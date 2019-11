Pastrňák dal v NHL druhý hattrick v sezoně

New York - Útočník David Pastrňák řídil v NHL druhým hattrickem v sezoně a šestým celkově kanonádu Bostonu, který zvítězil v Montrealu 8:1, a stal se první hvězdou zápasu. Havířovský rodák si upevnil vedení v tabulce střelců soutěže, v níž má s 23 zásahy náskok pěti tref před Connorem McDavidem z Edmontonu.

Pastrňák si udržuje tempo téměř branky na zápas a naposledy nasázel v NHL v úvodních 24 zápasech alespoň 23 gólů Mario Lemieux v sezoně 1992/93. Český útočník už v probíhájícím ročníku zazářil v polovině října čtyřmi góly do sítě Anaheimu.

Pastrňák zkompletoval hattrick v první polovině utkání. Poprvé se prosadil v přesilové hře. I když stál v levém kruhu trochu z úhlu, jeho střela bez přípravy k bližší tyči si našla cestu do branky. Druhou trefu přidal po osmi sekundách druhé třetiny poté, co si v útočném pásmu na levé straně navedl puk do středu a ranou švihem zvýšil na 4:1. Třígólový večer završil Pastrňák tečí střely Brandona Carla od modré čáry. U této trefy si připsal David Krejčí, který asistoval ještě u prvního gólu v utkání.

Boston i díky trefám Pastrňáka odskočil v rozmezí 15. až 30. minuty z 1:1 na 6:1. Po pátém gólu vyhnal z branky Careyho Price, který byl střídán poprvé od prosince 2017 a sérii 113 zápasů. Zkušený gólman si připsal jen šest zákroků.

Video: Hattrick Davida Pastrňáka

NHL:

Montreal - Boston 1:8, Chicago - Dallas 3:0, New Jersey - Minnesota 2:3.