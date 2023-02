Pastrňák dvakrát skóroval, Kaut si odbyl premiéru v San Jose

New York - Útočník David Pastrňák zařídil dvěma góly vítězství hokejistů Bostonu nad Ottawou 3:1. V této sezoně NHL dal už 41 branek a ztrácí jednu trefu na nejlepšího střelce soutěže Connora McDavida z Edmontonu. Obránce Radko Gudas asistoval u jedné branky Floridy, která porazila Anaheim 4:3 v prodloužení, a zaznamenal desátý bod v sezoně. Vítěznou premiéru v dresu San Jose má za sebou Martin Kaut, Sharks porazili Seattle 4:0.

Fotogalerie

U první Pastrňákovy branky si připsal asistenci David Krejčí, kterého Boston během slavnostního ceremoniálu před pondělním utkáním ocenil za 1000 zápasů v NHL. Šestatřicetiletý centr dosáhl této hranice před měsícem. Vedle řady gratulací, které přijal po boku manželky a dětí, obdržel i stříbrnou hokejku jako tradiční trofej za tisícovku utkání, kterou zvládl jako třináctý český hokejista v historii zámořské soutěže.

"Měl jsem nějaká očekávání, ale ten ceremoniál je ještě překonal. Jsem rád, že jsem na ledě mohl být se svou rodinou, byl to pro mě speciální okamžik. Jsem nesmírně vděčný, že mohu být součástí tak skvělé organizace," řekl Krejčí.

Slavnostní náladu přetavili Bruins v další povedený zápas a čtvrtou výhrou za sebou potvrdili pozici suverénně nejlepšího týmu NHL. Na gól Jakea DeBruska ještě hosté v závěru první třetiny odpověděli, ale zbytek zápasu patřil Pastrňákovi. V 38. minutě po asistencích Krejčího a Charlieho McAvoye český kanonýr 40. gólem v sezoně vyrovnal svou střeleckou bilanci z minulého ročníku. Více branek nasázel jen v sezoně 2019/20, kdy jich dal 48.

"Je jasné, že se chci stále zlepšovat. Bylo by hezké, kdybych překonal padesátigólovou hranici. V kariéře se mi to zatím nepovedlo," uvedl Pastrňák. "Dávání gólů je moje práce, jsem samozřejmě rád, že mi to tam zatím padá. Není to ale jen o mně. Mám skvělé spoluhráče, díky kterým se mi tak daří," dodal český kanonýr.

Alespoň 40 gólů ve dvou sezonách po sobě dal jako pátý hráč Bostonu v historii a první od Cama Neelyho, kterému se to povedlo v letech 1990 a 1991, kdy nastřílel 55 respektive 51 branek.

Skóre zápasu Pastrňák uzavřel v 53. minutě, kdy ho parádní přihrávkou v kleče po pádu našel McAvoy na útočné modré čáře. Havířovský rodák po sólu bekhendovým blafákem poslal puk mezi betony gólmana Kevina Mandoleseho, který chytal teprve druhý zápas v NHL.

Gudas si asistenci připsal ve 23. minutě po střele od mantinelu, po níž Eric Staal tečí snížil na 1:2. Utkání rozhodl v čase 61:42 Carter Verhaeghe. Florida vyhrála pošesté z posledních devíti utkání, Anaheim prohrál popáté v řadě.

Kaut ve druhé formaci San Jose odehrál přes 14 minut. Gólem a asistencí se na jednoznačné výhře podíleli Logan Couture a Jevgenij Svečnikov, čisté konto vychytal díky 23 zákrokům James Reimer.

Kaut po výměně z Colorada čekal na premiéru v prvním týmu San Jose téměř měsíc, během něhož odehrál sedm zápasů na farmě v celku San Jose Barracuda. V AHL za tu dobu zaznamenal gól a pět asistencí a při absenci Tomáše Hertla a Tima Meiera byl povolán k Sharks.

"To, že se mám připojit k týmu, jsem se dozvěděl včera odpoledne ve Vancouveru, kde jsme měli předzápasový trénink s farmářským celkem. Co nejrychleji jsem sedl na letadlo a přiletěl sem. Na premiéru jsem se opravdu velmi těšil," řekl Kaut.

Třiadvacetiletý útočník poprvé v NHL nastoupil v jiném než coloradském dresu. V organizaci Avalanche působil od roku 2018, kdy si ho celek z Denveru vybral jako 16. hráče draftu. Do sestavy úřadujících vítězů Stanley Cupu se ale nikdy trvale neprosadil.

"Když jsem byl v prvním týmu Avalanche, nastupoval jsem většinou jako centr čtvrté formace a hrál jsem kolem pěti minut na zápas. Několikrát jsem proto žádal o výměnu," objasnil Kaut. "Jsem rád, že jsem se v novém týmu potkal s Tomášem Hertlem, se kterým se dobře znám z letních přípravných kempů v Praze," dodal.

Domácí zápas proti Winnipegu vůbec nevyšel Filipu Chytilovi z New York Rangers. Český útočník za šestnáct a půl minuty zaznamenal tři záporné body ve statistice plus minus a jeho tým prohrál 1:4. Třemi body za gól a dvě přihrávky se blýskl Kyle Connor, dvě branky dal nejlepší střelec Jets Mark Scheifele.

Hokejisté Philadelphie na ledě Calgary protrhli čtyřzápasovou sérii porážek. Flyers vyhráli 4:3 a zkomplikovali domácím Flames boj o play off. Kanadský tým po prohře zůstal v tabulce Západní konference devátý s dvoubodovou ztrátou na osmou Minnesotu.

Islanders otočili zápas v Pittsburghu a díky výhře 4:2 se ve Východní konferenci posunuli na sedmou příčku. Dvěma góly se pod výhru newyorského celku podepsal Brock Nelson. Bo Horvat zaznamenal gól a asistenci.

NHL:

Boston - Ottawa 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 38. a 53. Pastrňák (na první Krejčí), 16. DeBrusk - 20. Giroux. Střely na branku: 32:31. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. McAvoy, 3. Ullmark (všichni Boston).

Florida - Anaheim 4:3 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 23. E. Staal (Gudas), 38. M. Staal, 55. Lomberg, 62. Verhaeghe - 12. McTavish, 16. Vatrano, 53. Kulikov. Střely na branku: 54:23. Diváci: 16.525. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. E. Staal (oba Florida), 3. Kulikov (Anaheim.).

Pittsburgh - NY Islanders 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Branky: 7. Guentzel, 33. Zucker - 26. a 60. Nelson, 49. Horvat, 51. Lee. Střely na branku: 46:32. Diváci: 18.094. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Sorokin, 3. Lee (všichni NY Islanders).

San Jose - Seattle 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky: 31. Couture, 37. J. Svečnikov, 40. Gregor, 57. Eyssimont. Střely na branku: 23:26. Diváci: 13.445. Hvězdy zápasu: 1. Reimer, 2. J. Svečnikov, 3. Gregor (všichni San Jose).

NY Rangers - Winnipeg 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 31. Trocheck - 17. a 56. Scheifele, 6. Dubois, 27. Connor. Střely na branku: 51:21. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Connor, 3. Scheifele (všichni Winnipeg)..

Calgary - Philadelphia 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Branky: 29. Backlund, 45. Toffoli, 49. Mangiapane - 17. Konecny, 28. Deslauriers, 32. DeAngelo, 52. Allison. Střely na branku: 36:22. Diváci: 19.036. Hvězdy zápasu: 1. Konecny (Philadelphiia), 2. Backlund (Calgary), 3. DeAngelo (Philadelphia).

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 56 43 5 8 210:118 91 2. Toronto 57 34 8 15 194:153 76 3. Tampa Bay 55 35 3 17 195:162 73 4. Florida 60 29 6 25 209:210 64 5. Buffalo 54 28 4 22 201:187 60 6. Detroit 55 26 8 21 172:179 60 7. Ottawa 56 27 4 25 172:179 58 8. Montreal 56 23 4 29 151:205 50

Metropolitní divize:

1. Carolina 55 37 8 10 188:147 82 2. New Jersey 56 37 5 14 195:149 79 3. NY Rangers 57 33 9 15 192:156 75 4. NY Islanders 60 29 7 24 175:170 65 5. Pittsburgh 56 27 9 20 180:178 63 6. Washington 58 28 6 24 175:170 62 7. Philadelphia 58 23 10 25 157:186 56 8. Columbus 57 18 5 34 146:212 41

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 57 30 12 15 185:148 72 2. Winnipeg 57 35 1 21 180:148 71 3. Colorado 55 31 5 19 173:155 67 4. Minnesota 56 30 5 21 167:161 65 5. Nashville 54 26 6 22 152:163 58 6. St. Louis 56 26 3 27 175:205 55 7. Arizona 57 20 9 28 155:199 49 8. Chicago 55 18 5 32 136:201 41

Pacifická divize:

1. Vegas 56 34 4 18 184:157 72 2. Los Angeles 57 32 7 18 196:193 71 3. Seattle 57 32 6 19 197:178 70 4. Edmonton 57 30 8 19 214:191 68 5. Calgary 57 26 11 20 180:176 63 6. Vancouver 56 22 4 30 191:226 48 7. San Jose 58 18 11 29 174:213 47 8. Anaheim 57 17 7 33 144:240 41

Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 57 102 (42+60) 2. Draisaitl (Edmonton) 55 82 (33+49) 3. Kučerov (Tampa Bay) 55 79 (21+58) 4. M. Tkachuk (Florida) 57 78 (28+50) 5. Pastrňák (Boston) 56 77 (41+36) 6. E. Karlsson (San Jose) 58 76 (18+58) 7. T. Thompson (Buffalo) 54 71 (36+35) 8. J. Robertson (Dallas) 57 71 (34+37) 9. E. Pettersson (Vancouver) 54 71 (27+44) 10. J. Hughes (New Jersey) 52 69 (35+34) 54. Nečas (Carolina) 55 51 (22+29) 77. Hertl (San Jose) 55 47 (15+32) 86. Krejčí (Boston) 51 44 (12+32) 118. Zacha (Boston) 56 38 (13+25) 131 D. Kubalík (Detroit) 54 36 (16+20) 134. Hronek (Detroit) 55 36 (8+28) 137. Chytil (NY Rangers) 49 35 (19+16) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 42 branek, 2. Pastrňák (Boston) 41, 3. T. Thompson (Buffalo), Rantanen (Colorado) oba 36, 5. J. Hughes (New Jersey), Horvat (NY Islanders) oba 35, 7. J. Robertson (Dallas), Scheifele (Winnipeg) oba 34, 9. Draisaitl (Edmonton), Kaprizov (Minnesota) oba 33, ...46. Nečas (Carolina) 22, 65. Chytil (NY Rangers) 19, 92. D. Kubalík (Detroit) 16.