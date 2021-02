Pastrňák dvěma góly nastartoval Boston, prosadil se také Palát

New York - Český hokejový útočník David Pastrňák nastartoval dvěma góly obrat Bostonu na ledě Washingtonu z 0:3 na 5:3. Pro držitele Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce minulé sezony NHL to byly první přesné zásahy ve druhém utkání po návratu do sestavy Bruins po zářijové operaci kyčle.

Bodově se v utkání prosadili čtyři čeští hokejisté. Po jedné asistenci si v dresu vítězů připsali centr David Krejčí a obránce Jakub Zbořil. Na dvě branky Capitals nahrál Jakub Vrána a s osmi body z deseti duelů se posunul na pozici druhého nejproduktivnějšího Čecha v tomto ročníku NHL.

Poprvé se Pastrňák zapsal mezi střelce v 33. minutě, kdy využil výborné práce Brada Marchanda. Zkušený Kanaďan vybruslil s pukem zpoza branky Vítka Vaněčka, mezi kruhy našel nehlídaného kanonýra, který se ranou z první trefil k pravé tyči a vrátil Boston do hry.

Podruhé Pastrňák skóroval po Zbořilově asistenci ve 47. minutě. Havířovský rodák si našel místo na levém kruhu a střelou na vyrážečku snížil na 2:3. "Je dobře, že jsem dal gól hned ve druhém utkání. Ze začátku jsem měl problém trefovat branku, proto jsem rád, že jsem se nakonec prosadil. Obě střely se docela povedly," pochvaloval si Pastrňák, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání.

Obrat Bostonu dokonali Craig Smith a Brandon Carlo, výsledek pečetil po asistenci Krejčího v power play do prázdné branky Marchand. Bruins smazali třígólovou ztrátu proti Capitals podruhé v historii, první takový zvrat předvedli 15. března 2007.

Washington poprvé v sezoně nebodoval a nevyužil šanci posunout se do čela Východní divize před Philadelphii. "Dnes večer nám to nevyšlo. Musíme otočit list, poučit se z chyb a zkusit rozjet novou sérii," řekl Vrána, který byl zvolen třetí hvězdou utkání.

Hráči Tampy Bay rozhodli proti Nashvillu již v první třetině, kterou ovládli 3:0. Skóre otevřel Ondřej Palát. Devětadvacetiletý křídelní útočník se prosadil po krkolomně vyřešeném přečíslení dva na jednoho. Na Palátově brance se podílel také český bek Jan Rutta, jenž v zárodku akce posunul puk Stevenu Stamkosovi.

"První třetina se nám opravdu povedla. Na začátku druhé jsme přečkali pár těžkých momentů, podržel nás brankář a dokázali jsme zvýšit na 4:0. Pak jsme opět trochu zvolnili a dvakrát inkasovali, vítězství jsme si ale utéct nenechali," řekl kapitán Stamkos, který je s devíti body nejproduktivnějším hráčem Lightning.

Obhájci Stanleyova poháru zvítězili doma 5:2 a Nashville zdolali podruhé za sebou. Predators čekají sedm zápasů na výhru v základní hrací době a v Centrální divizi jsou s osmi body předposlední. Horší je pouze Detroit, nejhorší tým minulé sezony má šest bodů.

Útočník Calgary Johnny Gaudreau vstřelil proti Winnipegu vyrovnávací branku na 2:2 a bodoval i v osmém duelu sezony. Sedmadvacetiletý Američan skóroval pošesté a pomohl ke smazání dvougólového manka z první třetiny, kdy se dvakrát prosadil Kyle Connor.

Calgary v 54. minutě zásluhou Andrewa Mangipanea stav otočilo, ale centr první formace Jets Mark Scheifele necelé dvě minuty před závěrečnou sirénou srovnal. Rozhodl až v nájezdech Gaudreau. Brankář David Rittich druhý start v sezoně nepřidal, v brance Flames znovu dostal přednost Jacob Markström, který po příchodu z Vancouveru pevně drží post jedničky.

Montreal zdolal na svém ledě Vancouver 6:2. Dvě branky Canadiens vstřelil obránce Jeff Petry. Druhý gól připravil americkému bekovi před poloodkrytou branku Corey Perry a pětatřicetiletý člen Triple Gold Clubu pro vítěze Stanley Cupu, olympijských her i mistrovství světa si připsal osmistý bod v NHL.

Hokejisté New York Rangers porazili Pittsburgh 3:1 a díky druhému vítězství v sezoně se odlepili ode dna Východní divize. Na sedmé pozici vystřídali městské rivaly Islanders.

Statistika pondělních zápasů NHL:

--------

Washington - Boston 3:5 (2:0, 1:1, 0:4)

Branky: 14. Chára, 14. Sprong (Vrána), 29. Carlson (Vrána) - 33. a 47. Pastrňák (na druhou J. Zbořil), 54. Craig Smith, 58. Carlo, 59. Marchand (Krejčí). Střely na branku: 26:33. Vítek Vaněček odchytal za Washington 58:36 minuty, inkasoval čtyři branky a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Carlo (oba Boston), 3. Vrána (Washington).

New York Rangers - Pittsburgh 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 38. Rooney, 52. Kreider, 60. Panarin - 10. Zucker. Střely na branku: 24:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Panarin, 3. Fox (všichni NY Rangers).

Tampa Bay - Nashville 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Branky: 14. a 60. Gourde, 10. Palát (Rutta), 20. B. Point, 28. Stamkos - 43. E. Tolvanen, 46. Mikael Granlund. Střely na branku: 26:27. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. McDonagh, 2. Gourde, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).

Montreal - Vancouver 6:2 (3:1, 3:0, 0:1).

Branky: 17. a 29. Petry, 1. N. Suzuki, 7. Lehkonen, 28. Gallagher, 38. Toffoli - 9. Gaudette, 52. Beagle. Střely na branku: 40:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Petry, 2. N. Suzuki, 3. Lehkonen (všichni Montreal).

Winnipeg - Calgary 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 5. a 14. Connor, 59. Scheifele - 47. a rozhodující sam. nájezd J. Gaudreau, 21. Ch. Tanev, 54. Mangiapane. Střely na branku: 28:28. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Connor (Winnipeg), 2. Ch. Tanev (Calgary), 3. Wheeler (Winnipeg).

Tabulky NHL:

--------

Centrální divize:

1. Tampa Bay 7 5 1 1 24:16 11 2. Florida 6 5 1 0 22:16 11 3. Columbus 10 4 3 3 24:28 11 4. Carolina 6 5 0 1 18:10 10 5. Dallas 6 4 1 1 23:14 9 6. Chicago 10 3 3 4 26:31 9 7. Nashville 9 4 0 5 22:29 8 8. Detroit 10 2 2 6 20:35 6

Severní divize:

1. Toronto 10 7 1 2 33:29 15 2. Montreal 9 6 2 1 39:24 14 3. Vancouver 12 6 0 6 42:43 12 4. Winnipeg 9 5 1 3 32:29 11 5. Edmonton 11 5 0 6 38:41 10 6. Calgary 8 4 1 3 24:20 9 7. Ottawa 9 1 1 7 22:44 3

Východní divize:

1. Washington 10 6 3 1 38:34 15 2. Philadelphia 10 7 1 2 35:31 15 3. Boston 9 6 2 1 30:20 14 4. Pittsburgh 10 5 1 4 30:37 11 5. Buffalo 10 4 2 4 30:32 10 6. New Jersey 9 4 2 3 23:26 10 7. NY Rangers 9 3 2 4 25:26 8 8. NY Islanders 9 3 2 4 19:24 8

Západní divize:

1. Colorado 10 6 1 3 36:23 13 2. St. Louis 9 6 1 2 32:29 13 3. Minnesota 10 6 0 4 29:28 12 4. Vegas 7 5 1 1 23:17 11 5. Los Angeles 8 3 2 3 25:26 8 6. Anaheim 10 3 2 5 16:27 8 7. Arizona 8 3 1 4 20:22 7 8. San Jose 8 3 0 5 22:31 6

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 11 22 (8+14) 2. Draisaitl (Edmonton) 11 21 (6+15) 3. Marner (Toronto) 10 14 (5+9) 4. MacKinnon (Colorado) 10 14 (2+12) 5. Marchand (Boston) 9 13 (6+7) 6. Bäckström (Washington) 10 13 (5+8) J. van Riemsdyk (Philadelphia) 10 13 (5+8) 8. Panarin (NY Rangers) 9 12 (5+7) 9. Scheifele (Winnipeg) 9 12 (4+8) 10. Kopitar (Los Angeles) 8 12 (1+11) 38. Voráček (Philadelphia) 10 10 (2+8) 62. Vrána (Washington) 10 8 (3+5) 79. Hertl (San Jose) 8 7 (3+4) 97. Krejčí (Boston) 9 7 (0+7) 128. D. Kubalík (Chicago) 10 6 (2+4) 142. Hronek (Detroit) 10 6 (0+6) 144. Palát (Tampa Bay) 7 5 (4+1)