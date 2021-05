Pastrňák dal rozdílový gól a pomohl Bostonu k mečbolu

Utkání play off NHL Boston - Washington. Hokejista Bostonu Bruins Brad Marchand (uprostřed) se raduje z gólu. Zleva mu gratuluje Charlie McAvoy, Patrice Bergeron, David Pastrňák a David Krejčí.

New York - Hokejový útočník David Pastrňák vstřelil za asistence Davida Krejčího první gól v letošním play off NHL, navíc si připsal i přihrávku a byl zvolen druhou hvězdou zápasu při výhře Bostonu 4:1 nad Washingtonem. Bruins vedou v sérii už 3:1 na zápasy a dělí je jedno vítězství od postupu do druhého kola. Nashville zdolal gólem z 95. minuty Carolinu 5:4 v prodloužení a snížil stav série na 1:2.

Colorado zvítězilo 5:1 v St. Louis a vyhrálo i třetí zápas v sérii. Edmonton podlehl na svém ledě Winnipegu 0:1 v prodloužení a po domácích utkáních ztrácí v sérii 0:2.

Boston zlomil bezbrankový stav ve 28. minutě, když Brad Marchand tečoval v přesilové hře Pastrňákovu střelu. Český útočník zvýšil na začátku třetí třetiny, když se trefil v početní převaze z pravého kruhu ke vzdálenější tyči. Pastrňák tím konečně zúročil svou aktivitu - v předchozích třech zápasech se neujala žádná z jeho devatenácti střel.

Na Pastrňákův gól navázal o 34 sekund později Charlie Coyle. Alexandr Ovečkin sice ve 45. minutě v přesilové hře snížil, ale ve stejné herní situaci vrátil Matt Grzelcyk Bostonu třígólový náskok a stanovil konečnou podobu skóre. Poprvé v sérii se tak neprodlužovalo a Bruins, kteří v zápase využili tři početní výhody, zvítězili potřetí za sebou.

Carolina v úvodní třetině dvakrát prohrávala, ale v prostřední části dvěma trefami otočila na 3:2. Nashville kontroval stejným způsobem na přelomu druhé a třetí třetiny, ale těsné vedení neudržel. Obránce Brett Pesce poslal zápas gólem v 57. minutě střelou od modré čáry do prodloužení, které ukončil v čase 94:54 po průniku Matt Duchene. V dresu poražených si Martin Nečas připsal tři záporné body ve statistice plus/minus a brankář Petr Mrázek zůstal opět na střídačce.

Výsledky play off NHL

Severní divize - 2. zápas: Edmonton - Winnipeg 0:1 v prodl. (stav série 0:2) Centrální divize - 3. zápas: Nashville - Carolina 5:4 v druhém prodl. (stav série: 1:2) Západní divize - 3. zápas: St. Louis - Colorado 1:5 (stav série: 0:3) Východní divize - 4. zápas: Boston - Washington 4:1 (stav série: 3:1)