Pastrňák dvěma góly nastartoval Boston, prosadil se také Palát

New York - Český hokejový útočník David Pastrňák nastartoval dvěma góly v pondělním utkání NHL obrat Bostonu na ledě Washingtonu z 0:3 na 5:3. Pro držitele Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce minulé sezony to byly první přesné zásahy ve druhém utkání po návratu do sestavy Bruins po zářijové operaci kyčle.

Bodově se v utkání prosadili hned čtyři čeští hokejisté. Po jedné asistenci si v dresu vítězů připsali centr David Krejčí a obránce Jakub Zbořil. Na dvě branky Capitals nahrál Jakub Vrána a s osmi body z deseti duelů se posunul na pozici druhého nejproduktivnějšího Čecha v tomto ročníku NHL.

Poprvé se Pastrňák prosadil v 33. minutě, kdy využil výborné práce Brada Marchanda. Zkušený Kanaďan vybruslil s pukem zpoza branky Vítka Vaněčka, našel mezi kruhy nehlídaného Pastrňáka, který se ranou z první trefil k pravé tyči a vrátil Boston do hry.

Podruhé se Pastrňák skóroval po Zbořilově asistenci ve 47. minutě. Havířovský rodák si našel místo na levém kruhu a svižnou střelou na vyrážečku snížil na 2:3. Obrat Bostonu dokonali Craig Smith a Brandon Carlo, výsledek pečetil po asistenci Krejčího v power play do prázdné branky Marchand.

Úvodní branku utkání Tampy Bay proti Nashvillu vstřelil Ondřej Palát. Devětadvacetiletý křídelník se prosadil po krkolomně vyřešeném přečíslení dva na jednoho. Na Palátově brance se podílel také český bek Jan Rutta, který v zárodku akce posunul puk Stevenu Stamkosovi. Obhájci Stanleyova poháru zvítězili na domácím ledě 5:2.

Statistika pondělních zápasů NHL:

--------

Washington - Boston 3:5 (2:0, 1:1, 0:4)

Branky: 14. Chára, 14. Sprong (Vrána), 29. Carlson (Vrána) - 33. a 47. Pastrňák (na druhou J. Zbořil), 54. Craig Smith, 58. Carlo, 59. Marchand (Krejčí). Střely na branku: 26:33. Vítek Vaněček odchytal za Washington 58:36 minuty, inkasoval čtyři branky a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Carlo (oba Boston), 3. Vrána (Washington).

New York Rangers - Pittsburgh 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 38. Rooney, 52. Kreider, 60. Panarin - 10. Zucker. Střely na branku: 24:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Panarin, 3. Fox (všichni NY Rangers).

Tampa Bay - Nashville 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Branky: 14. a 60. Gourde, 10. Palát (Rutta), 20. B. Point, 28. Stamkos - 43. E. Tolvanen, 46. Mikael Granlund. Střely na branku: 26:27. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. McDonagh, 2. Gourde, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).

Montreal - Vancouver 6:2 (3:1, 3:0, 0:1).

Branky: 17. a 29. Petry, 1. N. Suzuki, 7. Lehkonen, 28. Gallagher, 38. Toffoli - 9. Gaudette, 52. Beagle. Střely na branku: 40:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Petry, 2. N. Suzuki, 3. Lehkonen (všichni Montreal).

Winnipeg - Calgary 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 5. a 14. Connor, 59. Scheifele - 47. a rozhodující sam. nájezd J. Gaudreau, 21. Ch. Tanev, 54. Mangiapane. Střely na branku: 28:28. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. Ch. Tanev (Calgary), 3. Wheeler (Winnipeg).

Tabulky NHL:

--------

Centrální divize:

1. Tampa Bay 7 5 1 1 24:16 11 2. Florida 6 5 1 0 22:16 11 3. Columbus 10 4 3 3 24:28 11 4. Carolina 6 5 0 1 18:10 10 5. Dallas 6 4 1 1 23:14 9 6. Chicago 10 3 3 4 26:31 9 7. Nashville 9 4 0 5 22:29 8 8. Detroit 10 2 2 6 20:35 6

Severní divize:

1. Toronto 10 7 1 2 33:29 15 2. Montreal 9 6 2 1 39:24 14 3. Vancouver 12 6 0 6 42:43 12 4. Winnipeg 9 5 1 3 32:29 11 5. Edmonton 11 5 0 6 38:41 10 6. Calgary 8 4 1 3 24:20 9 7. Ottawa 9 1 1 7 22:44 3

Východní divize:

1. Washington 10 6 3 1 38:34 15 2. Philadelphia 10 7 1 2 35:31 15 3. Boston 9 6 2 1 30:20 14 4. Pittsburgh 10 5 1 4 30:37 11 5. Buffalo 10 4 2 4 30:32 10 6. New Jersey 9 4 2 3 23:26 10 7. NY Rangers 9 3 2 4 25:26 8 8. NY Islanders 9 3 2 4 19:24 8

Západní divize:

1. Colorado 10 6 1 3 36:23 13 2. St. Louis 9 6 1 2 32:29 13 3. Minnesota 10 6 0 4 29:28 12 4. Vegas 7 5 1 1 23:17 11 5. Los Angeles 8 3 2 3 25:26 8 6. Anaheim 10 3 2 5 16:27 8 7. Arizona 8 3 1 4 20:22 7 8. San Jose 8 3 0 5 22:31 6