Pastrňák: Cítím se dobře, věřím, že ve čtvrtek budu hrát

Toronto - Hokejový útočník David Pastrňák má za sebou takřka měsíc strávený v karanténě. I přes dlouhou izolaci a absenci na většině tréninků Bostonu v přípravném kempu si ale po přesunu týmu do Toronta pochvaloval, jak dobře se na ledě cítí. Obávaný kanonýr věří, že Bruins pomůže už ve čtvrtečním exhibičním duelu proti Columbusu, který bude jediným přípravným zápasem před dohráním sezony.

Čtyřiadvacetiletý Pastrňák se po dvou krátce po sobě navazujících obdobích čtrnáctidenní karantény připravoval hned v pondělí na prvním tréninku v Torontu, které je centrálním městem při restartu sezony pro týmy Východní konference, jak je zvyklý. Tedy v jedné útočné formaci s obvyklými spoluhráči Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem.

Z tréninku bylo patrné, že nejlepší střelec předčasně ukončené základní části se 48 góly za 70 zápasů nezahálel. Cítil se dobře natolik, že už vyhlížel na čtvrtek naplánovaný přípravný duel s Blue Jackets.

"Cítil jsem se na ledě skvěle. Až jsem z toho byl sám překvapený. Miluju tuhle hru a vždycky chci hrát. Ale přirozeně to není na mně. Uvidíme, co si o tom bude myslet Butchy (trenér Bruce Cassidy). Teď se soustředím hlavně na to, abych byl s každým dnem lepší a lepší. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale na čtvrtek chci být připravený," uvedl pro klubový web Pastrňák.

Přiznal ale, že má za sebou nelehké chvíle. "Mohu upřímně říci, že těch 28 dní v karanténě bylo opravdu hodně těžkých. Nejtěžší na tom všem bylo asi to, že jsem byl po celou dobu zdravý, ale i přesto jsem nemohl nic moc dělat. Bylo to zároveň obtížné a frustrující, mám za sebou vážně hodně dlouhý měsíc," podotkl Pastrňák.

"Jsem hrozně rád, že už je to celé za mnou a jsem konečně zase zpátky tady s ostatníma klukama. Už mi chyběli. Právě oni jsou důvodem, proč jsem se vrátil z Evropy do Ameriky, abych tady dokončil sezonu. Jsem vážně šťastný za to, že už jsem zpátky zase s nimi," dodal český útočník.

Podle nastavených pravidel odehraje každé z 24 mužstev, která zůstala ve hře, pouze jediné přípravné utkání před ostrým restartem sezony, který přijde už v sobotu. Bruins čeká po povedené základní části skupina o nasazení do play off, v úvodním utkání je v neděli vyzve Philadelphia.

"Myslím, že vypadal výborně," řekl o Pastrňákovi kouč Cassidy. "Létal po ledě a vyzařovala z něho energie, vážně vypadal dobře. Všichni si musí projít na ledě určitými věcmi, s nimiž se potýkají, ale to se očekávalo. Jsem si jistý, že se s tím vypořádá. Je na něm patrné, jak je šťastný, že může být zase zpátky s týmem. Celkově bych ho ohodnotil hodně vysokou známkou," dodal.

S Pastrňákem se chystal jeho start proti Columbusu ještě probrat. "Jeho nohy budou připravené, to nebude problém. Otázkou je, jak bude vypadat v plném kontaktu. Probereme s ním, jestli potřebuje ten přípravný zápas hrát, a další věci. Jeho názor bude pro nás důležitý," uvedl Cassidy.

Pastrňák se vrátil z Česka do zámoří začátkem července a nastoupil čtrnáctidenní karanténu. Proto se mohl k omezenému počtu spoluhráčů připojit v tréninku 15. července. Jenže v dalších dnech opět scházel. Jak se ukázalo, důvodem byla další karanténa, která souvisela s přípravou Pastrňáka a Ondřeje Kašeho na ledě haly na předměstí Bostonu. Za jejich přístup je nepřímo kritizoval i prezident Bruins Cam Neely.

"Předně bych chtěl říct, že jsem nebyl za tu dobu vůbec nikdy nemocný, takže nemyslím, že bych udělal něco špatného. Co se stalo, to se bohužel stalo. A já ztratil nějaký čas v přípravě. Musel jsem být doma. Přijímám za to plnou zodpovědnost a mrzí mě to. Ale teď jsem zpátky a cítím se dobře, to je důležité," vysvětlil Pastrňák.

Na rozdíl do něho Kaše, jenž přišel během sezony z Anaheimu, týmu stále chybí. Vedle Pastrňáka ale byli v úterý na ledě i další Češi: brankář Daniel Vladař, obránce Jakub Zbořil a zkušený útočník David Krejčí. Po vynechání pondělního tréninku kvůli opožděným výsledkům kontrolních testů na koronavirus se vrátil na led i slovenský kapitán Zdeno Chára.