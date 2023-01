Pastrňák dvěma góly rozhodl o vítězství Bostonu, Vaněček vychytal výhru Devils

Utkání NHL New Jersey - NY Rangers, 7. ledna 2023. Vpravo brankář Vítek Vaněček z New Jersey Devils a uprostřed Chris Kreider z New York Rangers.

Utkání NHL New Jersey - NY Rangers, 7. ledna 2023. Vpravo brankář Vítek Vaněček z New Jersey Devils a uprostřed Chris Kreider z New York Rangers. ČTK/AP/Mary Altaffer

New York - Útočník David Pastrňák dvěma góly zařídil v sobotním utkání NHL vítězství hokejistů Bostonu 4:2 na ledě San Jose. Český kanonýr byl za výkon vyhlášen hlavní hvězdou zápasu, v aktuální sezoně dal již 29 branek a je třetím nejlepším střelcem ligy. Obránce Filip Hronek asistoval u jediného gólu Detroitu při prohře 1:4 na ledě Toronta a vylepšil si sezonní bilanci na 29 bodů (7+22). Brankář Vítek Vaněček 31 zákroky pomohl New Jersey k výhře nad New York Rangers 4:3 v prodloužení.

Boston v San Jose vedl po šesti minutách 2:0, domácí ale dokázali srovnat. Poté vzal osud zápasu do svých rukou Pastrňák, který nejprve ve 37. minutě využil přesilovou hru a po devíti minutách třetí části skóroval podruhé.

Bruins hlavně díky českému útočníkovi a třem bodům Brada Marchanda (1+2) vyhráli potřetí za sebou a sérii utkání, ve kterých získali alespoň bod, protáhli na třináct. V čele Východní konference i celé NHL má Boston již devítibodový náskok na druhou Carolinu.

Dva góly Bruins připravil kapitán Patrice Bergeron, jenž zaznamenal 1013. bod v kariéře a na třetím místě historických klubových tabulek vystřídal legendárního Phila Esposita. "Je to speciální počin. Vždyť hráči, kteří jsou srovnaní kolem Patrice, jsou legendy klubu i celé NHL," řekl trenér Bruins Jim Montgomery.

Detroit v Torontu začal aktivně, v první třetině soupeře přestřílel jasně 8:2 a na konci 12. minuty se dostal do zaslouženého vedení. Hronek ve vlastním obranném pásmu přistrčil puk Ollimu Määtämu, ten skvělou nahrávkou až na útočnou modrou čáru vyslal do úniku navrátilce z trestné lavice Jakea Walmana, který netradiční spolupráci tří obránců zakončil střelou k levé tyčce branky Ilji Samsonova.

Hned po 24 sekundách druhé třetiny srovnal v přesilovce domácí Mitchell Marner. Maple Leafs branka nastartovala a převzali iniciativu. Ve 27 minutě vstřelil vedoucí gól John Tavares, jenž pak v závěru ještě výhru zpečetil.

Marner zakončil zápas s gólem a asistencí a ve 467. startu v NHL zaznamenal pětistý bod. "Je to krásný moment. Samozřejmě přemýšlím hlavně nad týmovými úspěchy, ale tohoto milníku si opravdu cením. Je pro mě o to cennější, že jsem zde vyrůstal a Maple Leafs odmala fandil. Nesmíme se ale uspokojit, jsou před námi důležitější cíle," řekl Marner. Pouze Auston Matthews překonal v klubové historii pětisetbodovou hranici rychleji, před čtyřmi dny to dokázal v 445. utkání.

Devils ve třetí části tradičního souboje s Rangers smazali dvoubrankovou ztrátu, zásluhou Jespera Bratta a Jacka Hughese srovnali a v prodloužení díky trefě Damona Seversona dokonali obrat z 1:3. Vaněček dovedl tým k výhře ve třetím zápase, do kterého nastoupil, a celkově vychytal 15. vítězství v sezoně. Devils se i díky jeho výkonům drží na čtvrtém místě Východní konference.

Potřetí za sebou neuspěla Carolina, která překvapivě prohrála na ledě nejhoršího celku Východní konference Columbusu 3:4 po samostatných nájezdech. Hlavní podíl na výhře Blue Jackets měl ruský útočník Kirill Marčenko, který v 15. zápase v NHL vstřelil první hattrick. Český útočník Martin Nečas po sedmi zápasech vyšel bodově naprázdno. V závěrečné sérii neproměnil ani samostatný nájezd a potvrdil třetí ztrátu Hurricanes za sebou.

Třemi góly se blýskl také Kevin Fiala, jenž prvním hattrickem v novém působišti pomohl Los Angeles k výhře 5:1 nad Vegas. Kings porazili lídra Západní konference podruhé za sebou a z třetího místa na něj ztrácejí pouhé čtyři body.

Ani tři branky Tima Stützleho neodvrátily domácí debakl Ottawy se Seattlem. Hokejisté Kraken porazili Senators 8:4, vyhráli počtvrté za sebou a v tabulce Západní konference se posunuli na páté místo. Celek z kanadského hlavního města neuspěl po dvou výhrách a ve Východní konferenci zůstal na třinácté pozici.

Jedenáctigólovou přestřelku nabídl souboj Buffala s Minnesotou, v němž domácí Sabres zvládli prodloužení a vyhráli 6:5. Dvěma góly a třemi nahrávkami se pod výhru podepsal obránce Rasmus Dahlin, se 44 body třetí nejproduktivnější bek dosavadního průběhu ročníku. Buffalo vyhrálo osmý z posledních devíti zápasů a na příčky zajišťující play off ztrácí už pouze čtyři body.

Po pěti zápasech uspěli úřadující šampioni z Colorada. Hokejisté Avalanche otočili zápas v Edmontonu, vyhráli 3:2 v prodloužení a v Západní konferenci poskočili na deváté místo. Oilers jsou s dvoubodovým náskokem osmí. Český útočník Martin Kaut odehrál za Colorado tři a půl minuty..

Výsledky NHL

New Jersey - NY Rangers 4:3 v prodl. (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Branky: 30. a 51. J. Hughes, 49. Bratt, 63. Severson - 2. Vesey, 24. Gauthier, 34. Kreider. Střely na branku: 43:34. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal 62 minut a 47 sekund, inkasoval tři branky z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 91,2 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Severson, 3. Hischier (všichni New Jersey)

Columbus - Carolina 4:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:3, 1:0 - 0:0)

Branky: 28., 30. a 46. Marčenko, rozh. náj. K. Johnson - 32. a 39. Pacioretty, 38. Skjei. Střely na branku: 18:42. Diváci: 18.663. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko, 2. Korpisalo, 3. K. Johnson (všichni Columbus).

Buffalo - Minnesota 6:5 v prodl. (1:0, 3:3, 1:2 - 1:0)

Branky: 13. a 65. V. Olofsson, 33. a 58. Dahlin, 31. Tage Thompson, 34. Cozens - 23. Duhaime, 27. Kaprizov, 39. Hartman, 41. M. Foligno, 48. J. Eriksson Ek. Střely na branku: 37:44. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Dahlin, 2. Mittelstadt, 3. V. Olofsson (všichni Buffalo).

Toronto - Detroit 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky: 27. a 59. Tavares, 21. Marner, 47. Holmberg - 12. Walman (Hronek). Střely na branku: 29:23. Diváci: 19.101. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Tavares, 3. Samsonov (všichni Toronto).

Ottawa - Seattle 4:8 (1:3, 2:2, 1:3)

Branky: 27., 29. a 46. Stützle, 11. B. Tkachuk - 10. Bjorkstrand, 13. McCann, 16. Schultz, 29. Sprong, 35. Beniers, 42. Dunn, 45. Eberle, 50. Burakovsky. Střely na branku: 23:24. Diváci: 19.347. Hvězdy zápasu: 1. Eberle, 2. Burakovsky (oba Seattle), 3. Stützle (Ottawa).

Montreal - St. Louis 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)

Branky: 22. a 48. Armia, 37. Dach, 41. Caufield, 52. Drouin - 20. Saad, 27. Toropčenko, 43. Alexandrov, 45. Bučněvič. Střely na branku: 27:22. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Armia, 2. Evans, 3. Drouin (všichni Montreal).

Edmonton - Colorado 2:3 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Branky: 16. a 36. Hyman - 44. MacKinnon, 49. B. Hunt, 63. Makar. Střely na branku: 30:45. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Hyman, 3. S. Skinner (oba Edmonton).

Vegas - Los Angeles 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Branky: 58. Marchessault - 18., 37. a 59. Fiala, 30. M. Roy, 46. Arvidsson. Střely na branku: 20:23. Diváci: 18.339. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Kopitar, 3. Copley (všichni Los Angeles).

San Jose - Boston 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky: 7. Couture, 35. Ferraro - 37. a 49. Pastrňák, 2. Marchand, 6. Craigh Smith. Střely na branku: 30:29. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Marchand, 3. Bergeron (všichni Boston).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 39 31 4 4 149:87 66 2. Toronto 40 24 7 9 135:106 55 3. Tampa Bay 38 24 1 13 133:112 49 4. Buffalo 37 20 2 15 149:127 42 5. Florida 40 18 4 18 132:136 40 6. Detroit 38 16 7 15 114:129 39 7. Ottawa 39 18 3 18 120:124 39 8. Montreal 40 16 3 21 109:152 35

Metropolitní divize:

1. Carolina 40 25 7 8 127:108 57 2. New Jersey 40 25 3 12 136:106 53 3. NY Rangers 41 22 7 12 134:113 51 4. Washington 42 22 6 14 139:118 50 5. NY Islanders 41 22 2 17 129:114 46 6. Pittsburgh 38 19 6 13 124:116 44 7. Philadelphia 39 15 7 17 108:127 37 8. Columbus 38 12 2 24 100:151 26

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 40 23 6 11 139:109 52 2. Winnipeg 39 25 1 13 125:99 51 3. Minnesota 38 22 3 13 126:109 47 4. Colorado 38 20 3 15 112:110 43 5. Nashville 38 18 6 14 108:115 42 6. St. Louis 40 19 3 18 129:148 41 7. Arizona 38 13 5 20 107:141 31 8. Chicago 38 9 4 25 82:141 22

Pacifická divize:

1. Vegas 42 27 2 13 140:120 56 2. Los Angeles 43 23 6 14 142:146 52 3. Seattle 38 22 4 12 139:122 48 4. Calgary 40 19 7 14 123:119 45 5. Edmonton 41 21 3 17 144:137 45 6. Vancouver 38 17 3 18 130:146 37 7. San Jose 41 12 8 21 126:155 32 8. Anaheim 40 12 4 24 95:162 28