New York - Hokejový útočník David Pastrňák druhým hattrickem v NHL pokořil hranici 100 branek a pomohl Bostonu rozdrtit Detroit 8:2. Havířovský rodák se stal první hvězdou sobotního utkání. Jeho spoluhráč David Krejčí díky dvěma přihrávkám zaokrouhlil počet asistencí na 400. Za poražené Red Wings si premiérovou trefu v soutěži připsal obránce Filip Hronek.

Pastrňák si góly rozložil do všech třetin. Nejprve se prosadil v závěru první části, kdy se ve vlastním obranném pásmu ujal puku, nabral rychlost, prodral se až do útočné třetiny a střelou z levého kruhu do horního růžku branky Jonathana Berniera otevřel skóre zápasu.

Z gólu se radoval také útočník Dominik Simon, jehož Pittsburgh podlehl Montrealu 3:4 po samostatných nájezdech. V dresu vítězných Canadiens se poprvé v ročníku představil centr Tomáš Plekanec a jediný start mu chybí do toho, aby jako jedenáctý český hokejista dosáhl na metu 1000 utkání v NHL.

Útočník Radek Faksa trefou do prázdné branky zpečetil triumf Dallasu nad Anaheimem 5:3. Tampa Bay jednoznačně přehrála Columbus 8:2, asistencí se na tom podílel forvard Ondřej Palát.

Výsledky sobotních zápasů NHL:

NY Rangers - Edmonton 1:2, Philadelphia - Vegas 0:1, Ottawa - Los Angeles 5:1, Minnesota - Carolina 4:5 v prodl., Boston - Detroit 8:2, Montreal - Pittsburgh 4:3 po sam. nájezdech, Florida - Vancouver 2:3, Washington - Toronto 2:4, Nashville - NY Islanders 5:2, Dallas - Anaheim 5:3, Tampa Bay - Columbus 8:2, Chicago - St. Louis 4:3 v prodl., Arizona - Buffalo 0:3, Colorado - Calgary 2:3 v prodl.