Pastrňák dvakrát asistoval, Mrázek vychytal výhru Toronta

New York - Český útočník David Pastrňák přispěl dvěma asistencemi k vysoké výhře hokejistů Bostonu 7:0 nad Los Angeles, zaznamenal 53. bod v sezoně a potvrdil pozici nejproduktivnějšího Čecha v NHL. Brankář Petr Mrázek pomohl Torontu třiceti zásahy k výhře 5:3 nad Washingtonem. Na začátku druhé části za stavu 1:3 z pohledu Capitals se do branky dostal také Vítek Vaněček, jenž ve zbytku utkání inkasoval jedinou branku ze sedmnácti střel. Útočník Pavel Zacha jednou asistoval u domácího vítězství New Jersey 7:2 nad Vancouverem.

Hlavním strůjcem vítězství Bostonu byl Jake DeBrusk, který vstřelil úvodní tři branky zápasu a připsal si první hattrick v NHL. Po DeBruskově představení se dvakrát v roli nahrávače prosadil Pastrňák. Nejprve jeho přesilovkovou střelu tečoval za záda Jonathana Quicka Patrice Bergeron a o minutu později havířovský rodák vyslal do přečíslení skórujícího Taylora Halla.

Pastrňák natáhl svoji bodovou sérii na pět zápasů, během ní zaznamenal čtyři góly a stejný počet asistencí. S celkovou bilancí 28+25 vede produktivitu českých hokejistů, na druhého Tomáše Hertla má jedenáctibodový náskok.

Toronto na ledě Washingtonu ovládlo konec prvního dějství. Maple Leafs v posledních dvou minutách vstřelili dvě branky a odskočili na 3:1. Po gólech Williama Nylandera a Justina Holla přenechal brankář Ilja Samsonov po přestávce místo Vaněčkovi, který od začátku února kvůli nespecifikovanému zranění nechytal.

S českým brankářem se Capitals dostali zpět do hry a zásluhou dvou tref Toma Wilsona vyrovnali. Konec zápasu ale patřil Maple Leafs, o jejichž výhře v 57. minutě rozhodl Rasmus Sandin, který jako jediný prostřelil Vaněčka. Minutu před koncem zpečetil výhru hostů gólem do prázdné branky Pierre Engvall.

Povedený zápas odchytal také Mrázek, jenž naskočil do třetího utkání za sebou a získal třetí vítězství. Proti Minnesotě odchytal celý zápas a slavil výhru 3:1, s Detroitem nastoupil na posledních 15 minut a v divoké přestřelce (10:7) dovedl tým ke dvěma bodům. V duelu s Washingtonem ostravský rodák za šedesát minut kryl 30 střel a vychytal devátou výhru v sezoně.

"Dnes jsem se v brance cítil dobře. Od začátku jsem byl docela v permanenci, což mi pomohlo dostat se do zápasu. Dost mi to ulehčili i kluci v poli, protože dokázali čistit prostor před brankou a já viděl skoro každý puk. Celkově jsme odvedli dobrý výkon," pochvaloval si Mrázek.

S výkonem českého brankáře byl spokojený i trenér Sheldon Keefe. "Petr byl dnes opravdu spolehlivý. Předvedl několik výborných zákroků a dokázal eliminovat velkou přednost Washingtonu, střely bez přípravy."

Toronto, v jehož sestavě kvůli zranění chyběl Ondřej Kaše, se díky třetí výhře za sebou bodově dotáhlo ve Východní konferenci na třetí Tampu Bay a Pittsburgh. Washington doma prohrál pošesté za sebou a je osmý.

New Jersey ukončilo nelichotivou sérii pěti domácích porážek. Devils o jasné výhře rozhodli již v první třetině, kterou ovládli 3:0. Ve druhé části přidali další tři branky a odskočili Canucks už na 6:2. Šestou branku připravil pro Jespera Bratta Zacha, který zaznamenal 25. bod v sezoně (12+13).

NHL:

New Jersey - Vancouver 7:2 (3:0, 3:2, 1:0)

Branky: 10. J. Hughes, 16. Šarangovič, 18. Mercer, 24. J. Boqvist, 26. Graves, 27. Bratt (Zacha), 52. D. Hamilton – 22. Podkolzin, 29. Pearson. Střely na branku: 33:38. Diváci: 11.693. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Šarangovič, 3. Mercer (všichni New Jersey).

Washington - Toronto 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Branky: 31. a 42. T. Wilson, 17. Sheary – 3. Bunting, 19. W. Nylander, 20. Holl, 57. R. Sandin, 59. Engvall. Střely na branku: 33:28. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Holl, 2. Marner (oba Toronto), 3. T. Wilson (Washington). Vítek Vaněček za Washington odchytal 38 minut a 43 sekund, inkasoval jednu branku ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 94,1 procenta. Petr Mrázek odchytal za Toronto celý zápas, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta.

Los Angeles - Boston 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Branky: 2., 14. a 21. DeBrusk, 51. a 54. Haula, 32. Bergeron (Pastrňák), 33. T. Hall (Pastrňák). Střely na branku: 34:32. Diváci: 16.067. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk, 2. Bergeron, 3. Swayman (všichni Boston).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 53 35 5 13 218:161 75 2. Toronto 53 35 4 14 197:152 74 3. Tampa Bay 51 34 6 11 177:144 74 4. Boston 53 32 4 17 158:142 68 5. Detroit 53 23 6 24 156:191 52 6. Ottawa 51 19 5 27 135:161 43 7. Buffalo 54 16 8 30 143:195 40 8. Montreal 53 13 7 33 123:198 33

Metropolitní divize:

1. Carolina 52 37 4 11 182:122 78 2. Pittsburgh 55 33 8 14 178:148 74 3. NY Rangers 53 33 5 15 157:134 71 4. Washington 55 28 9 18 176:156 65 5. Columbus 53 27 1 25 175:193 55 6. NY Islanders 49 20 8 21 125:137 48 7. New Jersey 53 19 5 29 164:193 43 8. Philadelphia 52 16 10 26 131:181 42

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 53 39 4 10 213:150 82 2. St. Louis 52 32 6 14 188:141 70 3. Minnesota 50 31 3 16 190:157 65 4. Nashville 53 30 4 19 163:151 64 5. Dallas 52 29 3 20 151:151 61 6. Winnipeg 53 23 9 21 155:162 55 7. Chicago 54 19 8 27 134:185 46 8. Arizona 53 14 4 35 122:195 32

Pacifická divize:

1. Calgary 51 31 6 14 177:124 68 2. Los Angeles 54 29 7 18 159:153 65 3. Vegas 53 29 4 20 172:156 62 4. Edmonton 53 29 3 21 176:171 61 5. Anaheim 55 25 9 21 161:169 59 6. Vancouver 55 26 6 23 154:158 58 7. San Jose 53 24 6 23 142:165 54 8. Seattle 55 16 5 34 140:196 37

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 52 75 (28+47) 2. Huberdeau (Florida) 53 75 (18+57) 3. Draisaitl (Edmonton) 53 74 (36+38) 4. Matthews (Toronto) 50 68 (37+31) 5. Kadri (Colorado) 50 66 (22+44) 6. Rantanen (Colorado) 50 65 (26+39) 7. J. Gaudreau (Calgary) 51 65 (20+45) 8. Ovečkin (Washington) 53 64 (32+32) 9. Kaprizov (Minnesota) 49 63 (24+39) 10. J.T. Miller (Vancouver) 53 60 (20+40) 23. Pastrňák (Boston) 53 53 (28+25) 61. Hertl (San Jose) 53 42 (22+20) 89. Voráček (Columbus) 51 38 (2+36) 119. Palát (Tampa Bay) 46 33 (15+18) 163. Nečas (Carolina) 48 28 (8+20) 167. Hronek (Detroit) 49 28 (5+23) 192. Zacha (New Jersey) 50 25 (12+13)

Střelci:

1. Matthews (Toronto) 37 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 36, 3. Kreider (NY Rangers) 34, 4. Ovečkin (Washington), Connor (Winnipeg) oba 32, 6. DeBrincat (Chicago) 29, 7. Pastrňák (Boston), Landeskog (Colorado), McDavid (Edmonton) všichni 28, 10. F. Forsberg (Nashville), T. Terry (Anaheim), Mangiapane (Calgary) všichni 27, ...29. Hertl (San Jose) 22, 90. Palát (Tampa Bay) 15.