New York - Útočník David Pastrňák pokořil ve čtvrtečním utkání NHL dvěma brankami potřetí v kariéře hranici 30 gólů, hokejisté Bostonu ale podlehli Philadelphii 2:3 v prodloužení. Havířovský rodák se stal druhou hvězdou večera. Jakub Voráček si v dresu Flyers, kteří zvítězili pošesté v řadě, připsal dvě asistence.

Pastrňák v sezoně 2016/17 nastřílel 34 branek v 75 zápasech. O rok později odehrál o sedm soubojů více a střeleckou bilanci si vylepšil o jeden zásah. Na současných 30 tref potřeboval jen 51 duelů a pokud by mu gólový průměr vydržel do konce ročníku, dostal by se na číslo 48.

Dvojnásobný vítěz Zlaté hokejky pro nejlepšího českého hokejistu roku bodoval ve třetím utkání po sobě, Bruins však ve všech případech prohráli. "Je to těžké. Když jdeme do třetí třetiny s vedením, musíme ho udržet a nesmíme se bát. Dvacet minut je dlouhá doba, zvlášť v hokeji," poznamenal Pastrňák, jemuž se povedlo vstřelit dvě branky v jednom utkání poprvé od 26. listopadu.

Nejproduktivnější hráč Bostonu otevřel skóre ve 4. minutě v přesilové hře, když zamířil přesně ze své oblíbené pozice z levého kruhu střelou bez přípravy, z níž pár vteřin předtím minul. Flyers odpověděli v závěru úvodního dějství. Voráček vyslal přihrávkou z obranné modré Philadelphie Claudea Girouxe do samostatného úniku a kapitán Flyers překonal Tuukku Raska.

Finský gólman nastoupil poprvé od 19. ledna, kdy při kolizi s útočníkem New York Rangers Filipem Chytilem utrpěl otřes mozku. "Už pár dnů se cítím dobře a je fajn, že jsem se vrátil. Podle mě vám neustálé trénování nepomůže," prohlásil Rask, zvolený třetí hvězdou souboje.

V 26. minutě vrátil Pastrňák tečovanou střelou Patrice Bergerona vedení na stranu Bruins. Pensylvánský celek srovnal v polovině závěrečné třetiny v početní výhodě. Voráček nahrál Oskaru Lindblomovi mezi kruhy a švédský útočník jeho pas usměrnil mezi Raskovy betony. Voráček bodoval v šestém z posledních sedmi utkání a zaznamenal v nich sedm asistencí.

V nastaveném čase dokonal v přesilovce obrat Flyers bek Travis Sanheim, jenž se i díky asistenci dočkal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu.

Dočasný trenér Philadelphie Scott Gordon neskrýval spokojenost. "Nemůžu si vynachválit, jak dnes kluci hráli. Musí to být naše nejlepší utkání v sezoně. Sice jsme začali trochu vlažně, ale nebylo to nic, z čeho bychom se nedokázali vzpamatovat," řekl americký kouč.

New York Rangers porazili New Jersey 4:3 zásluhou Miky Zibanejada, který se blýskl třemi brankami a nahrávkou. Pro švédského útočníka to byl druhý hattrick v kariéře. Chytil ani útočník Devils Pavel Zacha se bodově neprosadili.

Winnipeg zdolal Columbus 4:3. O vítězný gól se postaral útočník Kyle Connor, jenž dvěma trefami a vítězným nájezdem zařídil triumf Jets i v úterním duelu na ledě Bruins. Střední útočník poražených Blue Jackets Lukáš Sedlák nebodoval.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

--------

Boston - Philadelphia 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 4. a 26. Pastrňák - 20. Giroux (Voráček), 51. Lindblom (Voráček), 63. Sanheim. Střely na branku: 25:41. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Sanheim (Philadelphia), 2. Pastrňák, 3. T. Rask (oba Boston).

Winnipeg - Columbus 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Branky: 5. Scheifele, 34. Appleton, 49. Roslovic, 59. Connor - 9. Panarin, 14. Josh Anderson, 35. Bjorkstrand. Střely na branku: 26:31. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Wheeler (Winnipeg), 2. Panarin (Columbus), 3. Trouba (Winnipeg).

New Jersey - NY Rangers 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Branky: 6. Hischier, 17. M. Johansson, 46. Jakovlev - 20., 37. a 56. Zibanejad, 45. Kreider. Střely na branku: 22:25. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Zuccarello (oba Rangers), 3. Hischier (New Jersey).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 50 37 2 11 201:144 76 2. Toronto 49 30 2 17 174:140 62 3. Boston 51 27 7 17 148:135 61 4. Montreal 51 28 5 18 154:149 61 5. Buffalo 50 25 6 19 145:149 56 6. Florida 48 20 8 20 152:170 48 7. Detroit 51 19 7 25 145:172 45 8. Ottawa 50 19 5 26 156:187 43

Metropolitní divize:

1. NY Islanders 49 29 5 15 147:122 63 2. Pittsburgh 50 27 6 17 176:154 60 3. Washington 50 27 6 17 171:162 60 4. Columbus 50 28 3 19 161:155 59 5. Carolina 50 24 6 20 140:149 54 6. NY Rangers 50 22 7 21 143:168 51 7. Philadelphia 51 22 6 23 146:172 50 8. New Jersey 50 19 7 24 149:171 45

Západní konference,

Centrální divize:

1. Winnipeg 51 33 2 16 176:143 68 2. Nashville 52 30 4 18 161:135 64 3. Minnesota 50 26 3 21 142:142 55 4. Dallas 50 25 4 21 127:128 54 5. Colorado 50 22 8 20 169:162 52 6. St. Louis 49 22 5 22 139:149 49 7. Chicago 51 18 9 24 156:190 45

Pacifická divize:

1. Calgary 51 33 5 13 190:145 71 2. San Jose 52 29 7 16 187:167 65 3. Vegas 52 29 4 19 157:140 62 4. Vancouver 51 23 6 22 147:161 52 5. Anaheim 51 21 9 21 120:153 51 6. Arizona 50 23 4 23 132:142 50 7. Edmonton 50 23 3 24 144:163 49 8. Los Angeles 50 20 4 26 114:150 44

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 50 79 (22+57) 2. Rantanen (Colorado) 50 74 (23+51) 3. McDavid (Edmonton) 49 73 (29+44) 4. J. Gaudreau (Calgary) 51 73 (29+44) 5. P. Kane (Chicago) 50 71 (29+42) 6. MacKinnon (Colorado) 50 71 (27+44) 7. Point (Tampa Bay) 50 65 (30+35) 8. Wheeler (Winnipeg) 51 63 (9+54) 9. Scheifele (Winnipeg) 51 62 (26+36) 10. Marner (Toronto) 49 62 (20+42) 11. Pastrňák (Boston) 51 61 (30+31) 49. Hertl (San Jose) 47 45 (22+23) 66. Voráček (Philadelphia) 51 42 (11+31) 75. Krejčí (Boston) 51 40 (10+30) 132. Vrána (Washington) 50 28 (15+13)

Střelci:

1. Ovečkin (Washington) 37 branek, 2. Skinner (Buffalo) 31, 3. Pastrňák (Boston), Point (Tampa Bay), Tavares (Toronto) všichni 30, 6. McDavid (Edmonton), P. Kane (Chicago), Landeskog (Colorado), J. Gaudreau (Calgary) všichni 29, 10. Atkinson (Columbus) 28, ...26. Hertl (San Jose) 22, 79. Vrána (Washington) 15.