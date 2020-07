Pastrňák a Kaše odletí v neděli do Toronta

Boston - Čeští útočníci David Pastrňák a Ondřej Kaše poletí v neděli s hokejisty Bostonu do Toronta, kde je čeká restart sezony NHL. Oba v uplynulých dvou týdnech absolvovali pouze jeden trénink Bruins minulou středu a poté podle všeho byli v karanténě.

Kluby NHL podle aktuálních pravidel nesmějí poskytovat informace o zdraví hráčů, takže čeští hokejisté byli oficiálně "zdravotně nezpůsobilí k účasti". Nejlepší střelec předčasně ukončené základní části Pastrňák se podle svého agenta setkal s osobou nakaženou koronavirem, a přestože měl negativní test na covid-19, musel zřejmě stejně jako Kaše do karantény.

Hokejisté Bostonu se vydají do Toronta charterovým letem v neděli a trenér Bruce Cassidy očekává, že bude mít oba čtyřiadvacetileté Čechy na palubě. "Takhle mi to bylo naznačeno. Samozřejmě se to ještě může změnit, ale takto je to naplánované," řekl novinářům kouč nejlepšího týmu základní části.

Pastrňáka s Kašem nepřímo kritizoval prezident Bruins Cam Neely. I kvůli tomu, že se objevila fotografie, na níž jsou čeští hráči po příletu do USA zachyceni na ledě haly na předměstí Bostonu.

"Bylo známo datum začátku tréninkového kempu a věděli jsme, že někteří hráči budou muset po příletu do karantény. Takže jsme doufali, že by mohli přiletět dřív," řekl Neely s narážkou na povinnou karanténu pro hráče cestující z Evropy. "Ale neměli jsme možnost do toho mluvit, bylo to jen na hráčích. Samozřejmě s tím, co se ukázalo a vyplulo na povrch, bychom byli raději, kdyby se udělala jiná rozhodnutí," dodal diplomaticky člen hokejové Síně slávy.

Boston sehraje v Torontu ve čtvrtek 30. července jediný přípravný zápas proti Columbusu. Poté ho čekají utkání s Philadelphií, Tampou Bay a Washingtonem o nasazení v play off.