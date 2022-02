Pastrňák dal dva góly, na další přihrál a opět byl hlavní hvězdou zápasu

New York - David Pastrňák byl se dvěma góly a asistencí strůjcem vítězství hokejistů Bostonu 5:1 nad nejlepším týmem soutěže Coloradem a ve druhém utkání za sebou byl v NHL zvolen hlavní hvězdou zápasu. V sobotu získal ocenění poté, co v prodloužení rozhodl o výhře 3:2 na ledě Ottawy. Nejproduktivnější Čech v soutěži odehrál čtvrté tříbodové utkání v sezoně, bilanci si vylepšil na 49 bodů a s 27 góly už pronikl mezi desítku nejlepších střelců soutěže.

Zatímco proti Ottawě Pastrňák až v nastavení ukončil čtyřzápasové čekání na zápis do kanadského bodování, tentokrát už v závěru první třetiny otevřel skóre, poté co si najel v levém kruhu na odražený puk po křížné přihrávce. Ve druhé třetině pak zvýšil na 3:1 dělovkou bez přípravy podobnou té, kterou rozhodl sobotní zápas. V 55. minutě se jeho další střela odrazila od zadního mantinelu a Charlie Coyle puk šikovně poslal do branky o odrazem o brankáře Darcyho Kuempera, který dostal přednost před Pavlem Francouzem.

Tři body si v utkání připsal také Taylor Hall, autor tří gólových přihrávek. Bruins si upevnili osmé místo ve Východní konferenci. Avalanche na kluzištích soupeřů neuspěli poprvé po sedmi zápasech. Přesto mají stále nejlepší bilanci v lize, ale stále jen jednobodový náskok před lídrem Východní konference Floridou.

NHL:

Boston - Colorado 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

Branky: 18. a 35. Pastrňák, 29. Bergeron, 36. DeBrusk, 45. Coyle (Pastrňák) - 33. MacKinnon. Střely na branku: 45:29. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Bergeron, 3. Hall (všichni Boston).