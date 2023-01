Pastrňák čtyřmi body řídil výhru Bostonu, Palát dal první gól po zranění

New York - Útočník David Pastrňák byl jako autor gólu a tří asistencí strůjcem vítězství hokejistů Bostonu 4:2 v úterním utkání NHL v Montrealu. V tabulce produktivity zámořské ligy se díky třetímu čtyřbodovému výkonu v sezoně posunul na třetí místo. Na úterní výhře nejlepšího týmu soutěže se brankou a přihrávkou podílel také David Krejčí a asistenci zaznamenal Pavel Zacha.

Fotogalerie

První gól po operaci třísel dal Ondřej Palát, jenž pomohl New Jersey k domácí výhře nad Vegas 3:2 v prodloužení. Asistenci u vítězného gólu si připsal brankář Vítek Vaněček. Po gólové přihrávce si ve vzájemném zápase připsali Filip Hronek a Tomáš Hertl. Po utkání byl spokojenější obránce Hronek, jehož Detroit doma zdolal San Jose 3:2 v prodloužení.

Boston v Montrealu od poloviny zápasu prohrával, zásluhou skvělého Pastrňáka ale zápas otočil a jako první celek v historii NHL dosáhl na osmdesátibodovou hranici již ve 47. zápase. Bruins překonali rekord, který držely týmy Montrealu (v sezoně 1943/44) a Philadelphie (1979/80). Oba celky dosáhly na 80 bodů o dva duely později.

"To, že se nám tak daří, dělá z velké části sebevědomí. Pořád vyhráváme, pak se hraje mnohem lépe. Zároveň ale nezapomínáme na tvrdou práci a každý zápas odmakáme. Navíc výborně fungujeme jako tým, všechny čtyři lajny se navzájem podporují a pomáhají si," vyjmenoval Pastrňák hlavní důvody bostonského tažení.

Hvězdný útočník povedený večer odstartoval ve 35. minutě, kdy našel Taylora Halla, jenž srovnal na 1:1. Zbylé tři body si připsal ve třetí třetině. Nejprve společně se Zachou připravili trefu pro Krejčího. "Krejča mi vždycky říká, že je před brankou, tak jsem to tam zkusil nahodit a on skvěle protečoval puk za gólmana. Je to hlavně jeho gól, dostal odměnu za to, že se mnou mluví," řekl Pastrňák o souhře s českým parťákem.

V závěru se podílel na vítězné brance Patrice Bergerona a svého 37. gólu v sezoně se dočkal 49 sekund před koncem zápasu, kdy trefou do prázdné branky uzavřel skóre. Havířovský rodák v posledních pěti zápasech zaznamenal 10 bodů (4+6) a upevnil si pozici druhého nejlepšího střelce NHL. Na vedoucího Connora McDavida ztrácí tři góly.

Pastrňák se navíc zapsal do klubové historie tím, že jako devátý hráč Bruins zaznamenal na ledě tradičního rivala čtyři body. "Zápasy s Montrealem jsou vždycky vyhrocené. Nezáleží na tom, kdo je zrovna v čele ligy a kdo na chvostu, na takový duel každý dokáže vyladit formu. Proti rivalovi přece nechcete ztratit. Jsem rád, že jsme dnes Montreal zlomili a dokázali vyhrát," řekl český kanonýr, který byl také vyhlášen první hvězdou zápasu.

Palát ve čtvrté minutě otevřel skóre a v sezoně poznamenané zraněním vstřelil čtvrtý gól. "Je to skvělý pocit. Už v předchozích zápasech jsem měl nějaké šance, ale bohužel jsem je nevyužil. Dneska to tam spadlo a já můžu být spokojený," řekl dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru.

Golden Knights skóre otočili, dva body ale nezískali. Hlavní podíl na vítězství Devils měl Dougie Hamilton, který v 59. minutě zařídil prodloužení a v něm v přesilové hře rozhodl. Hamilton dal třináct gólů v sezoně a společně s Calem Makarem z Colorada je třetím nejlépe střílejícím obráncem NHL.

Vaněček pomohl Devils 28 zákroky a protáhl osobní vítěznou sérii na osm zápasů. Ke spolehlivému výkonu přidal také asistenci u rozhodující Hamiltonovy trefy a zaznamenal druhý kanadský bod v zámořské kariéře. "Není to jen o mně, kluci hrají výborně. Tvrdě brání a dávají spoustu branek. Celý tým pracuje tak, jak má, a proto vyhráváme," konstatoval český gólman.

Detroit vyhrál druhý z posledních tří zápasů. Hronek se podílel na první brance zápasu a s 33 body je suverénně nejproduktivnějším českým obráncem. Pod vyrovnávací trefu Tima Meiera na 1:1 se podepsal Hertl, jemuž v bodování českých hokejistů patří druhé místo. Výhru Red Wings zařídil v 25. sekundě prodloužení Andrew Copp.

Ani 43 zákroků brankáře Petra Mrázka nepomohlo Chicagu k výhře na ledě Vancouveru. Canucks pod novým trenérem Rickem Tocchetem zvítězili 5:2 a bodovali po třech zápasech. Chicago nebodovalo podruhé za sebou a v tabulce Západní konference kleslo na poslední místo.

Ze dna se po výhře v Arizoně odlepil Anaheim. Vítězství 5:2 řídil dvěma góly a jednou asistencí obránce Cam Fowler. V brance Coyotes dostal před Karlem Vejmelkou přednost Connor Ingram, jenž inkasoval čtyřikrát ze 42 střel.

Do zápasu v úterním programu nezasáhli ani Pavel Francouz a David Rittich. Colorado i bez českého gólmana porazilo Washington 3:2. Winnipeg prohrál po dvou výhrách a nevyužil možnost návratu do čela Západní konference.

Z výhry se neradoval ani Radko Gudas. Florida nezvládla přestřelku v Pittsburghu a podlehla Penguins 6:7 v prodloužení. Výhru Tučňáků vystřelil obránce Kris Letang, který v zápase zaznamenal čtyři body (2+2) a odehrál nejlepší duel v ročníku.

Statistika úterních zápasů NHL:

Montreal - Boston 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Branky: 30. a 52. Dach - 35. Hall (Pastrňák), 50. Krejčí (Pastrňák, Zacha), 58. Bergeron (Pastrňák), 60. Pastrňák (Krejčí). Střely na branku: 22:29. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Bergeron (oba Boston), 3. Dach (Montreal).

Tampa Bay - Minnesota 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Branky: 30. a 39. Perry, 55. Stamkos, 60. Kučerov - 24. J. Eriksson Ek, 32. Kaprizov. Střely na branku: 39:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Perry, 3. Colton (všichni Tampa Bay).

New Jersey - Vegas 3:2 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

Branky: 59. a 64. Hamilton (na druhou Vaněček), 4. Palát - 32. Hutton, 35. W. Karlsson. Střely na branku: 38:30. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta. Diváci: 16.086. Hvězdy zápasu: 1. Hamilton, 2. Vaněček, 3. Palát (všichni New Jersey).

Philadelphia - Los Angeles 3:4 v prodl. (2:2, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 6. J. van Riemsdyk, 11. Allison, 31. Ristolainen - 10. a 12. Kopitar, 39. Fagemo, 62. Fiala. Střely na branku: 31:38. Diváci: 15.602. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Kopitar (oba Los Angeles), 3. Provorov (Philadelphia).

Pittsburgh - Florida 7:6 v prodl. (3:3, 1:1, 2:2 - 1:0)

Branky: 19. a 65. Letang, 11. Rakell, 12. Heinen, 40. Crosby, 51. D. O'Connor, 55. Malkin - 20. a 58. Verhaeghe, 7. Reinhart, 9. M. Tkachuk, 31. Ekblad, 45. Colin White. Střely na branku: 49:39. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Letang, 2. Malkin (oba Pittsburgh), 3. Verhaeghe (Florida).

St. Louis - Buffalo 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)

Branky: 25. Barbašov, 28. B. Schenn, 41. Kyrou - 1. J. Skinner, 2. Tuch, 10. Power, 22. Tage Thompson, 59. Cozens. Střely na branku: 28:31. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Tage Thompson, 2. Tuch (oba Buffalo), 3. Faulk (St. Louis).

Nashville - Winnipeg 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 34. Glass, 46. Jeannot - 1. Dubois. Střely na branku: 41:33. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Jeannot, 2. Glass, 3. Saros (všichni Nashville).

Colorado - Washington 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky: 9. Lehkonen, 23. Cogliano, 36. Newhook - 25. Sheary, 50. Ovečkin. Střely na branku: 26:39. Diváci: 18.131. Hvězdy zápasu: 1. Georgijev, 2. O'Connor, 3. Newhook (všichni Colorado).

Arizona - Anaheim 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Branky: 51. Hayton, 55. Schmaltz - 25. a 44. Fowler, 18. Vatrano, 24. Terry, 57. Henrique. Střely na branku: 39:43. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. Terry (oba Anaheim), 3. Hayton (Arizona).

Detroit - San Jose 3:2 v prodl (0:0, 2:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 23. Erne (Hronek), 37. Rasmussen, 61. Copp - 28. Meier (Hertl), 40. Couture. Střely na branku: 35:30. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Copp, 2. Rasmussen (oba Detroit), 3. E. Karlsson (San Jose).

Vancouver - Chicago 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Branky: 28. a 36. Kuzmenko, 52. Joshua, 53. Dries, 59. Horvat - 18. P. Kane, 33. Lafferty. Střely na branku: 48:14. Petr Mrázek odchytal za Chicago 58 minut a 9 sekund, inkasoval čtyři góly ze 47 střel a úspěšnost zákroků měl 91,5 procenta. Diváci: 18.988. Hvězdy zápasu: 1. Kuzmenko, 2. Joshua, 3. E. Pettersson (všichni Vancouver).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 47 38 4 5 181:98 80 2. Toronto 48 29 8 11 163:127 66 3. Tampa Bay 46 30 1 15 167:137 61 4. Buffalo 47 25 3 19 180:160 53 5. Florida 50 23 6 21 171:176 52 6. Detroit 46 20 8 18 141:155 48 7. Ottawa 46 20 3 23 133:152 43 8. Montreal 48 20 3 25 127:175 43

Metropolitní divize:

1. Carolina 46 29 8 9 151:124 66 2. New Jersey 47 31 4 12 164:123 66 3. NY Rangers 47 26 7 14 151:125 59 4. Pittsburgh 47 24 8 15 155:144 56 5. Washington 50 25 6 19 158:142 56 6. NY Islanders 49 23 5 21 143:141 51 7. Philadelphia 49 20 8 21 136:159 48 8. Columbus 47 14 3 30 122:184 31

Západní konference,

Centrální divize:

1. Dallas 49 28 8 13 169:127 64 2. Winnipeg 49 31 1 17 160:128 63 3. Colorado 46 26 3 17 144:126 55 4. Minnesota 46 25 4 17 145:134 54 5. Nashville 47 23 6 18 131:137 52 6. St. Louis 48 23 3 22 152:172 49 7. Arizona 48 15 5 28 125:175 35 8. Chicago 46 14 4 28 110:168 32

Pacifická divize:

1. Vegas 49 29 3 17 158:142 61 2. Los Angeles 50 27 6 17 163:170 60 3. Seattle 46 27 5 14 166:144 59 4. Edmonton 48 27 3 18 178:156 57 5. Calgary 48 23 9 16 151:145 55 6. Vancouver 47 19 3 25 159:185 41 7. San Jose 49 14 10 25 147:187 38 8. Anaheim 48 14 5 29 118:201 33

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 48 88 (40+48) 2. Draisaitl (Edmonton) 46 73 (28+45) 3. Pastrňák (Boston) 47 69 (37+32) 4. Kučerov (Tampa Bay) 46 68 (19+49) 5. T. Thompson (Buffalo) 47 66 (33+33) 6. J. Robertson (Dallas) 49 65 (32+33) 7. E. Karlsson (San Jose) 49 64 (15+49) 8. M. Tkachuk (Florida) 47 62 (25+37) 9. J. Hughes (New Jersey) 47 60 (30+30) 10. Rantanen (Colorado) 46 58 (32+26) 54. Hertl (San Jose) 47 43 (14+29) 67. Nečas (Carolina) 46 41 (18+23) 83. Krejčí (Boston) 42 39 (12+27) 108. D. Kubalík (Detroit) 46 33 (14+19) 114. Hronek (Detroit) 46 33 (7+26) 130. Zacha (Boston) 47 31 (8+23) 171. Chytil (NY Rangers) 39 26 (13+13)

Střelci:

1. McDavid (Edmonton) 40 branek, 2. Pastrňák (Boston) 37, 3. T. Thompson (Buffalo) 33, 4. Rantanen (Colorado), J. Robertson (Dallas) oba 32, 6. Horvat (Vancouver), Ovečkin (Washington) oba 31, 8. J. Hughes (New Jersey) 30, 9. Scheifele (Winnipeg) 29, 10. Draisaitl (Edmonton), Meier (San Jose) oba 28, ...45. Nečas (Carolina) 18, 88. Hertl (San Jose), D. Kubalík (Detroit) oba 14.