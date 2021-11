Pastrňák a Rutta zapsali 1+1, skórovali také Nosek a Nečas

New York - Čeští hokejisté David Pastrňák a Jan Rutta v sobotním programu NHL získali dva body za gól a asistenci. Ruttův vydařený výkon na výhru Tampy Bay nestačil, Pastrňák pomohl Bostonu k vítězství 5:2 ve Philadelphii. Kromě Pastrňáka se pod výhru Bruins podepsali ještě skórující Tomáš Nosek a nahrávající Jakub Zbořil. Mezi střelce se zapsal také Martin Nečas, který vstřelil vítěznou branku Caroliny na ledě Los Angeles.

Boston díky bodovému příspěvku tří českých hokejistů zdolal Philadelphii 5:2. Jako první z Čechů se prosadil útočník Nosek, který v 19. minutě využil volného prostoru v předbrankovém prostoru a otevřel skóre zápasu. Na 2:0 pro Bruins zvýšil v úvodu druhé třetiny po Pastrňákově asistenci Derek Forbort.

Flyers dokázali srovnat, ale Boston třemi góly znovu odskočil a pohlídal si třetí výhru za sebou. Definitivní podobu výsledku dal v 53. minutě po Zbořilově nahrávce Pastrňák. Zbořil křižným pasem našel českého útočníka, ten si potáhl puk kolem obránce a ranou z úhlu popáté překonal brankáře Martina Jonese.

Ruttův první dvoubodový večer v sezoně Tampě k výhře nepomohl, Lightning i přes vydařený výkon českého obránce podlehli New Jersey 3:5. Trutnovský rodák poslal Bolts do vedení v 6. minutě, kdy se prosadil střelou z vrcholku pravého kruhu. Asistenci si český bek, který byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, připsal u branky Victora Hedmana. Ruttův švédský spoluhráč z první obranné dvojice Lightning v 27. minutě zvýšil na 3:1 pro Tampu. Hokejisté New Jersey ovšem čtyřmi brankami ve třetí třetině dokázali skóre otočit a ukončili devítizápasovou bodovou sérii Lightning.

Nečas rozhodl zápas mezi Carolinou a Los Angeles povedenou individuální akcí ze závěru druhé třetiny. Rozjetý český útočník převzal puk na útočné modré čáře, prosmýkl se kolem bránícího hráče a dlouhou kličkou do forhendu překonal brankáře Calvina Petersena. Hurricanes porazili Kings 5:4, vyhráli počtvrté v řadě a drží druhé místo v celé NHL.

Výsledky sobotních zápasů NHL:

Los Angeles - Carolina 4:5, Arizona - Detroit 2:1 po prodl., Dallas - St. Louis 4:1, Philadelphia - Boston 2:5, Montreal - Nashville 6:3, Tampa Bay - New Jersey 3:5, Florida - Minnesota 5:4, NY Islanders - Calgary 2:5, Toronto - Pittsburgh 0:2, Vegas - Columbus 3:2, Edmonton - Chicago 5:2. Zápas San Jose - Washington se ještě hraje.