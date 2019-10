Pastrňák dal v NHL desátý gól a vládne střelcům

New York - Útočník David Pastrňák přispěl v úterním utkání NHL gólem a přihrávkou k výhře Bostonu 4:2 nad Torontem a byl zvolen první hvězdou zápasu. Havířovský rodák skóroval počtvrté v řadě a je v soutěži prvním hráčem v sezoně, který vstřelil deset branek. Český útočník se v produktivitě posunul na druhé místo, na kontě má sedmnáct bodů (10+7).

Pastrňák se trefil už v polovině první třetiny, ale rozhodčí jeho gól odvolali, protože po trenérské výzvě odhalili těsný ofsajd Brada Marchanda. "Věděl jsem, že nějaký gól dáme příště. Cítili jsme se dobře," řekl Pastrňák. Český útočník si vše vynahradil v 18. minutě, kdy otevřel skóre krásným gólem po střele mezi vlastníma nohama.

"Pravděpodobně to byl instinkt," líčil Pastrňák. "Přemýšlel jsem o přihrávce bekhendem a najednou mi puk proklouzl mezi nohama. Už jsem takhle zkoušel zakončovat v tréninku několikrát, ale nikdy mi to nevyšlo. Až teď. Byl to šťastný gól," dodal třiadvacetiletý útočník. Dosáhl tím třístého bodu v NHL v 329. utkání, což v klubové historii stihli rychleji jen tři hráči (Barry Pederson, Bobby Orr a Ray Bourque).

Pastrňák, který dal v posledních čtyřech zápasech osm gólů, pak ukázal, že umí branky i připravovat. U mantinelu ho bránili dva hráči, přesto uvolnil Marchanda, který dostal Boston do vedení 2:1. "Koukli jsme na sebe a věděl jsem, že to zkusí. Tohle dělá často, nahrál mi neuvěřitelně a já už se jen snažil co nejrychleji vystřelit," řekl Marchand. "Je silnější na puku, proto může být trochu kreativnější," ocenil trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Pastrňák měl v posledních čtyřech zápasech podíl na 11 ze 14 branek. "V průběhu roku jsou období, kdy se puk odráží k vám nebo od vás. Zrovna teď si ho nacházejí. Hraje s velkým sebevědomím a je schopný zahrát prvotřídní akce. Taky má dobrý výběr místa, dostává se tím častěji do šancí a proměňuje je. Je radost na něho koukat a hrát s ním," dodal Marchand na Pastrňákovu adresu.

Toronto i podruhé vyrovnalo, ale na branku Bretta Ritchieho ze 47. minuty už nenašlo odpověď. Konečné skóre stanovil v závěru Pär Lindholm z dorážky. V dresu vítězů scházel potřetí za sebou David Krejčí, který má zranění v horní části těla. Klub ho před utkáním s Torontem umístil na listinu zraněných hráčů a očekává se, že český útočník ještě minimálně tři zápasy vynechá.

Obránci Radko Gudas a Michal Kempný se podíleli shodně jednou asistencí na výhře Washingtonu 5:3 v Calgary. Na domácí střídačce zůstal podruhé za sebou brankář David Rittich, který byl při posledním startu poprvé v sezoně střídán. Dvě branky vítězů vstřelil obránce John Carlson, který vede s 20 body (5+15) produktivitu NHL před Pastrňákem.

Detroit i díky přihrávce Filipa Hronka vedl nad Vancouverem po dvou třetinách 2:0, ale nakonec prohrál 2:5. Obrat řídil prvním hattrickem v soutěži Bo Horvat. Pittsburghu nepomohla asistence Dominika Simona, na ledě Floridy hosté podlehli 2:4.

Tomáš Hertl, který v předchozích třech zápasech skóroval, vyšel v úterý bodově naprázdno a se San Jose prohrál v Buffalu 3:4 v prodloužení. Hrdinou zápasu se stal domácí Jack Eichel, který figuroval u všech branek - dvě vstřelil včetně vítězné v čase 63:13 a na zbývající přihrál. Buffalo doma vyhrálo všech pět zápasů a se 17 body je v čele NHL.

NHL:

Boston - Toronto 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Branky: 18. Pastrňák, 27. Marchand (Pastrňák), 47. B. Ritchie, 58. P. Lindholm - 25. K. Kapanen, 33. Kerfoot. Střely na branku: 39:30. Diváci: 17.193. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. B. Ritchie, 3. Marchand (všichni Boston).

Buffalo - San Jose 4:3 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 28. a 64. Eichel, 40. S. Reinhart, 41. Skinner - 6. Gambrell, 16. Vlasic, 52. E. Karlsson. Střely na branku: 29:28. Diváci: 15.876. Hvězdy zápasu: 1. Eichel (Buffalo), 2. E. Karlsson (San Jose), 3. S. Reinhart (Buffalo).

Florida - Pittsburgh 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Branky: 31. Acciari, 38. Malgin, 54. Huberdeau, 59. Vatrano - 32. Blugers (Simon), 55. Hörnqvist. Střely na branku: 22:25. Diváci: 12.738. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Malgin, 3. Boyle (všichni Florida).

NY Rangers - Arizona 2:3 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 26. a 38. DeAngelo - 14. Crouse, 34. Goligoski, 62. Dvorak. Střely na branku: 19:35. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Dvorak (oba Arizona), 3. DeAngelo (NY Rangers).

Detroit - Vancouver 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)

Branky: 17. Mantha (Hronek), 30. Cholowski - 42., 44. a 59. Horvat, 53. Virtanen, 55. Schaller. Střely na branku: 33:41. Diváci: 18.455. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Virtanen, 3. Markström (všichni Vancouver).

Nashville - Anaheim 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Branky: 45. a 49. Arvidsson, 12. Josi, 17. Sissons, 21. Grimaldi, 31. Ekholm - 44. Getzlaf. Střely na branku: 30:27. Diváci: 17.424. Hvězdy zápasu: 1. Rinne, 2. Josi, 3. Arvidsson (všichni Nashville).

Minnesota - Edmonton 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Branky: 12. a 13. E. Staal, 17. Hunt. Střely na branku: 30:25. Diváci: 17.189. Hvězdy zápasu: 1. E. Staal, 2. Zuccarello, 3. Stalock (všichni Minnesota).

Winnipeg - Los Angeles 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 18. Connor, 33. Ehlers - 11. Wagner, 25. MacDermid, 46. Kopitar. Střely na branku: 28:41. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck (Winnipeg), 2. Kopitar, 3. Quick (oba Los Angeles).

Chicago - Vegas 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 17. Dach - 59. Holden, rozhodující sam. nájezd Theodore. Střely na branku: 32:34. Diváci: 21.172. Hvězdy zápasu: 1. M. Fleury (Vegas), 2. Dach, 3. Lehner (oba Chicago).

Calgary - Washington 3:5 (0:0, 2:3, 1:2)

Branky: 24. E. Lindholm, 37. Czarnik, 60. Rieder - 21. a 59. J. Carlson, 23. Stephenson, 37. Ovečkin (Gudas), 53. T. Wilson (Kempný). Střely na branku: 35:30. Diváci: 18.002. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin (Washington), 2. E. Lindholm (Calgary), 3. Holtby (Washington).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Buffalo 10 8 1 1 38:24 17 2. Boston 9 6 2 1 26:20 14 3. Toronto 11 5 2 4 40:39 12 4. Florida 9 4 3 2 30:33 11 5. Montreal 9 4 2 3 34:30 10 6. Tampa Bay 8 4 1 3 29:27 9 7. Detroit 9 3 0 6 21:33 6 8. Ottawa 8 1 1 6 17:29 3

Metropolitní divize:

1. Washington 11 7 2 2 41:34 16 2. Carolina 9 6 0 3 30:25 12 3. Pittsburgh 10 6 0 4 34:27 12 4. NY Islanders 8 5 0 3 21:20 10 5. Columbus 9 4 2 3 22:29 10 6. Philadelphia 7 3 1 3 21:21 7 7. New Jersey 8 2 2 4 19:31 6 8. NY Rangers 7 2 1 4 19:25 5

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 9 7 1 1 36:24 15 2. Nashville 9 5 1 3 38:32 11 3. St. Louis 9 4 3 2 27:30 11 4. Winnipeg 11 5 0 6 30:36 10 5. Dallas 11 3 1 7 23:32 7 6. Chicago 7 2 2 3 19:22 6 7. Minnesota 9 3 0 6 21:32 6

Pacifická divize:

1. Edmonton 10 7 1 2 31:24 15 2. Vegas 11 7 0 4 36:28 14 3. Vancouver 9 6 0 3 30:19 12 4. Anaheim 10 6 0 4 24:22 12 5. Arizona 8 5 1 2 24:15 11 6. Calgary 11 5 1 5 29:32 11 7. Los Angeles 9 4 0 5 27:34 8 8. San Jose 9 3 1 5 24:32 7

Kanadské bodování NHL:

1. J. Carlson (Washington) 11 20 (5+15) 2. Pastrňák (Boston) 9 17 (10+7) 3. McDavid (Edmonton) 10 17 (5+12) 4. Draisaitl (Edmonton) 10 16 (6+10) 5. Eichel (Buffalo) 10 14 (6+8) 6. Mark Stone (Vegas) 11 14 (6+8) 7. Marchand (Boston) 9 14 (5+9) 8. Crosby (Pittsburgh) 10 13 (4+9) 9. Ovečkin (Washington) 11 12 (7+5) 10. MacKinnon (Colorado) 9 12 (5+7) Rantanen (Colorado) 9 12 (5+7) 117. Hertl (San Jose) 9 6 (3+3) 159. Vrána (Washington) 11 5 (3+2) 166. Nečas (Carolina) 9 5 (2+3) 183. O. Kaše (Anaheim) 10 5 (1+4) Simon (Pittsburgh) 10 5 (1+4) 197. Palát (Tampa Bay) 8 4 (3+1)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 10 branek, 2. Neal (Edmonton) 9, 3. Matthews (Toronto) 8, 4. Haula (Carolina), Mantha (Detroit), Oshie, Ovečkin (oba Washington), R. Smith (Vegas) všichni 7, 9. Eichel, Skinner (oba Buffalo), B. Schenn (St. Louis), Draisaitl (Edmonton), V. Olofsson (Buffalo), Hintz (Dallas), E. Lindholm (Calgary), Mark Stone (Vegas) všichni 6, ...57. Palát (Tampa Bay), Hertl (San Jose), Nosek (Vegas), Vrána (Washington) všichni 3.