kämpfa útočník Lightning Corey Perry.

Maple Leafs v 53 minutě zásluhou druhé branky Williama Nylandera snížili na 2:5 a již šest minut před koncem se rozhodli pro odvolání brankáře. Neuběhlo ani 40 sekund a risk hostujícího celku potrestal Palát.

Toronto ještě dokázalo zápas zdramatizovat, ale na trefu Jakea Muzzina odpověděl druhým gólem do odkryté branky Ross Colton, jenž uzavřel skóre.

Výsledky 1. kola play off NHL

Východní konference - 4. zápasy:

Tampa Bay - Toronto 7:3 (3:0, 2:0, 2:3)

Branky: 24. a 58. Colton, 1. Stamkos, 6. Bellemare, 8. Maroon, 26. Perry, 55. Palát - 43. a 53. Nylander, 56. Muzzin. Střely na branku: 28:25. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Hagel, 3. Maroon (všichni Tampa Bay). Stav série: 2:2.

Boston - Carolina 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 41. a 60. Marchand, 17. Bergeron (Pastrňák), 39. DeBrusk, 46. Pastrňák - 15. Pesce, 21. Staal. Střely na branku: 28:26. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Bergeron, 3. DeBrusk (všichni Boston). Stav série: 2:2.

Západní konference - 4. zápasy:

St. Louis - Minnesota 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 5. a 32. Kyrou, 31. a 59. Perron, 59. O'Reilly - 15. Kaprizov, 43. Boldy. Střely na branku: 34:30. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Kyrou, 3. Perron (všichni St. Louis). Stav série: 2:2.

Los Angeles - Edmonton 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky: 56. a 59. Grundström, 9. Moore, 15. Stecher. Střely na branku: 46:31. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. J. Quick, 2. Moore, 3. Lizotte (všichni Los Angeles). Stav série: 2:2.