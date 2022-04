Pastrňák a Zacha si připsali v NHL dva body, Vejmelka s Vladařem vychytali výhru

Utkání NHL Ottawa - New Jersey 26. dubna 2022. Zleva Pavel Zacha z New Jersey Devils, Erik Brannstrom z Ottawy Senators a jeho spoluhráč Dylan Gambrell.

Utkání NHL Ottawa - New Jersey 26. dubna 2022. Zleva Pavel Zacha z New Jersey Devils, Erik Brannstrom z Ottawy Senators a jeho spoluhráč Dylan Gambrell. ČTK/AP/Justin Tang

New York - Hokejový útočník David Pastrňák připravil v NHL během šesti sekund dva góly Bostonu při výhře 4:2 nad Floridou a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Pavel Zacha přispěl New Jersey brankou a přihrávkou k zisku bodu za prohru v Ottawě 4:5 v prodloužení. Ondřej Palát pojistil gólem v závěru vítězství Tampy Bay 4:1 nad Columbusem. Carolina i díky asistenci Martina Nečas porazila New York Rangers 4:3.

Karel Vejmelka zastavil v Minnesotě 35 střel a dovedl Arizonu k výhře 5:3. Coyotes zvítězili po sérii deseti proher. Daniel Vladař pomohl 19 zákroky k výhře Calgary 5:4 v prodloužení na ledě Calgary. V domácí brance nahradil David Rittich v 54. minutě zraněného Juuse Sarose za stavu 4:3 a inkasoval dvakrát ze tří střel: jen desetinu sekundy před koncem mu propasíroval u levé tyčky puk do branky Matthew Tkachuk a v čase 62:01 jej překonal tečí Elias Lindholm.

Pastrňák si připsal oba body v 17. minutě během šesti sekund při obratu na 2:1. Český útočník nejdříve v přečíslení dva na jednoho předložil puk před odkrytou branku Eriku Haulovi a po vhazování ve středním kruhu vyslal do úniku Taylora Halla. Lídr NHL ještě v úvodní třetině vyrovnal, ale v dalším průběhu už nenašel odpověď na trefy Jakea DeBruska a Brada Marchanda. Zápas nedohrál obránce poražených Radko Gudas, který odstoupil ve druhé třetině kvůli zranění.

New Jersey v zápase ani jednou nevedlo a po akcích Zachy snižovalo na 2:3 a 3:4. Při prvním kontaktním gólu dorazil Nolan Foote v závěru druhé třetiny střelu českého útočníka, který ve 47. minutě skóroval ranu z pravého kruhu. Zacha si vylepšil sezonní bilanci na 15+19. Devils si trefou Jegora Šarangoviče vynutili prodloužení, které rozhodl svou druhou brankou v zápase po individuálním průníku Drake Batherson. Dva góly Ottawy vstřelil i Tim Stützle.

U všech branek Tampy Bay figuroval Steven Stamkos (2+2), který poprvé v kariéře překonal hranici sta bodů (39+61). Druhou asistenci si připsal i u trefy Paláta, který si sjel v 55. minutě před branku na přihrávku Nikity Kučerova od zadního mantinelu a uzavřel skóre. Český útočník si v posledních šesti zápasech udržuje průměr bod na zápas (2+4).

Boston - Florida 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) Branky: 17. Haula (Pastrňák), 17. Hall (Pastrňák), 25. DeBrusk, 57. Marchand - 8. Forsling, 20. Reinhart. Střely na branku: 38:21. Diváci: 17.850. Hvězdy utkání: 1. DeBrusk, 2. Hall, 3. Pastrňák (všichni Boston). Ottawa - New Jersey 5:4 v prodl. (1:0, 2:2, 1:2 - 1:0) Branky: 21. a 64. Batherson, 27. a 47. Stützle, 20. Chabot - 29. a 40. Foote (na druhou Zacha), 48. Zacha, 51. Šarangovič. Střely na branku: 34:41. Diváci: 13.101. Hvězdy zápasu: 1. Stützle (Ottawa), 2. Foote (New Jersey), 3. B. Tkachuk (Ottawa). Tampa Bay - Columbus 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Branky: 17. a 28. Stamkos, 2. Kučerov, 55. Palát - 3. Bjorkstrand. Střely na branku: 32:21. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Kučerov, 3. Hedman (všichni Tampa Bay). NY Rangers - Carolina 3:4 (0:0, 1:3, 2:1) Branky: 37. Kreider, 54. Trouba, 59. Lafreniere - 28. Trocheck, 34. Martinook (Nečas), 39. Teräväinen, 41. Aho. Střely na branku: 34:36. Diváci: 17.358. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck (Carolina), 2. Kreider (NY Rangers), 3. Skjei (Carolina). Pittsburgh - Edmonton 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) Branky. 26. Carter - 13. Bouchard, 26. E. Kane, 45. Hyman, 50. McDavid, 59. Kassian. Střely na branku: 34:42. Diváci: 17.804. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. E. Kane, 3. Bouchard (všichni Edmonton). Washington - NY Islanders 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) Branky: 11. Sheary - 17. Pulock, 43. Dobson, 49. Cizikas, 56. Lee. Střely na branku: 33:26. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Dobson, 3. Cizikas (všichni NY Islanders). Toronto - Detroit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Branky: 36. a 46. Matthews, 45. Tavares. Střely na branku: 36:20. Diváci: 18.107. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Campbell, 3. W. Nylanders (všichni Toronto). Nashville - Calgary 4:5 v prodl. (0:1, 2:1, 2:2 - 0:1) Branky: 41. a 50. F. Forsberg, 26. Josi, 29. Duchene - 5. a 34. Dube, 43. Hanifin, 60. M. Tkachuk, 63. E. Lindholm. Střely na branku: 23:38. David Rittich odchytal za Nashville 8:33 minuty, inkasoval dva góly z pěti střel a úspěšnost zásahů měl 60 procent. Daniel Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval čtyři góly z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 82,6 procenta. Diváci: 17.498. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk (Calgary), 2. F. Forsberg (Nashville), 3. Dube (Calgary). Minnesota - Arizona 3:5 (1:0, 0:1, 2:4) Branky: 12. Hartman, 45. Eriksson Ek, 46. M. Foligno - 39. Strälman, 41. McBain, 43. Roussel, 51. Boyd, 59. Kessel. Střely na branku: 38:26. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval tři góly z 38 střel a úspěšnost zásahů měl 92,1 procenta. Diváci: 18.383. Hvězdy zápasu: 1. Strälman, 2. Gostisbehere (oba Arizona), 3. M. Foligno (Minnesota). Dallas - Vegas 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0) Branky: 34. a 44. Robertson, rozhodující sam. nájezd Heiskanen - 20. Carrier, 40. Stephenson. Střely na branku: 30:35. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Robertson (Dallas), 2. Stephenson (Vegas), 3. Oettinger (Dallas). Colorado - St. Louis 5:3 (0:0, 3:1, 2:2) Branky: 23. Ničuškin, 25. E. Johnson, 29. Manson, 41. Lehkonen, 60. Kadri - 56. a 57. R. O´Reilly, 34. Saad. Střely na branku: 34:32. Diváci: 18.071. Hvězdy zápasu: 1. Ničuškin (Colorado), 2. R. O´Reilly (St. Louis), 3. Newhook (Colorado). Vancouver - Seattle 5:2 (3:0, 0:2, 2:0) Branky: 3. Dries, 4. J.T. Miller, 16. Ekman-Larsson, 54. L. Schenn, 56. Q. Hughes - 25. Eberle, 30. Geekie. Střely na branku: 27:32. Diváci: 18.261. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. Garland, 3. L. Schenn (všichni Vancouver). San Jose - Anaheim 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) Branky: 36. Burns, 39. Reedy - 5. Zegras, 26. Comtois, 27. Milano (Simon), 51. Mahura, 60. Aston-Reese. Střely na branku: 33:31. Diváci: 13.378. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz, 2. Milano, 3. Comtois (všichni Anaheim). Tabulky NHL Východní konference: Atlantická divize: 1. z-Florida 80 57 6 17 334:236 120 2. x-Toronto 81 53 7 21 310:251 113 3. x-Tampa Bay 80 50 8 22 279:224 108 4. x-Boston 80 50 5 25 248:215 105 5. Buffalo 80 31 11 38 229:283 73 6. Detroit 81 31 10 40 225:309 72 7. Ottawa 80 32 7 41 223:260 71 8. Montreal 80 20 11 49 207:314 51 Metropolitní divize: 1. y-Carolina 81 53 8 20 272:199 114 2. x-NY Rangers 80 51 6 23 248:201 108 3. x-Pittsburgh 81 45 11 25 267:226 101 4. x-Washington 80 44 12 24 272:237 100 5. NY Islanders 80 36 10 34 222:230 82 6. Columbus 80 36 7 37 254:293 79 7. New Jersey 80 27 9 44 242:296 63 8. Philadelphia 80 25 11 44 209:290 61 Západní konference: Centrální divize: 1. z-Colorado 80 56 6 18 307:225 118 2. x-Minnesota 80 51 7 22 303:250 109 3. x-St. Louis 81 49 11 21 307:235 109 4. x-Nashville 80 44 7 29 257:243 95 5. Dallas 80 45 5 30 231:240 95 6. Winnipeg 79 36 11 32 241:253 83 7. Chicago 80 27 11 42 213:285 65 8. Arizona 80 23 7 50 198:306 53 Pacifická divize: 1. y-Calgary 80 50 10 20 290:202 110 2. x-Edmonton 80 47 6 27 282:246 100 3. x-Los Angeles 80 43 10 27 232:230 96 4. Vegas 80 42 7 31 256:240 91 5. Vancouver 80 39 11 30 244:231 89 6. San Jose 80 32 12 36 210:256 76 7. Anaheim 81 31 14 36 230:267 76 8. Seattle 79 26 6 47 207:276 58 Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" v konferenci.