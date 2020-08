Pastrňák gólem a nahrávkou na vítězný gól pomohl Bostonu k výhře

Toronto - David Pastrňák pomohl v úvodním utkání 1. kola play off NHL gólem a nahrávkou na vítěznou branku Patrice Bergerona v druhém prodloužení k výhře Bostonu nad Carolinou 4:3. V dresu Bruins skóroval i David Krejčí, u jehož trefy z třetí třetiny asistoval další český útočník ve vítězném týmu Ondřej Kaše. Šance Hurricanes v zápase dlouho držel gólman Petr Mrázek, kterého favorit zasypal 40 střelami, jeho spoluhráč Martin Nečas se do statistik nezapsal.

Zápas se měl v Torontu původně hrát už v úterý, ale byl o 15 hodin odložen kvůli maratonskému utkání mezi Tampou Bay a Columbusem, jež skončilo výhrou Lightning až v pátém prodloužení. Duel Bostonu s Carolinou tak dlouhý nebyl, skončil "už" v úvodu druhé nastavené dvacetiminutovky, kdy Pastrňák v rychlém brejku přihrál ideálně Bergeronovi. Nejlepší tým základní části si tak po restartu ligy připsal v pravý čas první vítězství, všechny tři zápasy o nasazení Bruins prohráli.

Pastrňák, jenž byl společně s Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu nejlepším střelcem základní části, se gólově prosadil v 18. minutě. Mrázka překonal z úhlu po přihrávce Brada Marchanda a vyrovnal na 1:1, protože skóre o čtyři minuty dřív otevřel Joel Edmundson. Po přesunu na dohrávku sezony do Toronta se tak elitní lajna Bostonu s Pastrňákem, Marchandem a Bergeronem prosadila gólově poprvé.

V druhé třetině šli Bruins do vedení kontroverzním gólem Charlieho Coylea. Carolina protestovala, že Mrázek už krátce předtím držel puk v lapačce, takže branka neměla být uznána. Hurricanes s protestem neuspěli a Boston dostal podle pravidel možnost hrát přesilovku, v níž ale Brock McGinn vystihl Pastrňákovu nahrávku na modré a po brejku v oslabení vyrovnal.

Boston šel znovu do vedení po necelé minutě třetí třetiny, kdy se Krejčí dostal k dorážce Kašeho střely a po chladnokrevné kličce do forhendu překonal Mrázka. Do prodloužení poslal zápas v 50. minutě Haydn Fleury. Tuukku Raska, jenž měl 25 zákroků, překonal střelou od modré.

Druhý zápas série na čtyři vítězství se hraje ve čtvrtek.

Výsledky 1. kola play off NHL

Východní konference (Toronto) - 1. zápas:

Boston - Carolina 4:3 v druhém prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0)

Branky: 18. Pastrňák, 25. Coyle, 41. Krejčí (O. Kaše), 82. Bergeron (Pastrňák) - 14. Edmundson, 25. McGinn, 50. Fleury. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval 4 branky z 40 střel a úspěšnost zásahů měl 90 procent. Střely na branku: 40:28. Hráno bez diváků.